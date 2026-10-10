48 cánh quạt khổng lồ, mỗi chiếc dài hơn 2 máy bay Boeing 737 sắp xuất hiện ở Việt Nam, phục vụ 2 công trình đặc biệt

Nếu đặt hai chiếc máy bay Boeing 737-800 nối đuôi nhau, tổng chiều dài của chúng vào khoảng 79 m. Đó cũng gần bằng chiều dài của một cánh quạt điện gió khổng lồ dự kiến được đưa về miền Trung Việt Nam trong năm 2027.

Ngày 2/10, tập đoàn sản xuất tuabin gió Đan Mạch Vestas công bố nhận hợp đồng cung cấp 16 tuabin V163 cho hai dự án điện gió tại miền Trung Việt Nam. Đây là mẫu có đường kính vòng quay cánh lên tới 163 m, lớn nhất của Vestas từng được lựa chọn để triển khai tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm công bố.

Vestas chỉ gọi khách hàng là “một nhà phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam có danh mục dự án đáng kể”, không nêu tên doanh nghiệp, dự án, tỉnh hay giá trị hợp đồng. 2 dự án được Vestas mô tả là nhóm đầu tiên thuộc Quy hoạch điện VIII đã có giấy phép đầu tư và chuyển sang thực thi.

Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, mỗi cánh quạt V163 dài 80,1 m. Với ba cánh trên mỗi tuabin, tổng cộng sẽ có 48 cánh quạt khổng lồ cần được đưa đến hai công trường.

Vestas cho biết các tuabin sẽ sử dụng tháp thiết kế riêng với chiều cao tâm trục 155 m. Khi một cánh quạt quay đến vị trí thẳng đứng, đầu cánh có thể đạt độ cao lý thuyết 236,5 m so với chân tháp.

Kích thước của bộ cánh cũng rất đáng chú ý. Mỗi vòng quay quét qua một diện tích gần 20.900 m², tương đương gần ba sân bóng đá tiêu chuẩn có kích thước 105 x 68 m.

Làm thế nào vận chuyển các cấu kiện dài hàng chục mét, nặng hàng chục tấn qua hệ thống đường bộ để tới vị trí lắp đặt?

Từng có những cánh quạt dài 80 m vượt gần 500 km đường Việt Nam

Việt Nam thực tế đã có kinh nghiệm vận chuyển các thiết bị điện gió với kích thước tương đương. Theo hồ sơ dự án được Công ty CP Dịch vụ và Kỹ thuật SMC công bố, đơn vị này từng thực hiện vận chuyển 12 cánh quạt Enercon E160 cho dự án điện gió Ea Nam tại Đắk Lắk. Mỗi cánh dài tới 80 m, nặng 24 tấn. Hành trình từ cảng Ba Son tới công trường gần 500 km, đi qua các khu dân cư, đường đèo và nhiều đoạn cua nguy hiểm.

Để vận chuyển, SMC sử dụng đầu kéo MAN kết hợp rơ-moóc chuyên dụng dài 62 m. Trước khi thực hiện, đội ngũ kỹ thuật phải khảo sát toàn bộ hành trình, tính toán khả năng đi qua các nút giao và xử lý những chướng ngại vật có thể ảnh hưởng đến đoàn xe. Hoạt động vận chuyển cũng cần giấy phép của cơ quan đường bộ, sự phối hợp của các địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông.

Một trường hợp khác là dự án điện gió Hướng Linh 3 và 4 tại Quảng Trị. Theo hồ sơ do Công ty TNHH Logistics Phước Phát (PPL) công bố, doanh nghiệp thực hiện vận chuyển cấu kiện cho 19 tuabin trên quãng đường khoảng 202 km từ cảng Hòn La đến công trường.

Các kiện hàng lớn nhất có chiều dài tới 70 m hoặc khối lượng gần 88 tấn. Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, nhiều đoạn dốc và khúc cua hẹp. PPL phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, phối hợp điều tiết giao thông và xây dựng bãi tập kết riêng để phục vụ quá trình thi công.

Vestas cũng từng đối mặt với những điều kiện địa hình tương tự. Tháng 5/2020, tập đoàn Đan Mạch công bố hợp đồng cung cấp 16 tuabin V150 cho hai dự án điện gió tổng công suất 64 MW tại Quảng Trị. Khi đó, chính Vestas cho biết địa hình núi dốc, những khúc cua gấp và diện tích thi công hạn chế là thách thức lớn đối với quá trình vận chuyển, lắp đặt.

Đơn hàng mới vừa được nhắc đến cũng gồm 16 tuabin nhưng sử dụng mẫu V163 với đường kính vòng quay lớn hơn 13 m. Dù vậy, đến nay Vestas chưa tiết lộ tỉnh cụ thể, tên hai dự án cũng như cảng tiếp nhận và tuyến vận chuyển dự kiến của đơn hàng năm 2027.

Hợp đồng không kết thúc khi các tuabin bắt đầu quay

Không chỉ bán thiết bị, Vestas còn ký kèm thỏa thuận dịch vụ và bảo dưỡng AOM 5000 trong thời hạn 20 năm. Đây là phần việc có ý nghĩa lớn đối với các dự án điện gió. Sau khi đưa vào hoạt động, mỗi tuabin phải làm việc liên tục ngoài trời, chịu tác động của gió, nhiệt độ và thời tiết trong nhiều năm.

Theo giới thiệu của Vestas, gói AOM 5000 bao gồm công tác bảo trì, cung cấp phụ tùng thuộc phạm vi hợp đồng và theo dõi tình trạng vận hành thiết bị. Một đặc điểm đáng chú ý của dịch vụ này là việc sử dụng dữ liệu và dự báo thời tiết để lên lịch bảo dưỡng vào những thời điểm gió yếu, nhằm hạn chế lượng điện bị mất khi tuabin phải dừng hoạt động.

Hợp đồng còn có cơ chế bảo đảm khả năng sẵn sàng phát điện theo sản lượng, kèm điều khoản bồi thường nếu không đạt các ngưỡng cam kết. Mức bảo đảm cụ thể của hai dự án mới chưa được công bố.

Vestas hiện có khoảng 1.600 MW điện gió đã lắp đặt tại Việt Nam. Theo tập đoàn, hai dự án mới sẽ nằm gần một cụm dự án Vestas hiện hữu, tạo điều kiện duy trì lực lượng kỹ thuật và hoạt động bảo dưỡng lâu dài trong khu vực.

Trong danh sách đơn hàng chính thức quý III/2026, Vestas ghi nhận hai dự án mới tại Việt Nam có tổng công suất 72 MW. Con số này phù hợp với cấu hình 16 tuabin V163-4.5 MW, mỗi chiếc công suất định mức 4,5 MW.

Như vậy, các tuabin không chỉ có kích thước lớn mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một dòng sản phẩm mới trong danh mục thiết bị điện gió Vestas tại Việt Nam. Linh kiện dự kiến bắt đầu được giao về Việt Nam trong năm 2027, trước khi tiến hành lắp đặt và đưa vào vận hành.