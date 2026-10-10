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Vì sao ông lớn ngành dược Traphaco bị phạt?

| | Doanh nghiệp

Vì sao ông lớn ngành dược Traphaco bị phạt?

Vi phạm trong sản xuất thuốc, Công ty cổ phần Traphaco vừa bị Bộ Y tế phạt hành chính 160 triệu đồng, sau khi đã từng bị xử phạt liên quan đến vi phạm về thuế.

Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành nêu rõ, Công ty cổ phần Traphaco (Trụ sở tại số 75 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, Hà Nội) bị xử phạt 160 triệu đồng do mắc 3 hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất nhiều lô thuốc.

Công ty cổ phần Traphaco vừa bị Bộ Y tế phạt hành chính 160 triệu đồng do vi phạm trong sản xuất thuốc (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Traphaco đã sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg (số GPLH: 893110454724) có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật. Hành vi này bị phạt 40 triệu đồng.

Hành vi thứ hai, sản xuất nhiều lô các loại thuốc: viên nang cứng Piracetam 400mg (số GPLH: 893110454724); thuốc ho Methorphan (SĐK: VD-19625-13); thuốc Nostravin (SĐK: VD-24976-16); thuốc Loratadin 10 mg (SĐK: VD-18488-13) có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi này, công ty bị phạt 60 triệu đồng.

Hành vi thứ ba, sử dụng bột talc có công bố là phụ gia thực phẩm (Bột talc Luzenac 00 được nhà sản xuất công bố sử dụng cho cả dược phẩm và thực phẩm) để sản xuất nhiều loại thuốc, thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Công ty bị phạt 60 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với 3 hành vi là 160 triệu đồng. Cục Quản lý Dược xác định mỗi hành vi có 2 tình tiết tăng nặng, gồm vi phạm hành chính nhiều lần và vi phạm có quy mô lớn, số lượng hàng hóa lớn. Do có từ 2 tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt được áp dụng ở mức tối đa của từng khung xử phạt.

Các hành vi trên bị xử lý theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả.

Từng nhiều lần bị xử lý về thuế

Đây không phải lần đầu Traphaco bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng sau thanh tra thuế năm 2017 của Công ty cổ phần Traphaco. Trong đó, công ty bị phạt hơn 159 triệu đồng do kê khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; số thuế bị truy thu gần 795 triệu đồng.

Đến năm 2023, Traphaco tiếp tục bị xử lý vi phạm hành chính về thuế sau kỳ thanh tra năm 2021 và 2022. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, số tiền phạt vi phạm thuế là hơn 434,4 triệu đồng, đồng thời bị truy thu hơn 1,98 tỷ đồng tiền thuế thiếu. Tổng số tiền phải nộp là hơn 2,4 tỷ đồng.

Gần đây nhất, tháng 2/2026, Traphaco bị xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp là gần 3,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSe: TRA) tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Công ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972. Theo Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, ngày 1/1/2000, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn nhà nước. Ngày 5/7/2001, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư Y tế Traphaco đổi tên thành Công ty Cổ phần Traphaco.

PV

VTC News

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