Dây cáp điện LION hợp tác Citek triển khai SAP Cloud ERP, nâng tầm quản trị

Với LION, yêu cầu chuyển đổi số được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng năng lực sản xuất, đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu và hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững. Quy mô hoạt động ngày càng lớn kéo theo yêu cầu cao hơn về tính đồng bộ dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản trị.

Thay vì tiếp tục phát triển hệ thống quản trị theo từng nghiệp vụ riêng lẻ, LION lựa chọn triển khai SAP Cloud ERP cùng Citek nhằm chuẩn hóa cấu trúc quản trị, các quy trình cốt lõi và dữ liệu, tạo nền tảng đồng hành với quy mô doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LION cho biết: "Dự án SAP Cloud ERP là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức quản trị của doanh nghiệp. LION kỳ vọng hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo dựng nền tảng công nghệ đủ linh hoạt để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong tương lai".

Ông Nguyễn Anh Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LION phát biểu tại sự kiện

Một trong những trọng tâm của dự án là đưa các hoạt động quản trị về cùng một nền tảng, kết nối xuyên suốt từ kinh doanh, mua hàng, kho, sản xuất đến tài chính, kế toán. Việc chuẩn hóa quy trình theo SAP Best Practices toàn cầu giúp dữ liệu được kế thừa xuyên suốt giữa các nghiệp vụ, hạn chế nhập liệu lặp lại và giảm sự phụ thuộc vào các phương thức xử lý riêng lẻ tại từng bộ phận. Đặc biệt, LION sẽ chuẩn hóa Master Data theo một bộ quy tắc quản trị chung, tạo cơ sở cho dữ liệu nhất quán giữa các đơn vị, đồng thời phục vụ phân tích, lập kế hoạch, dự báo và ra quyết định.

Với mục tiêu tăng trưởng quy mô, LION đặt ra yêu cầu hệ thống quản trị phải có khả năng mở rộng cùng doanh nghiệp. SAP Cloud ERP được lựa chọn với định hướng đáp ứng yêu cầu này, từ cấu trúc gồm trụ sở, nhà máy và 8 chi nhánh đến khả năng mở rộng mô hình kho vệ tinh theo vùng và các kênh kinh doanh mới. Trong giai đoạn tiếp theo, LION định hướng tập trung kênh công trình dự án và đẩy mạnh xuất khẩu, do đó việc xây dựng nền tảng ERP thống nhất ngay từ thời điểm hiện tại giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quản trị trước khi quy mô hoạt động tiếp tục tăng lên.

Ngành dây cáp điện và thiết bị điện đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chi phí, nguồn gốc nguyên vật liệu và khả năng đáp ứng các thị trường xuất khẩu. Đối với doanh nghiệp có nhiều chủng loại sản phẩm và chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nguyên vật liệu, sản xuất, kho, phân phối, nền tảng quản trị tích hợp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vận hành và chuẩn bị cho quá trình mở rộng.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek phát biểu tại lễ khởi động dự án

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek nhấn mạnh: "Doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh bằng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, nhưng để tăng trưởng bền vững, năng lực quản trị cũng cần được nâng lên tương ứng. Với LION, chúng tôi nhìn nhận SAP Cloud ERP không đơn thuần là một dự án công nghệ mà là một bước chuyển trong phương thức quản trị, từ chuẩn hóa quy trình, thống nhất dữ liệu đến nâng cao khả năng kết nối và điều hành trên một nền tảng tích hợp. Với Citek, giá trị của một dự án SAP không chỉ nằm ở việc hệ thống được đưa vào vận hành, mà quan trọng hơn là hệ thống phải thực sự trở thành năng lực quản trị của doanh nghiệp và có thể tiếp tục mở rộng cùng doanh nghiệp trong tương lai".

‎Với vai trò đối tác tư vấn và triển khai, Citek đồng hành cùng LION từ giai đoạn chuẩn hóa cấu trúc quản trị, phân tích quy trình, xây dựng hệ thống đến chuyển đổi và hỗ trợ vận hành. Phạm vi dự án bao gồm tư vấn và triển khai SAP Cloud ERP, tích hợp E-Invoice, ứng dụng Barcode cho các nghiệp vụ kho và sản xuất, Embedded Analytics và SAP Joule – trợ lý AI trên nền tảng SAP hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu, tương tác với hệ thống và tiếp cận thông tin theo ngữ cảnh để xử lý nghiệp vụ, phân tích và ra quyết định. Sự kết hợp giữa ERP, dữ liệu real-time, phân tích và AI mở ra cách tiếp cận mới trong quản trị, giúp LION từng bước chuyển từ số hóa quy trình sang nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và AI.

Thành lập từ năm 1999, Công ty Cổ phần Dây cáp điện LION là doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện uy tín tại Việt Nam, với các dòng sản phẩm gồm dây điện dân dụng, cáp điện lực hạ thế, cáp LSZH, cáp chậm cháy – chống cháy, cáp điều khiển và các sản phẩm chuyên dụng. Doanh nghiệp hiện có hơn 200 đại lý chính thức trên toàn quốc và xuất khẩu sang các thị trường như Úc, Myanmar, Campuchia và Lào. LION cũng liên tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất tại KCN Xuyên Á. Sau giai đoạn mở rộng năm 2025, nhà máy đạt tổng diện tích 30.000 m² và doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai giai đoạn mở rộng tiếp theo, hướng tới tổng diện tích 60.000 m². Việc triển khai SAP Cloud ERP được kỳ vọng tạo nền tảng quản trị đồng bộ, chuẩn hóa và có khả năng mở rộng, đồng hành cùng LION trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển thị trường trong giai đoạn mới.

Citek là SAP Platinum Partner – đối tác cấp cao nhất của SAP tại Việt Nam. Sở hữu danh mục giải pháp chuyển đổi số được SAP Global chứng nhận, Citek đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI chuẩn hóa quản trị, chuyển đổi số và xây dựng nền tảng tăng trưởng trên SAP. Các khách hàng tiêu biểu của Citek có thể kể đến Gelex Electric, Thép Hòa Phát Dung Quất, Digiworld, WinCommerce, Gỗ An Cường, Thủy sản Minh Phú, Heineken, Honda,...