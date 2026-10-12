Xử phạt TTC Land

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR).

Cụ thể, TTC Land bị phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Quyết định của UBCKNN nêu rõ, công ty công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 7/1/2025, nhưng ngày 15/1/2025, TTC Land mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/9/2026, Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa (MCK: TID) công bố thông tin liên quan Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu (TNAC).

Cụ thể, HĐQT Tín Nghĩa đã phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại TNAC với mức là 36.350 đồng/cổ phần. Tạm tính theo mức giá khởi điểm, số cổ phần mà TID sở hữu tại TNAC có tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

TNAC được biết đến là công ty liên kết của TTC Land kể từ ngày 27/2/2026, sau khi TTC Land nhận chuyển nhượng 19.778.300 cổ phần TNAC (tương ứng 36,63% vốn).

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 (đã soát xét) của TTC Land thể hiện, doanh nghiệp này đã nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên tại TNAC từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt (An Việt) với giá trị chuyển nhượng hơn 593 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, tính đến ngày 30/6/2026, TTC Land có khoản phải thu hơn 164,7 tỷ đồng từ An Việt liên quan đến việc thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng gần 19,8 triệu cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu. Khoản công nợ này được bảo đảm bằng cổ phần của các bên liên quan.

Theo tài liệu của PV, tháng 3/2026, TTC Land đã mang gần 19,8 triệu cổ phần TNAC nói trên thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho khoản vay có thời hạn bảo đảm đến tháng 2/2027.

Ngoài ra, TTC Land còn ghi nhận khoản phải thu khác liên quan đến việc thanh lý những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu.

Cụ thể, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 của TTC Land ghi nhận khoản phải thu Công ty CP May Tiến Phát từ thanh lý Hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần của Tín Nghĩa - Á Châu. Số dư còn phải thu đến ngày 30/6/2026 là gần 547 tỷ đồng. Đến thời điểm lập báo cáo này, Tập đoàn đã thu được hơn 376 tỷ đồng, khoản phải thu còn lại được đảm bảo bằng cổ phần của một bên liên quan.

TNAC được biết đến là chủ đầu tư Dự án dân cư - dịch vụ - du lịch Cù Lao Tân Vạn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ năm 2009, có quy mô 48 ha, tọa lạc tại phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai.

Đáng chú ý, dự án này từng bị "điểm tên" trong Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Tín Nghĩa đã tham mưu quy chế tài chính không đúng, không kê khai nộp thuế GTGT, vi phạm về chuyển nhượng dự án, thoái vốn không đúng quy định. Tín Nghĩa - Á Châu không thực hiện bố trí 20% quỹ nhà ở theo quy định, vi phạm quy định về đủ điều kiện kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nội dung vi phạm tại một số sở, ngành tỉnh Đồng Nai.

Sau kết luận trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 18/11/2025.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành liên quan rà soát, xác định lại giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án dân cư - dịch vụ - du lịch Cù Lao Tân Vạn theo đúng quy định, đảm bảo không thất thu ngân sách Nhà nước, giám sát tiến độ thực hiện dự án theo quy định, đồng thời kiểm tra các nghĩa vụ thuế liên quan...