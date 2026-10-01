Samsung đưa 100 kỹ sư Việt Nam sang Hàn Quốc học công nghệ bán dẫn, chuẩn bị sản xuất “vàng AI” vừa tăng giá gần 5 lần

Theo Seoul Economic Daily ngày 5/10, Samsung Electronics đã đưa khoảng 100 kỹ sư Việt Nam sang hai cơ sở bán dẫn Cheonan và Onyang tại Hàn Quốc để tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Hoạt động được triển khai từ tháng 7/2026 nhằm chuẩn bị nhân lực cho tổ hợp bán dẫn mà tập đoàn đang phát triển tại Việt Nam.

Những kỹ sư được lựa chọn có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở Samsung ở Việt Nam. Thay vì chỉ học lý thuyết, họ được tiếp cận trực tiếp dây chuyền công nghệ, tìm hiểu cách vận hành thiết bị, kiểm tra chất lượng chip nhớ và xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Chương trình đào tạo kỹ sư SEED được Samsung triển khai để xây dựng đội ngũ nhân lực phục vụ cơ sở bán dẫn mới. Sau khóa học, các kỹ sư sẽ trở về Việt Nam, tham gia vận hành và ổn định hoạt động của nhà máy.

Hai nhà máy gần 106.000 tỷ đồng, rộng bằng 37 sân bóng đá

Theo tài liệu Samsung nộp cho chính quyền tỉnh Thái Nguyên được Seoul Economic Daily tiếp cận, tập đoàn lên kế hoạch xây dựng hai nhà máy bán dẫn tại Khu công nghiệp Yên Bình, với tổng vốn đầu tư khoảng 105.794 tỷ đồng.

Dự án có diện tích gần 266.000 m², tương đương khoảng 37 sân bóng đá. Samsung đã thành lập pháp nhân Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) từ tháng 3/2026 để triển khai hoạt động này.

Nhà máy đầu tiên dự kiến đưa dây chuyền số một vào vận hành trong quý IV/2027. Dây chuyền thứ hai dự kiến hoạt động từ quý I/2028, trong khi nhà máy tiếp theo sẽ bắt đầu được xây dựng cùng năm.

Cơ sở tại Việt Nam sẽ tham gia một công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất chip nhớ. Cụ thể, chip DRAM và NAND sau khi được đóng gói tại Hàn Quốc sẽ chuyển đến Thái Nguyên để kiểm tra khả năng đọc, ghi dữ liệu và độ ổn định khi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Có thể hình dung đây là bước kiểm tra cuối cùng để loại bỏ chip lỗi trước khi sản phẩm được xuất bán cho khách hàng.

Trước đây, Samsung tập trung phần lớn công đoạn này tại Cheonan và Onyang. Việc mở rộng sang Việt Nam giúp tập đoàn phân tán hoạt động sản xuất, giảm phụ thuộc vào một địa điểm và hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

“Vàng AI” tăng giá gần 5 lần, giới công nghệ chịu sức ép

Kế hoạch của Samsung diễn ra giữa thời điểm thị trường chip nhớ thế giới trải qua một cơn sốt hiếm thấy. RAM, linh kiện vốn quen thuộc trong máy tính và điện thoại, đang trở thành mặt hàng đắt đỏ khi các tập đoàn công nghệ đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Theo khảo sát của Tom's Hardware tại Mỹ, giá RAM DDR5 tiêu dùng tăng trung bình khoảng 500% trong gần một năm, từ tháng 8/2025 đến tháng 7/2026. Trong đó, bộ RAM DDR5 dung lượng 32 GB tăng từ 72 USD lên 394 USD, tương đương hơn 5 lần. Một số dòng dung lượng lớn thậm chí tăng giá trên 900%.

Nguyên nhân quan trọng đến từ sự bùng nổ của AI. Các trung tâm dữ liệu cần lượng bộ nhớ khổng lồ để vận hành những hệ thống tính toán phức tạp, trong khi các nhà sản xuất ưu tiên công suất cho những dòng chip phục vụ máy chủ. Điều này khiến nguồn cung RAM dành cho máy tính cá nhân và thiết bị điện tử bị thu hẹp.

Tác động đã lan tới các hãng công nghệ lớn. Theo Reuters, Lenovo, nhà sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu thế giới, đã phải tăng giá sản phẩm khi chi phí chip nhớ leo thang. Người tiêu dùng cũng phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều để nâng cấp RAM, trong khi các doanh nghiệp đối mặt với áp lực chi phí sản xuất.

Cơn sốt này đang mang lại nguồn lợi lớn cho các nhà sản xuất chip nhớ. Samsung dự báo lợi nhuận hoạt động quý III/2026 đạt mức kỷ lục khoảng 2 triệu tỷ đồng, gần gấp 9 lần cùng kỳ, nhờ nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI tăng mạnh.

Theo TrendForce, tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn kéo dài sang quý IV/2026, với giá hợp đồng DRAM truyền thống dự kiến tiếp tục tăng 10–15% và NAND Flash tăng 15–20%.

Trong bối cảnh đó, việc Samsung mở rộng hoạt động bán dẫn tại Thái Nguyên cho thấy Việt Nam đang có thêm vai trò trong chuỗi cung ứng chip nhớ toàn cầu, bên cạnh các cứ điểm sản xuất tại Hàn Quốc.