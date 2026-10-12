Công ty bất động sản của Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường “bốc hơi” hơn 5.000 tỷ vốn hóa chỉ sau 1 tháng

Phiên đầu tuần 12/10 tiếp tục là một ngày khó khăn với cổ đông CTCP Kosy (HoSE: KOS). Cổ phiếu đóng cửa tại giá sàn 9.630 đồng/cp, giảm 6,96% so với phiên trước và xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng. Lượng cổ phiếu dư bán tại giá sàn vượt 70 triệu đơn vị, tương đương hơn 32% công ty, trong khi bên mua gần như vắng bóng,

Chỉ một tháng trước,KOS vẫn có giá trên vùng 33.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 216 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa Kosy khi đó đạt khoảng 7.198 tỷ đồng, còn đến cuối ngày 12/10 chỉ còn gần 2.085 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã mất khoảng 5.113 tỷ đồng giá trị thị trường, tương ứng mức giảm hơn 71% của thị giá chỉ sau khoảng 1 tháng.

Đà giảm diễn ra nhanh hơn từ nửa cuối tháng 9, khi KOS bắt đầu đóng cửa ở giá sàn từ phiên 21/9. Sau 5 phiên liên tiếp, thị giá đã lùi về 21.000 đồng, rồi tiếp tục xuống 14.700 đồng vào ngày 2/10. Đến phiên 12/10, chuỗi giảm hết biên độ đã kéo dài 16 phiên liên tiếp, khiến cổ phiếu mất gần 68% so với mức 30.050 đồng trước chuỗi giảm sàn.

Đi cùng với giá giảm là tình trạng thanh khoản khớp lệnh gần như đóng băng ở nhiều phiên, chỉ vài nghìn đơn vị được khớp lệnh. Nếu đặt cạnh hàng chục triệu cổ phiếu dư bán giá sàn, khoảng cách giữa lượng hàng chờ bán và sức mua vẫn rất lớn.

Với những người đang nắm giữ KOS, diễn biến này khiến việc bán cổ phiếu trở nên khó khăn ngay cả khi chấp nhận mức giá thấp nhất trong ngày. Giao dịch thỏa thuận vẫn phát sinh, nhưng lượng mua trên hệ thống khớp lệnh chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu bán.

Kosy được thành lập năm 2008, phát triển các dự án bất động sản tại nhiều địa phương như Lào Cai, Bắc Giang và Thái Nguyên. Người sáng lập doanh nghiệp là ông Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1976, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT. Theo thông tin trên website Kosy, ông Cường có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Hiện ông Cường vẫn nắm hơn 72 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng khoảng 33,43% vốn doanh nghiệp.

Cổ phiếu mất thanh khoản, việc xử lý tài sản bảo đảm tại các công ty chứng khoán đối với lãnh đạo Kosy cũng gặp trở ngại khi lượng mua trên thị trường quá thấp.

Trước áp lực trên thị giá, Kosy đã có văn bản giải trình sau đợt giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Theo đánh giá của doanh nghiệp, diễn biến thị trường và tâm lý bán của nhà đầu tư là những yếu tố gây sức ép lên cổ phiếu. Kosy cũng cho rằng việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với KOS làm gia tăng áp lực bán và ảnh hưởng đến thanh khoản. Trong giải trình, Kosy khẳng định các hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn triển khai theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9%, và lợi nhuận sau thuế 15,36 tỷ đồng, tăng 120,7% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận cải thiện, kết quả này mới tương đương khoảng 12,8% mục tiêu lãi sau thuế 120 tỷ đồng mà Kosy đặt ra cho cả năm.

Giữa chuỗi giảm sàn, một người thân của Chủ tịch Kosy đã đăng ký mua vào cổ phiếu. Bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Nguyễn Việt Cường, dự kiến mua 8 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 15/10 đến 13/11 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất, bà Yến sẽ nâng sở hữu từ 32.130 cổ phiếu lên hơn 8,03 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,71% vốn Kosy.