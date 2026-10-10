Đại Quang Minh huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Đại Quang Minh) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, từ ngày 29/9 đến 2/10/2026, Đại Quang Minh đã phát hành 5.000 trái phiếu mã DQML12602, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/9/2029. Lãi suất cố định 11%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho biết, trước đó ngày 29/8/2026, Đại Quang Minh cũng phát hành 10.000 trái phiếu mã DQML12601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029, cũng áp dụng lãi suất cố định 11%/năm.

Ngoài 2 lô trái phiếu nói trên, Đại Quang Minh còn đang lưu hành một mã trái phiếu khác phát hành năm 2025. Đó là mã DQM12501 trị giá 1.500 tỷ đồng được phát hành ngày 30/12/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2028. Lãi suất kết hợp 9,75%/năm, kèm điều khoản mua lại.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Tên tuổi doanh nghiệp này gắn với Khu đô thị Sala 257 ha tại Thủ Thiêm, TP.HCM.

Hiện ông Trần Đăng Khoa đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh.

Một trong những dự án tầm cỡ mới đây của Đại Quang Minh là Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, liên danh cùng Thaco cùng với Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Phối cảnh tổng thể dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường thuộc TP Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.