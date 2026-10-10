Hai chủ khu đô thị quanh Hồ Tây nộp gần 34.000 tỷ đồng tiền đất trong 1 năm rưỡi, kinh doanh hàng chục năm vẫn tiếp tục ra hàng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 53.704 tỷ đồng.

Trong đó, ba dự án Starlake, Ciputra và khu chức năng đô thị tại 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi ghi nhận tổng số tiền sử dụng đất hơn 27.645 tỷ đồng, tương đương khoảng 51,5%.

Riêng Starlake và Ciputra nộp hơn 18.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm 2026, tương đương khoảng 34,6% tổng thu từ khoản này của Hà Nội. ﻿

Công ty TNHH Phát triển THT, chủ đầu tư khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake, đã nộp hơn 9.458 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long, doanh nghiệp triển khai Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, nộp hơn 9.144 tỷ đồng.

CTCP Xavinco, doanh nghiệp liên quan dự án khu chức năng đô thị tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, ghi nhận hơn 9.043 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Trong ba dự án, Starlake có khoản nộp lớn nhất. ﻿Starlake nằm tại khu vực Tây Hồ Tây, do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư; THT là công ty con 100% vốn của Tập đoàn Daewoo E&C (Hàn Quốc).

Quy mô dự án khoảng 186,6 ha, dân số dự kiến 24.300 người, nằm trên địa bàn các khu vực Xuân La, Nghĩa Đô, Xuân Tảo và Cổ Nhuế.﻿

Tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 30.438 tỷ đồng, tương đương hơn 1,32 tỷ USD. ﻿

Starlake được động thổ từ cuối năm 2012 và bắt đầu xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 từ đầu năm 2014. Sau hơn một thập kỷ triển khai, nhiều khu biệt thự và chung cư đã được bàn giao từ giai đoạn 2017–2022, song toàn dự án vẫn tiếp tục được xây dựng theo từng phân khu. Một số hạng mục mới tại giai đoạn 2 hiện có kế hoạch hoàn thành đến năm 2028. ﻿

Vị trí 2 dự án.

﻿ Ciputra, tên chính thức là Khu đô thị Nam Thăng Long, do Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 301 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 56.473 tỷ đồng và được cấp giấy phép đầu tư lần đầu từ cuối năm 1996. Sau gần 30 năm, dự án tiếp tục được triển khai theo nhiều giai đoạn, với các phần diện tích được bàn giao và hoàn thiện thủ tục đất đai trong những năm gần đây.

Dự án tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi nằm trên khu đất thường được biết đến với tên Cao Xà Lá, xuất phát từ các nhà máy Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long trước đây.

Dự án được triển khai bởi liên danh CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico. Tại cuối tháng 6/2026, Vingroup nắm 96,44% quyền biểu quyết tại Xavinco, 74% tại Xalivico và 73% tại Bất động sản Thăng Long.

Ngoài hơn 9.043 tỷ đồng tiền sử dụng đất, dự án trên khu đất Nguyễn Trãi còn phát sinh hơn 2.138 tỷ đồng tiền thuê đất trong cùng kỳ. Tổng số tiền liên quan nghĩa vụ đất đai tại dự án này là hơn 11.181 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Đến hết tháng 9/2026, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 85.044 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Còn tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thủ đô đạt khoảng 567.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tiền sử dụng đất chiếm gần 15% tổng thu ngân sách của thành phố trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu ngân sách, mức thu tiền sử dụng đất sau 9 tháng tương đương khoảng 102,6% dự toán được giao.