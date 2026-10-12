Hàng chục triệu cổ phiếu sắp 'đổ bộ' sàn HoSE

Tuần này có 15 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 9 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 15% và thấp nhất là gần 1%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chuyển nhà

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Đông Sơn Holdings (mã chứng khoán: DSH) trên sàn HoSE. Với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đông Sơn Holdings sẽ được giao dịch trên sàn HoSE trong thời gian tới và sẽ làm thủ tục huỷ giao dịch trên UPCoM.

HoSE quyết định chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu DSH của Công ty CP Đông Sơn Holdings.

Hiện, cổ phiếu DSH đang giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu giao dịch vùng 11.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá khoảng 400 tỷ đồng.

Đông Sơn Holdings được thành lập năm 2009, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được thành lập bởi ba doanh nghiệp góp vốn là Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng, Công ty CP Vina Invest và Công ty CP Thép Châu Âu. Tới năm 2017, Tổng công ty 319 - Bộ quốc phòng đã thoái vốn giảm sở hữu từ 51% về 15% vốn điều lệ.

Tại thời điểm ngày 30/6, Đông Sơn Holdings có cơ cấu cổ đông, gồm bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - sở hữu 10% vốn, Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng sở hữu 4,28% vốn, còn lại 85,72% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Tương tự, HoSE cũng ra thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 42 triệu cổ phiếu của Công ty CP Helio Energy (mã chứng khoán: HIO). Với 42 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu HIO đang giao dịch vùng 8.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt 336 tỷ đồng.

Helio Energy tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1, hoạt động năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, sau đó công ty liên tục tăng vốn và hiện có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6, cổ đông lớn nhất của Helio Energy là Công ty CP Helio Power, sở hữu tới 69,3% vốn điều lệ. Đây là tổ chức liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị HIO Phan Thành Đạt.

Trước đó, 80 triệu cổ phiếu DTR của Công ty CP Đông Tây Land đã chào sàn UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đăng ký đạt 800 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu của DTR được xác định ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch của DTR, sau khi lên sàn UPCoM, Đông Tây Land sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong quý IV/2026.

VIX trở thành cổ đông của VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Danh sách mới ghi nhận thêm sự xuất hiện của một cổ đông là Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX), nắm giữ gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ VPB. Tính đến cuối tháng 9, VIX sở hữu vốn điều lệ gần 26.000 tỷ đồng.

VIX đang nắm giữ gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ VPBank.

Động thái của VIX diễn ra trong bối cảnh khối tự doanh các công ty chứng khoán liên tục gia tăng vị thế tại VPB trong hơn 1 tháng qua. Giai đoạn từ ngày 8/9 - 8/10, khối tự doanh đã mua ròng hơn 111 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Từ cuối tháng 7 đến nay, giá cổ phiếu VPB đã tăng hơn 21%. ‏

Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (mã chứng khoán: VHF) vừa công bố thông tin quan trọng liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, VHF đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Trong đơn từ nhiệm, ông Thành cho biết, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đại hội cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 3/5. Ông Thành thông tin, mình không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này do ngày 1/12 sẽ nghỉ hưu.

Trước đó, ông Lê Văn Thành tham gia Hội đồng quản trị VHF với tư cách là người đại diện phần vốn góp cho cổ đông Nhà nước lớn nhất tại đây là Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) với 51% vốn.

Công ty TNHH Xây dựng HTB - một cổ đông lớn của VHF - đã đăng ký thoái toàn bộ gần 5,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 24% vốn điều lệ. Theo thông tin công bố, HTB đã thoái toàn bộ vốn tại VHF cho người đại diện là bà Lưu Thị Tuyết Mai và em gái ruột là bà Lưu Thị Tuyết Hương.