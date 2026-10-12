Phiên 12/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều "tung" hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu bluechip

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường khiến VN-Index khép lại phiên đầu tuần trong sắc đỏ. Chỉ số đóng cửa giảm 14 điểm tại 1.720 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 13.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 615 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 583 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 128 tỷ đồng. Theo sau, HDB và NVL là mã tiếp theo được gom mạnh 31 và 18 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 115 tỷ đồng. Theo sau là PNJ và bị bán ròng 105 và FPT bị bán 91 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng

Tại chiều mua, MST được mua ròng mạnh nhất với giá 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, GMX.

(Nguồn: Vietcap)