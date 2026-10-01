Tiến sĩ người Việt Lê Viết Quốc cùng 3 “bộ não” rời Google lập công ty: Khi ra mắt còn chưa thuê văn phòng, chỉ 37 ngày sau đã nhắm định giá 50 tỷ USD

Ngày 5/8/2026, bốn nhà khoa học hàng đầu của Google gồm Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và Lê Viết Quốc (Quoc Le) đồng loạt rời tập đoàn công nghệ Mỹ để thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo mang tên Discovery Loop.

Thời điểm ra mắt, startup này thậm chí còn chưa thuê văn phòng hay bắt đầu tuyển dụng nhân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí WIRED trước ngày công bố, khi được hỏi ai sẽ làm CEO, Jeff Dean ngập ngừng rồi cho biết ông nghĩ mình sẽ đảm nhận vị trí này, bởi những người còn lại đều chỉ về phía ông.

Website của Discovery Loop chưa có nhiều thông tin

Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau, Discovery Loop đã xuất hiện trong một thương vụ huy động vốn với mức định giá được nhắm tới lên đến 50 tỷ USD.

Theo Business Insider ngày 11/9, Jeff Dean đang tìm kiếm nguồn vốn mới cho Discovery Loop trên cơ sở mức định giá khoảng 50 tỷ USD, dẫn lời những người am hiểu vấn đề.

Trước đó, vào tháng 8, công ty được đưa tin đang thảo luận huy động 1 tỷ USD với mức định giá chỉ khoảng 10 tỷ USD.

Như vậy, mức định giá được nhắc đến trong các cuộc đàm phán đã tăng từ 10 tỷ lên 50 tỷ USD chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng các điều khoản có thể thay đổi và chưa có gì đảm bảo Discovery Loop sẽ huy động được vốn ở mức định giá này.

Đến nay, công ty chưa công bố một sản phẩm thương mại cụ thể. Vậy điều gì khiến startup mới thành lập của bốn nhà khoa học trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ đầu tư?

Bốn nhà sáng lập từng đứng sau những công nghệ quan trọng của Google

Điểm đặc biệt của Discovery Loop nằm ở đội ngũ sáng lập. Jeff Dean gia nhập Google từ năm 1999, là một trong những kỹ sư đầu tiên của tập đoàn. Ông đồng sáng lập Google Brain, từng giữ chức Giám đốc khoa học của Google DeepMind và Google Research, đồng thời tham gia lãnh đạo kỹ thuật dự án AI Gemini.

Sanjay Ghemawat là cộng sự lâu năm của Dean, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng những hệ thống điện toán phân tán làm nền tảng cho các dịch vụ Google, bao gồm Google File System và Bigtable.

Oriol Vinyals từng là Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Google DeepMind, tham gia lãnh đạo phát triển Gemini và nhiều công trình quan trọng về học máy.

Thành viên người Việt Nam, tiến sĩ Lê Viết Quốc, tốt nghiệp tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford dưới sự hướng dẫn của giáo sư Andrew Ng. Ông là một trong những người đồng sáng lập Google Brain, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực học sâu và phát triển các thuật toán máy học tự động.

Đội ngũ sáng lập của Discovery Loop

Trong thông báo đầu tư ngày 5/8, quỹ Radical Ventures đánh giá nhóm sáng lập Discovery Loop có kinh nghiệm trải rộng từ thiết kế chip, hạ tầng điện toán đến phát triển những mô hình AI quy mô lớn.

Nhưng thay vì tiếp tục phát triển các mô hình AI tại Google, bốn người quyết định thành lập một công ty với mục tiêu khác: xây dựng hệ thống AI có thể tự thực hiện quá trình nghiên cứu khoa học.

Theo giới thiệu của Discovery Loop, hệ thống mà công ty hướng tới có khả năng đề xuất giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, tiến hành kiểm thử, phân tích kết quả và tiếp tục cải thiện phương pháp nghiên cứu.

Thay vì thực hiện tuần tự từng thí nghiệm, hệ thống được kỳ vọng có thể triển khai hàng nghìn thí nghiệm song song.

Trước mắt, Discovery Loop muốn sử dụng công nghệ này để tự cải thiện những thuật toán và hệ thống AI của chính mình. Sau đó, doanh nghiệp dự kiến mở rộng ứng dụng sang thiết kế chip, phát triển thuốc, nghiên cứu vật liệu và các lĩnh vực khoa học khác.

Trong cuộc phỏng vấn với WIRED, tiến sĩ Lê Viết Quốc bày tỏ sự hào hứng với việc tự động hóa nghiên cứu máy học và khả năng hệ thống có thể khám phá những kiến trúc AI mới.

Dù vậy, các mục tiêu trên mới là định hướng nghiên cứu được công ty công bố, chưa phải những thành tựu đã hoàn thành.

Google tìm cách giữ chân nhân tài, sau đó lại đầu tư vào công ty của họ

Theo WIRED, CEO Alphabet Sundar Pichai đã nhiều lần trao đổi nhằm thuyết phục nhóm tiếp tục ở lại tập đoàn.

Tuy nhiên, các nhà sáng lập vẫn quyết định khởi nghiệp. Oriol Vinyals giải thích rằng việc thực hiện những thay đổi lớn trong một tổ chức quy mô lớn thường gặp nhiều trở ngại, trong khi nhóm muốn xây dựng một thứ khác biệt.

Dù không giữ được bốn nhà khoa học, Google vẫn quyết định trở thành nhà đầu tư sáng lập của Discovery Loop.

Alphabet đồng thời thiết lập quan hệ đối tác điện toán đám mây, hỗ trợ năng lực tính toán cho startup trong năm đầu tiên. Hai bên còn dự kiến hợp tác nghiên cứu các hệ thống máy học và hạ tầng liên quan.

Đáng chú ý, lĩnh vực Discovery Loop theo đuổi không hoàn toàn xa lạ với Google.

Ngày 7/5/2026, Google DeepMind công bố những kết quả mới của AlphaEvolve, một hệ thống AI có khả năng tìm kiếm và tối ưu thuật toán. Theo Google, AlphaEvolve đã được sử dụng để cải thiện hiệu suất hệ thống lưu trữ dữ liệu Spanner và hỗ trợ thiết kế thế hệ chip TPU tiếp theo.

Chính Jeff Dean, khi còn giữ chức Giám đốc khoa học Google DeepMind, đã giới thiệu việc AlphaEvolve tìm ra một thiết kế mạch điện hiệu quả đến mức được tích hợp trực tiếp vào chip TPU thế hệ mới.

Hai dự án có những điểm tương đồng về mục tiêu sử dụng AI để tự động hóa hoạt động nghiên cứu, nhưng phạm vi phát triển không giống nhau. AlphaEvolve tập trung vào khám phá và tối ưu thuật toán, trong khi Discovery Loop đặt tham vọng tự động hóa rộng hơn quá trình thực hiện thí nghiệm khoa học.

Vì sao những công ty AI chưa có sản phẩm vẫn được định giá hàng chục tỷ USD?

Discovery Loop không phải trường hợp duy nhất thu hút vốn đầu tư lớn ngay từ giai đoạn đầu. Tháng 7/2025, Thinking Machines Lab, startup do cựu Giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati thành lập, công bố huy động khoảng 2 tỷ USD với mức định giá 12 tỷ USD.

Theo Reuters, thời điểm hoàn tất vòng gọi vốn, doanh nghiệp mới thành lập được khoảng 5 tháng và chưa có doanh thu hay sản phẩm thương mại.

Một trường hợp khác là Safe Superintelligence, công ty do cựu nhà khoa học trưởng OpenAI Ilya Sutskever đồng sáng lập. Tháng 4/2025, Reuters cho biết startup này đạt mức định giá 32 tỷ USD trong một vòng huy động vốn, với sự tham gia đầu tư của Alphabet và Nvidia.

Những thương vụ trên cho thấy các nhà đầu tư đang sẵn sàng rót vốn lớn vào những nhóm nghiên cứu AI nổi tiếng, ngay cả trước khi doanh nghiệp chứng minh được khả năng tạo doanh thu.

Với Discovery Loop, danh sách nhà đầu tư ban đầu có Khosla Ventures, Radical Ventures cùng những quỹ như Lightspeed, Kleiner Perkins và Doerr Capital.

Trong cuộc phỏng vấn với WIRED, tỷ phú đầu tư Vinod Khosla cho biết ông đánh giá đội ngũ sáng lập cao đến mức sẵn sàng hậu thuẫn ngay cả trước khi biết cụ thể họ định làm gì.