Giá cao su sát đỉnh 13 năm, một 'ông lớn' Việt Nam lại chuyển đất trồng thành khu công nghiệp

Giá cao su sát đỉnh 13 năm, GVR vẫn tính chuyện chuyển đổi đất

Theo báo cáo ngày 7/10/2026 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), giá cao su thế giới duy trì trên 2.200 USD/tấn trong quý III/2026 và tiến sát 2.600 USD/tấn vào cuối tháng 9, tương đương vùng giá cao nhất kể từ năm 2013.

Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ tình trạng nguồn cung thắt chặt. Tại Thái Lan, mưa lớn làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ, trong khi Trung Quốc ghi nhận tồn kho cao su thu hẹp do chi phí nhập khẩu tăng và nguồn cung quốc tế hạn chế.

VCBS nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su mang tính cấu trúc có thể tiếp tục kéo dài, với mức thiếu hụt lũy kế dự báo khoảng 2 triệu tấn. Theo đó, giá cao su có khả năng tăng lên 3.000–3.300 USD/tấn vào năm 2030.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) ﻿đang trực tiếp hưởng lợi từ diễn biến này. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu kinh doanh mủ cao su của tập đoàn đạt 13.093 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi giá cao su tăng khoảng 20–25%.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.928 tỷ đồng, tăng 37,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.974 tỷ đồng, tăng 69,5%.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn giá cao su ở mức cao, GVR vẫn theo đuổi chiến lược chuyển đổi quỹ đất cao su sang các mục đích sử dụng khác.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, ban lãnh đạo GVR đã chia sẻ định hướng chuyển đổi đất cao su sang nông nghiệp chất lượng cao, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Riêng trong lĩnh vực khu công nghiệp, báo cáo liệt kê 5 dự án đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư với tổng quy mô hơn 2.135 ha và tổng vốn dự kiến 13.125 tỷ đồng.

Đáng chú ý có Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 tại Tây Ninh, quy mô 495,17 ha, vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng, đã khởi công tháng 12/2025 và dự kiến khai thác từ cuối năm 2026.

Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng tại TP.HCM có quy mô 360 ha, vốn đầu tư 1.035 tỷ đồng, đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) cho 63 ha, dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Ba dự án còn lại nằm tại Đồng Nai, gồm Bắc Đồng Phú mở rộng 317 ha, Nam Đồng Phú mở rộng 480 ha và Minh Hưng III giai đoạn 2 với quy mô 483 ha.

Theo VCBS, lợi thế của GVR là các dự án khu công nghiệp được phát triển chủ yếu trên quỹ đất cao su nội bộ, giúp hạn chế vướng mắc giải phóng mặt bằng, tiết giảm chi phí bồi thường và tạo lập quỹ đất.

Điều này cho phép doanh nghiệp duy trì giá cho thuê cạnh tranh mà vẫn có khả năng đạt biên lợi nhuận gộp hấp dẫn, trong bối cảnh giá thuê đất khu công nghiệp phía Nam được dự báo đi ngang.

Hơn 4.200 tỷ đồng từ đền bù đất và thanh lý cây cao su

Bên cạnh triển vọng kinh doanh khu công nghiệp, GVR còn có một nguồn thu nhập đáng chú ý từ quá trình chuyển đổi đất cao su.

Theo VCBS, khi quỹ đất cao su được thu hồi để phục vụ các dự án hạ tầng, khu công nghiệp và những mục đích phát triển kinh tế - xã hội khác, GVR cùng các công ty con có thể ghi nhận tiền đền bù đất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản thu nhập từ thanh lý cây cao su trên diện tích bị thu hồi.

Nguồn thu này đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026. Cụ thể, GVR ghi nhận 2.289 tỷ đồng thu nhập khác, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu nhập từ tiền bồi thường đạt 955 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước.

VCBS dự báo hai khoản thu nhập từ đền bù đất và thanh lý cây cao su sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn 2026–2027. Năm 2026, thu nhập đền bù đất được dự phóng đạt 1.826 tỷ đồng, còn thu nhập thanh lý cây cao su đạt 2.050 tỷ đồng, tổng cộng 3.876 tỷ đồng.

Đến năm 2027, hai khoản này dự kiến lần lượt đạt 1.926 tỷ đồng và 2.300 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu nhập dự phóng từ đền bù đất và thanh lý cây có thể lên tới 4.226 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản thu nhập khác.

Đây là nguồn thu nhập có tính chất khác với doanh thu bán mủ cao su truyền thống. Trong khi hoạt động khai thác mủ phụ thuộc vào sản lượng, giá bán và chi phí sản xuất, các khoản đền bù và thanh lý cây phát sinh từ quá trình thu hồi, chuyển đổi quỹ đất.

VCBS đánh giá việc đẩy nhanh ghi nhận các khoản đền bù này sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng lợi nhuận của GVR và các công ty con trong giai đoạn 2026–2027.

Về dài hạn, VCBS đánh giá các dự án khu công nghiệp sẽ trở thành động lực tăng trưởng của GVR, từng bước thay thế vai trò của mảng cao su khi diện tích canh tác có xu hướng thu hẹp.