Cổ phiếu thép bất ngờ tăng bứt phá trong phiên đầu tuần, VN-Index “bốc hơi” hơn 14 điểm

Thị trường chứng khoán phiên 12/10 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong khi lực bán chiếm ưu thế tại nhóm bất động sản, dầu khí và phân bón, dòng tiền lại có xu hướng dịch chuyển sang cổ phiếu thép, ngân hàng và xây dựng.

Đáng chú ý, nhóm thép trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng giá sau nhiều phiên giao dịch kém tích cực. Trong đó, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng 2,99%, HSG của Tập đoàn Hoa Sen tăng 3,54%, còn NKG của Thép Nam Kim bứt phá 6,89%.

Trên sàn HNX và UPCoM, cổ phiếu VGS tăng 7,64%, trong khi TVN tăng 3,16%. Diễn biến này cho thấy lực cầu xuất hiện trên diện rộng tại nhóm cổ phiếu thép, thay vì chỉ tập trung vào một vài mã vốn hóa lớn.

Đà tăng của nhóm thép diễn ra trong bối cảnh giá thép xây dựng trong nước được các doanh nghiệp duy trì tương đối ổn định. Theo thông tin được ghi nhận, Hòa Phát báo giá thép CB240 ở mức 14.920 đồng/kg và thép D10 CB300 ở mức 14.210 đồng/kg.

Thép Việt Ý tại miền Bắc niêm yết giá CB240 ở mức 14.750 đồng/kg, CB300 ở mức 13.940 đồng/kg. Trong khi đó, Pomina và VJS miền Bắc cùng báo giá CB240 ở mức 14.850 đồng/kg. Thép Kyoei và VAS miền Trung chào bán sản phẩm ở mức 15.050 đồng/kg.

Dù giá thép chưa ghi nhận biến động lớn, diễn biến tích cực của cổ phiếu trong phiên cho thấy nhóm ngành này đang thu hút sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư.

Bên cạnh thép, nhóm cổ phiếu xây dựng cũng giao dịch khởi sắc. CII tăng 2,93%, HHV tăng 2,86%, FCN tăng 2,45%, CTD tăng 0,96% và VGC tăng 0,46%.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. Cổ phiếu SHB dẫn đầu nhóm được đề cập với mức tăng 4%, tiếp theo là VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49% và NAB tăng 1,23%. Một số cổ phiếu khác như CTG, MBB, TPB, VIB, HDB và TCB tăng dưới 1%.

Ngược lại, SSB giảm 3,27%, LPB mất 1,11%; các mã STB, BID, MSB và BVB cũng giao dịch trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành một trong những tác nhân gây sức ép lớn lên thị trường. Bộ ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VHM giảm 3,18%, VIC giảm 2,88%, VRE giảm 1,73% và VPL giảm 2,23%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản khác, như: VPI, PDR, KBC và IDC giảm quanh 1%. Trong khi đó, một số mã đi ngược xu hướng, gồm KDH tăng 2,24%, NVL tăng 1,83% và DXG tăng 1,54%.

Nhóm dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ, với: PLX giảm 3,08%, GAS giảm 2,11%, PVD giảm 1,65%, BSR giảm 1,45%, PVP giảm 1,24% và VTO giảm 1,28%.

Áp lực bán còn lan sang nhóm phân bón và hóa chất. DCM giảm 3,16%, DGC giảm 2,37%, DDV giảm 2,33%, DPM giảm 1,37%, trong khi BFC và CSV giảm nhẹ dưới 1%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT, GVR, HAG và MSN cũng giảm từ 1,37% đến 1,48%, góp phần kéo lùi chỉ số chung.

Kết phiên 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, xuống còn 1.720,98 điểm. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền vẫn có sự luân chuyển, nhưng áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối xu hướng của thị trường.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ đảo chiều giảm sàn sau phiên tăng trần trước đó.

Cổ phiếu PNJ "quay đầu" giảm sàn trong phiên 12/10.

Kết phiên 12/10, PNJ giảm 6,92%, xuống còn 18.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 19,1 triệu đơn vị, trong khi bên mua không còn dư mua và lượng dư bán sàn lên tới 253.100 cổ phiếu.

Trước đó, PNJ tăng trần và rơi vào tình trạng dư mua sau thông tin kết quả kiểm tra độc lập của Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) công bố 100% mẫu kim cương ngẫu nhiên của PNJ là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các tiêu chuẩn 4C đã công bố.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị hơn 114,9 tỷ đồng. Theo sau là PNJ (104,95 tỷ đồng), FPT (91,18 tỷ đồng), VIX (60,52 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá tị hơn 128 tỷ đồng. Theo sau là HDB (31,02 tỷ đồng), NVL (18,03 tỷ đồng), VIB (16,5 tỷ đồng), …