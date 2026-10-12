Công ty chứng khoán "vẽ" đường đi của VN-Index năm 2027, mục tiêu cao hơn hiện tại 220 điểm

Trong báo cáo Phác thảo Chiến lược đầu tư năm 2027, SSI Research đặt mục tiêu VN-Index ở mức 1.940 điểm trong kịch bản cơ sở. So với mức đóng cửa 1.720 điểm của phiên 12/10, mục tiêu này cao hơn 219 điểm, tương đương khoảng gần 13%. Dự báo được xây dựng trên kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng 10,1% trong năm 2027, trong bối cảnh chi phí vốn vẫn duy trì ở mức cao.

Theo nhóm phân tích, thị trường vẫn có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi phục hồi vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Nửa đầu năm tới có thể tiếp tục giằng co do mặt bằng lãi suất cao. Nhịp phục hồi bền vững hơn được kỳ vọng xuất hiện trong nửa cuối năm 2027, nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt và dòng vốn ngoại trở lại rõ nét hơn.

Nền tảng cho triển vọng này là đà tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì. SSI Research dự báo GDP Việt Nam năm 2027 tăng 9–9,5%, nhờ đầu tư xây dựng, sản xuất chế biến, chế tạo và đóng góp lớn hơn của dịch vụ. Đầu tư hạ tầng giữ vai trò quan trọng khi nhiều dự án khởi công trong giai đoạn 2025–2026 chuyển sang thi công, tạo nhu cầu cho các ngành liên quan.

Cùng với tăng trưởng, nhóm phân tích kỳ vọng áp lực lạm phát giảm bớt khi nguồn cung dầu toàn cầu phục hồi và giá dầu dần bình thường hóa. Dư địa lãi suất tăng thêm được đánh giá không lớn, bởi mức tăng từ tháng 10/2025 đã góp phần làm chậm tín dụng và thúc đẩy huy động, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa cho vay và tiền gửi. Tuy nhiên, kịch bản cơ sở vẫn giả định chi phí vốn ở mức cao; lãi suất giảm bền vững sẽ củng cố triển vọng tích cực hơn.

Theo SSI, mặt bằng giá của phần lớn các cổ phiếu đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể. Trong 20 năm qua, các chu kỳ giảm của thị trường thường kéo dài từ 10-25 tháng. VN-Index đã giảm khoảng 9% từ đỉnh năm 2026, trong khi chỉ số loại trừ các cổ phiếu liên quan đến Vingroup đã giảm khoảng 16% kể từ đầu tháng 9/2025.

Trong bối cảnh lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, nhịp điều chỉnh này càng củng cố cơ sở để lựa chọn những doanh nghiệp có mức định giá giảm sâu hơn so với nền tảng cơ bản, mặc dù vẫn còn sớm khẳng định thị trường chung đã hoàn tất nhịp điều chỉnh. SSI cho rằng nhiều doanh nghiệp đã trở về mặt bằng giá năm 2023 dù lợi nhuận cao hơn đáng kể, cho thấy khoảng cách giữa định giá và nền tảng kinh doanh.

Tăng trưởng lợi nhuận năm 2027 dự kiến chậm lại từ mức 30% của năm 2026, nhưng SSI nhận định điều này dường như đã được phản ánh một phần vào giá. Lịch sử cho thấy lợi nhuận tăng chậm hơn chưa chắc khiến thị trường kém tích cực: năm 2023, lợi nhuận giảm 5% trong khi VN-Index vẫn tăng 8,2%. Môi trường tiền tệ và dòng vốn thuận lợi có thể hỗ trợ mở rộng định giá, bên cạnh kết quả kinh doanh.

Dòng tiền từ các quỹ thụ động theo dõi chỉ số FTSE được SSI xem là động lực quan trọng đối với thanh khoản. Các đợt giải ngân tiếp theo có thể hấp thụ một phần nguồn cung liên quan đến giao dịch ký quỹ và hỗ trợ sự tham gia của quỹ ngoại chủ động cùng nhà đầu tư trong nước. Nhóm phân tích lưu ý mua ròng mạnh không phải lúc nào cũng tạo ra nhịp tăng ngay lập tức, và tác động sẽ thuận lợi hơn nếu đi cùng lãi suất hạ nhiệt, tâm lý cải thiện.

Về dài hạn, khả năng Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI cũng là yếu tố hỗ trợ. Theo báo cáo, Việt Nam hiện đáp ứng 10/18 tiêu chí tiếp cận thị trường; kế hoạch vận hành cơ chế bù trừ đối tác trung tâm và phát triển tài khoản tổng có thể giúp cải thiện các tiêu chí còn lại. Dù vậy, MSCI có thể cần bằng chứng vận hành ổn định trước khi quyết định.

Các chủ điểm đầu tư theo ngành chủ đạo trong năm 2027 nhiều khả năng sẽ xoay quanh tăng trưởng dẫn dắt bởi hạ tầng, tín dụng mở rộng ổn định, kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục gia tăng thị phần và các câu chuyện phục hồi lợi nhuận chọn lọc. Dù tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường 2027 được dự báo chậm lại về mức 10,1% so với cùng kỳ từ mức 30% năm 2026 do hiệu ứng nền cao ở nhiều ngành, tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng vẫn duy trì tương đối vững ở nhóm Tài chính, Công nghệ thông tin và các phân khúc liên quan đến hạ tầng, bao gồm vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và một số doanh nghiệp điện.

Rủi ro trọng yếu vẫn nằm ở chất lượng phân bổ vốn khi tín dụng có thể tăng nhanh hơn khả năng tạo tiền của người vay. Các dự án hạ tầng và bất động sản có thời gian hoàn vốn dài có thể kéo dài áp lực huy động, trong khi nguồn vốn tập trung vào một số hệ sinh thái làm gia tăng rủi ro. Bên ngoài, lợi suất trái phiếu toàn cầu cao, bất định thuế quan và căng thẳng địa chính trị tiếp tục là những biến số ảnh hưởng tới triển vọng phục hồi.