Cổ phiếu tiếp tục giảm sàn, Kosy giải trình gì?

Công ty CP Kosy (Kosy Group, MCK: KOS) vừa có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 5/10/2026 đến ngày 9/10/2026.

Cụ thể, phía Kosy đánh giá, trong thời gian qua, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư.

Các công ty chứng khoán thực hiện điều chinh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại, các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của

Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Trước đó, Kosy cũng giải trình về việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026 với những lý do tương tự như trên. Kosy cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KOS, trong thời gian từ 30/9 đến 6/10, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT bị công ty chứng khoán thực hiện giải chấp 810 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Sau sau dịch, ông Nguyễn Việt Cường giảm sở hữu về hơn 73,37 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 33,43% vốn doanh nghiệp.

Cùng chiều diễn biến, ngày 29/9/2026 và từ ngày 1/10/2026 đến 5/10/2026, Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu. Sau khi bị bán giải chấp, Đầu Tư Địa ốc Kosy giảm sở hữu từ hơn 9,97 triệu cổ phiếu (4,61%) về 9,96 triệu cổ phiếu (4,605%).

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, hiện đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Hiện, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đang sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Kosy Group mang về doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng gần 121%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kosy Group tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức hơn 5.078,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 54,7% tổng tài sản, ở mức gần 2.778,5 tỷ đồng, .

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.725,6 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 1.997,7 tỷ đồng, chiếm 73,3% tổng nợ.