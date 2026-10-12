Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ An Giang trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

| | Thị trường

Người phụ nữ ở An Giang trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng, trở thành người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng hơn 199,5 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân, công ty xác định chị V.N. là chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot. Chị V.N. là thuê bao MobiFone, mua vé qua kênh phân phối bằng điện thoại của Vietlott, thông qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Đáng chú ý, với giải thưởng gần 200 tỷ đồng này, chị V.N. trở thành người chơi trúng Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số Mega 6/45, đồng thời là người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott tính đến thời điểm hiện tại.

Chị V.N. nhận giải thưởng gần 200 tỷ đồng ngày 12/10.

Chị V.N. thuộc thế hệ 9X, hiện sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị V.N. bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước, sau khi được một người bạn giới thiệu.

Chị thường xuyên tham gia dự thưởng Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì các sản phẩm này có cơ hội nhận giải thưởng giá trị lớn.

Chị V.N. cho biết gia đình có thói quen ăn cơm muộn. Mới đây, trong lúc đang nấu cơm, chị V.N. tranh thủ kiểm tra kết quả các vé Lotto 5/35 đã mua buổi sáng. Thấy tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng, chị V.N. tiếp tục mua hai vé Mega 6/45, các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên.

Hôm nhận tin nhắn trúng thưởng hai vợ chồng chị V.N. đang ăn cơm tối. Sau khi hoàn thành công việc nhà, chị V.N. kiểm tra thông tin và bất ngờ khi biết giá trị giải thưởng lên tới gần 200 tỷ đồng.

Hai vợ chồng chị V.N. nhiều lần đối chiếu thông tin trên website chính thức của Vietlott trước khi tin rằng mình thực sự là chủ nhân của giải Jackpot đặc biệt lớn này. Do giải thưởng đến quá bất ngờ, chị V.N. cho biết dự định gửi tiết kiệm và cùng gia đình lên kế hoạch sử dụng số tiền một cách hiệu quả.

Vietlott cho hay, chị V.N là nữ khách hàng thứ 23 trúng giải Jackpot Mega 6/45 và là một trong 41 nữ khách hàng từng trúng các giải Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55.

Theo quy định, chị V.N. phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang. Với giá trị giải thưởng gần 200 tỷ đồng, số thuế phải nộp ước tính hơn 19 tỷ đồng, được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng theo quy định hiện hành.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Honda City 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá không đổi, có những nâng cấp gì?

Honda City 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá không đổi, có những nâng cấp gì? Nổi bật

Cước tàu chở dầu tăng phi mã: Một siêu tàu từ Mỹ đến Trung Quốc mất gần 2.000 tỷ đồng, cao gấp 10 trước đây

Cước tàu chở dầu tăng phi mã: Một siêu tàu từ Mỹ đến Trung Quốc mất gần 2.000 tỷ đồng, cao gấp 10 trước đây Nổi bật

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị bắt

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị bắt

19:39 , 12/10/2026
VIS 2026 quy tụ lãnh đạo toàn cầu, bàn chuyện dòng vốn, công nghệ và chuyển đổi xanh

VIS 2026 quy tụ lãnh đạo toàn cầu, bàn chuyện dòng vốn, công nghệ và chuyển đổi xanh

18:27 , 12/10/2026
Hệ sinh thái doanh nghiệp của 8 tỷ phú USD Việt Nam

Hệ sinh thái doanh nghiệp của 8 tỷ phú USD Việt Nam

18:23 , 12/10/2026
Phát hiện Trung Quốc xoay khối bê tông khổng lồ nặng 46.000 tấn vào đúng vị trí, hoàn thành mục tiêu lớn

Phát hiện Trung Quốc xoay khối bê tông khổng lồ nặng 46.000 tấn vào đúng vị trí, hoàn thành mục tiêu lớn

16:15 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên