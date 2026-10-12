DNSE được vinh danh top 10 thị phần môi giới VNX, cán mốc 2 triệu tài khoản

DNSE lần đầu vào top 10 thị phần môi giới

Vừa qua, DNSE được vinh danh trong Top 10 thành viên giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) giai đoạn 2025-2026.

Theo tiêu chí của VNX, các thành viên được đánh giá dựa trên điểm chấm thị phần môi giới ở ba nhóm gồm thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; thị trường công cụ nợ và thị trường chứng khoán phái sinh.

Đại diện lãnh đạo DNSE nhận vinh danh Top 10 thành viên giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất VNX giai đoạn 2025-2026

Việc góp mặt trong top 10 cho thấy DNSE đang mở rộng quy mô hoạt động trên các phân khúc hoạt động môi giới.

Cùng với dấu mốc top 10, DNSE tiếp tục giữ vị trí cao trên thị trường môi giới chứng khoán phái sinh. Theo số liệu thị phần quý 3-2026 do HNX công bố, DNSE đứng thứ hai với 26,62% thị phần, mốc kỷ lục từ khi DNSE gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh.

Đây là quý thứ 8 liên tiếp DNSE giữ top 2 phái sinh, kể từ khi lần đầu vươn lên vị trí này vào quý 4-2024.

Việc duy trì vị trí cao ở thị trường phái sinh cùng kết quả Top 10 về thị phần môi giới tổng thể phản ánh quá trình mở rộng hoạt động của DNSE trên các phân khúc dịch vụ cốt lõi.

Cán mốc 2 triệu tài khoản chứng khoán

Cùng với sự cải thiện về thị phần, quy mô khách hàng của DNSE cũng tăng nhanh. Tháng 9-2026, DNSE đạt mốc 2 triệu tài khoản chứng khoán. Theo số liệu của VSDC, tính đến hết quý 3-2026, Việt Nam có trên 14 triệu tài khoản chứng khoán. Như vậy, cứ khoảng 7 tài khoản chứng khoán trên thị trường thì có một tài khoản được mở tại DNSE.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tài khoản có sự thay đổi rõ rệt. Khi tiếp nhận Chứng khoán Đại Nam năm 2020 và bắt đầu chuyển đổi sang mô hình công ty chứng khoán công nghệ, DNSE chỉ có khoảng 4.600 tài khoản. Đến tháng 9-2026, con số này đã đạt 2 triệu, tương đương mức tăng hơn 430 lần sau khoảng gần 6 năm.

Đặc biệt, nếu mốc 1 triệu tài khoản đầu tiên được ghi nhận vào tháng 1-2025, thì DNSE chỉ cần thêm 20 tháng để thu hút 1 triệu tài khoản tiếp theo, đưa quy mô lên gấp đôi.

Tăng quy mô, nâng năng lực phục vụ nhà đầu tư

Đà tăng trưởng của DNSE gắn với việc liên tục cải tiến công nghệ theo định hướng “Đơn giản hóa đầu tư cho người Việt”, đồng thời tập trung vào những hướng đi sáng tạo trong việc tiếp cận khách hàng.

Thông qua lợi thế sở hữu nền tảng kết nối mở Open API, DNSE hợp tác với ZaloPay, TradingView… cùng các đối tác ngân hàng, dữ liệu, DNSE đưa dịch vụ đầu tư chứng khoán đến gần hơn với người dùng trên nhiều nền tảng.

Bên cạnh nền tảng giao dịch, DNSE gia tăng hoạt động tương tác với nhà đầu tư thông qua các nội dung kiến thức chứng khoán như Bò và Gấu, cùng các chương trình thúc đẩy giao dịch như Marathon Chứng khoán, Lướt sóng Phái sinh.

Song song với việc mở rộng kết nối và tương tác, DNSE cũng liên tục hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân.

Ở mảng chứng khoán cơ sở, DNSE phát triển hệ thống giao dịch Margin Deal cho phép quản trị rủi ro hiệu quả hơn theo từng lệnh và từng giao dịch. Công ty cũng nâng cấp các tính năng như Lệnh AI, trợ lý ảo Ensa, công cụ kiểm thử chiến thuật và các giải pháp API dành cho nhà đầu tư chủ động.

DNSE tập trung vào hệ thống sản phẩm tiện dụng, quản trị rủi ro hiệu quả, tốc độ xử lý nhanh

Ở mảng phái sinh, DNSE tập trung vào tốc độ xử lý, độ ổn định hệ thống, sự thuận tiện trong thao tác và các công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang mở rộng quy mô và bước vào giai đoạn mới sau khi được nâng hạng, các công ty chứng khoán không chỉ phải thu hút nhà đầu tư mà còn nâng năng lực phục vụ tương ứng. Việc đầu tư vào hạ tầng, khả năng xử lý lệnh nhanh và an toàn được DNSE xác định là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Giai đoạn tiếp theo, Ban lãnh đạo DNSE cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hệ sinh thái sản phẩm để phục vụ trọn vẹn nhu cầu khách hàng, từ đầu tư tới quản lý các mục tiêu tài chính cá nhân.