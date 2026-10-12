Buồn của cổ đông PNJ

Khép lại phiên giao dịch 12/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ quay trở lại mức giá sàn 18.150 đồng/cp. Vốn hóa còn lại vỏn vẹn 9.300 tỷ đồng.

Diễn biến này khiến nhịp hồi ngắn ngủi của PNJ nhanh chóng bị ngắt quãng. Trước phiên 12/10, cổ phiếu đã có 3 phiên thoát khỏi trạng thái nằm sàn, thậm chí phiên liền trước còn bật tăng kịch trần, qua đó chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.

Khối nội và khối ngoại cùng "tháo chạy"

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, áp lực bán từ khối ngoại cũng xuất hiện dày đặc tại PNJ.

Riêng phiên 12/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 100 tỷ đồng cổ phiếu này. Xu hướng rút vốn càng đáng chú ý khi hàng loạt thông tin về các cổ đông ngoại lớn giảm sở hữu tại PNJ được công bố trong thời gian gần đây.

Hai nhóm quỹ Sprucegrove Investment Management và T. Rowe Price Associates đều báo cáo không còn là cổ đông lớn của PNJ sau phiên giao dịch ngày 2/10 - thời điểm cổ phiếu ghi nhận thanh khoản ở mức kỷ lục.

Điểm đáng chú ý là cả hai tổ chức này mới trở thành cổ đông lớn của PNJ trong tháng 8. Khoảng thời gian từ lúc vượt ngưỡng sở hữu 5% đến khi rời danh sách cổ đông lớn vì thế chỉ kéo dài chưa đầy hai tháng.

Những thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu cổ đông diễn ra đồng thời với làn sóng bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PNJ theo đó giảm sâu từ đầu tháng 10 và hiện xuống dưới 29%, mức thấp nhất trong nhiều năm. So với giai đoạn cổ phiếu thường xuyên trong tình trạng kín hoặc gần kín room ngoại, đây là một thay đổi đáng kể trong cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp.

Mặt khác, các giao dịch nội bộ của PNJ thời gian gần đây cũng chủ yếu theo chiều bán, thậm chí áp lực bán giải chấp cũng xuất hiện. VNDIRECT mới công bố kết quả bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP PNJ. Theo thông báo, toàn bộ số cổ phiếu trên đã được bán trong phiên giao dịch ngày 8/10/2026. Trước đó một ngày, VNDIRECT phát đi thông báo dự kiến bán giải chấp đúng khối lượng này.

Trước giao dịch, bà Ngọc Giao sở hữu hơn 14,64 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,86% vốn điều lệ. Sau khi bị bán giải chấp, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương ứng 2,29% vốn.

Ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và cũng là con gái bà Dung, đã bán 7 triệu cổ phiếu. Một người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11-18/9.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1-2/10, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Duy giảm từ 2,7% xuống 0,94% vốn.

Như vậy, tính từ ngày 11/9 đến 8/10, ba người con gái cùng em trai Chủ tịch PNJ đã bán hoặc bị bán giải chấp tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 7,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, 34 triệu cổ phiếu được bán chủ động và 2,94 triệu cổ phiếu bị bán giải chấp.

Sắp tới, ngày 21/10, PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, cùng những điều chỉnh quan trọng trong kế hoạch kinh doanh năm 2026.