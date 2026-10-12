Một cổ đông ngoại 'rời' ghế cổ đông lớn PNJ

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Sprucegrove Investment Management Ltd mới đây đã có Báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng.

Theo đó, các quỹ thành viên của Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán ra tổng cộng khoảng 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, cụ thể như sau:

Nguồn: HSX

Sau giao dịch, nhóm Sprucegrove Investment Management Ltd giảm sở hữu từ hơn 25,8 triệu cổ phiếu PNJ (5,04%) về hơn 19,2 triệu cổ phiếu (3,75%). Như vậy, kể từ ngày 2/10/2026, nhóm quỹ ngoại này không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Một cổ đông ngoại khác là nhóm đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện gần đây cũng không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Cụ thể, trong phiên 2/10/2026, 17/21 quỹ thành viên trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã có động thái mua vào-bán ra cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này giảm sở hữu từ hơn 30,8 triệu cổ phiếu PNJ (6,02%) về gần 25,4 triệu cổ phiếu (4,95%), tương ứng giảm hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PNJ, bà Trần Phương Ngọc Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch 8/10/2026. Sau giao dịch, bà Ngọc Giao giảm sở hữu từ hơn 14,64 triệu cổ phiếu PNJ (2,86%) về hơn 11,7 triệu cổ phiếu (2,29%).

Bà Trần Phương Ngọc Giao được biết đến là con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và là em gái bà Trần Phương Ngọc Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Theo thông báo của PNJ, hiện, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ (2,93%); trong khi bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ (2,15%).

Cùng chiều diễn biến, ông Cao Ngọc Duy đã bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ 1-2/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Cao Ngọc Duy giảm sở hữu từ 13,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,7% vốn PNJ xuống mức 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,94% vốn PNJ.

Trong một diễn biến khác, PNJ dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10/2026 tới đây nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý là việc, PNJ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, với khoản trích lập dự phòng dự kiến hơn 7.000 tỷ đồng, PNJ lên kế hoạch lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong trường hợp loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, công ty ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.