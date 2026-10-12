Từ 20.000 đồng, nữ khách hàng lập kỷ lục trúng thưởng Vietlott gần 200 tỷ đồng

Ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã livestream trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01571 cho chị V.N, với giá trị 199,57 tỷ đồng trước thuế. Đây là giải Jackpot lớn nhất từ trước đến nay của Mega 6/45, đồng thời là khoản tiền trúng thưởng lớn nhất của một người chơi nữ Vietlott tính đến thời điểm công bố.

Theo Vietlott, chị V.N mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS bằng thuê bao MobiFone. Chị hiện sinh sống và làm việc tự do tại An Giang, đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của doanh nghiệp khoảng ba năm.

Chia sẻ về lần trúng thưởng, chị V.N cho biết trong lúc nấu cơm, chị kiểm tra kết quả các vé Lotto 5/35 mua từ buổi sáng và phát hiện tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng. Chị dùng số tiền này mua hai vé Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều, với các dãy số được chọn ngẫu nhiên.

Tối cùng ngày, khi đang ăn cơm cùng chồng, chị nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa kiểm tra ngay vì nghĩ chỉ trúng giải nhỏ. Đến tối muộn, sau khi hoàn thành việc nhà, chị mới kiểm tra kết quả và bất ngờ khi biết số tiền trúng thưởng gần 200 tỷ đồng.

Hai vợ chồng sau đó nhiều lần đối chiếu kết quả trên website chính thức của Vietlott để xác nhận thông tin. Chị V.N cho biết do khoản tiền đến bất ngờ, chị dự định gửi tiết kiệm và cùng gia đình lên kế hoạch sử dụng.

Tại lễ trao giải, chị dành 5 tỷ đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Theo thống kê của Vietlott, chị V.N là khách hàng nữ thứ 23 trúng Jackpot Mega 6/45 và là một trong 41 khách hàng nữ từng trúng Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55 tính đến thời điểm công bố.

Với giá trị giải thưởng 199,57 tỷ đồng, chị V.N phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số. Theo thông tin Vietlott công bố, số thuế phải nộp là hơn 19 tỷ đồng, được khấu trừ trước khi nhận thưởng.