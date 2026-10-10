Chỉ trong 44 ngày, “cánh tay” 78 tỷ USD của Toyota 2 lần tìm đến FPT: Điều gì ở chip Việt khiến gã khổng lồ Nhật Bản quan tâm?

Theo thông tin được Tập đoàn FPT công bố, ngày 2/10, doanh nghiệp vừa có buổi làm việc với các đại diện cấp cao của Toyota Tsusho NEXTY Electronics, công ty chuyên phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn thuộc Toyota Tsusho Corporation.

Toyota Tsusho là một trong những tập đoàn thương mại tổng hợp lớn của Nhật Bản, thuộc Toyota Group. Theo giới thiệu của FPT, tập đoàn này có doanh thu khoảng 78 tỷ USD mỗi năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ ô tô, điện tử, bán dẫn đến năng lượng, vật liệu và chuỗi cung ứng.

Đây không phải lần đầu tiên hai bên tiếp xúc. Trước đó, ngày 19/8, FPT đã làm việc với Toyota Tsusho Việt Nam và NEXTY Electronics Singapore để tìm hiểu cơ hội phát triển kinh doanh bán dẫn.

Như vậy, chỉ trong vòng 44 ngày, hai bên đã có ít nhất hai cuộc trao đổi về khả năng hợp tác.

FPT và Toyota Tsusho Nexty Electronics trong buổi làm việc ngày 2/10.

Tham dự cuộc gặp mới nhất có ông Takeo Murata, Giám đốc điều hành khu vực ASEAN và Ấn Độ, đồng thời là Chủ tịch Toyota Tsusho NEXTY Electronics Thái Lan; ông Masahide Isono, Chủ tịch NEXTY Electronics Singapore, cùng đại diện Toyota Tsusho Việt Nam.

Phía FPT có ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor.

Tại cuộc làm việc, ông Takeo Murata nhấn mạnh lợi thế mạng lưới khách hàng rộng lớn của NEXTY Electronics tại ASEAN và Ấn Độ. Đây được xem là cơ sở để hai bên tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.

FPT và Toyota Tsusho NEXTY Electronics thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trong đó có hoạt động phân phối chip quản lý nguồn (PMIC) và chip nguồn (Power IC) tại các thị trường trong khu vực.

Toyota Tsusho NEXTY Electronics là hệ thống phân phối linh kiện điện tử đã được phát triển nhiều năm tại châu Á. Theo giới thiệu trên website chính thức, bộ phận kinh doanh tại Đông Nam Á và Ấn Độ của NEXTY đang hoạt động tại hơn 10 thành phố thuộc hơn 6 quốc gia, với trên 500 nhân sự.

Năm 2025, doanh nghiệp chuyển trụ sở điều hành khu vực từ Singapore sang Thái Lan. Hiện nay, NEXTY có hệ thống kho hàng tại Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, phục vụ việc lưu trữ, phân phối linh kiện và đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất.

Ngoài cung ứng chip và linh kiện, doanh nghiệp còn tham gia phát triển phần mềm nhúng cho ô tô, thiết kế mạch điện tử, hỗ trợ sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng.

Cuộc gặp với NEXTY diễn ra trong bối cảnh FPT đang đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm bán dẫn do doanh nghiệp tự thiết kế. Cuối tháng 12/2025, FPT công bố đã bàn giao lô chip nguồn thương mại đầu tiên cho một công ty điện tử lớn của Nhật Bản thông qua Tập đoàn Restar, một doanh nghiệp chuyên phân phối thiết bị điện tử tại thị trường này.

Thỏa thuận hợp tác giữa FPT và Restar đặt mục tiêu phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế trong ba năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

FPT hiện phát triển nhiều dòng chip nguồn như PMIC, LDO, BUCK, LED Driver và Power MOSFET. Các sản phẩm này có chức năng điều chỉnh, phân phối hoặc kiểm soát nguồn điện, phục vụ nhiều loại thiết bị điện tử khác nhau.