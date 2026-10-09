Panasonic Việt Nam tiên phong thí điểm thu gom tái chế rác điện tử

Chương trình bước đầu sẽ tập trung vào máy điều hòa không khí đã qua sử dụng, đánh dấu bước đi tiên phong của Panasonic Việt Nam trong việc thúc đẩy hoạt động thu gom và tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam.

Theo chương trình này, khách hàng mua sản phẩm Panasonic tại các cửa hàng bán lẻ của Cao Phong có thể đăng ký để bán lại sản phẩm điều hòa đã qua sử dụng. Chương trình thí điểm sẽ được triển khai đến hết tháng 3 năm 2027, với mục tiêu ban đầu là thu gom khoảng 500 đến 1.000 máy điều hòa không khí đã qua sử dụng. Chương trình nhằm đánh giá tính khả thi của hoạt động thu gom rác thải điện tử, cũng như mô hình thu gom và tái chế có tính thương mại, bền vững.

Tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất các giấy phép cần thiết, rác thải điện tử sau khi được thu gom dự kiến sẽ được tháo dỡ, phân loại theo vật liệu và tái chế đúng quy trình thành các nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng. Thông qua chương trình thí điểm này, Panasonic Việt Nam hướng tới xây dựng một hệ thống thực tiễn bao gồm thu gom, tháo dỡ, phân loại vật liệu và tái chế rác thải điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Chương trình thí điểm được triển khai trong bối cảnh Quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. EPR yêu cầu nhà sản xuất thu gom và tái chế sản phẩm sau khi hết vòng đời sử dụng và đã được áp dụng đối với các sản phẩm điện, điện tử từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có một hệ thống hoàn chỉnh để thu gom và tái chế đúng quy trình các thiết bị điện gia dụng do người tiêu dùng thải bỏ; đồng thời, việc các nhà sản xuất có thể thực hiện nghĩa vụ EPR như thế nào vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp và các bên liên quan.

Trong bối cảnh đó, Panasonic Việt Nam mong muốn trở thành nhà sản xuất đồ gia dụng tiên phong triển khai hoạt động thu gom thiết bị gia dụng đã qua sử dụng.

Ông Takayasu Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, chia sẻ:

"Thực hiện Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất là một nghĩa vụ quan trọng đối với chúng tôi với vai trò nhà sản xuất, nhập khẩu. Panasonic Việt Nam tự hào là nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị gia dụng tiên phong trên thị trường triển khai hoạt động thu gom thiết bị gia dụng đã qua sử dụng. Thông qua chương trình thí điểm thu gom này, với vai trò là một thương hiệu Nhật Bản hàng đầu, Panasonic mong muốn góp phần xây dựng một mô hình thực tiễn cho hoạt động thu gom và tái chế rác thải điện tử, đóng góp vào việc thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn của Việt Nam."

Chương trình cũng là một phần trong cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Panasonic trong khuôn khổ Panasonic GREEN IMPACT, sáng kiến dài hạn được công bố vào năm 2022 với hai trụ cột chính: Trung hòa carbon và Kinh tế tuần hoàn. Thông qua các sáng kiến như chương trình thí điểm này, Panasonic hướng tới giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, đồng thời đóng góp vào một xã hội bền vững hơn, hỗ trợ sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Về Tập đoàn Panasonic

Thành lập từ năm 1918 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, Tập đoàn Panasonic (Panasonic Group) cam kết hướng tới mục tiêu hiện thực hóa "một xã hội lý tưởng với sư thịnh vượng cả về vật chất lẫn tinh thần". Tập đoàn bao gồm Panasonic Holdings Corporation, 6 công ty kinh doanh chính cùng các công ty thành viên tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Ngày nay, trên toàn cầu, Tập đoàn Panasonic cung cấp các công nghệ, sản phẩm và giải pháp tiên tiến nhằm góp phần giải quyết những thách thức xã hội trải rộng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm lĩnh vực Thiết bị - hỗ trợ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các sản phẩm như pin, thiết bị điện tử và thiết bị công nghiệp; lĩnh vực Giải pháp, cung cấp các giải pháp phục vụ vận hành trong xã hội, bao gồm giải pháp B2B, giải pháp chất lượng không khí và điều hòa không khí, chuỗi cung ứng lạnh, thiết bị điện và chiếu sáng; cùng lĩnh vực Cuộc sống Thông minh (Smart Life), tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng.

Panasonic Holdings Corporation đã báo cáo doanh thu thuần hợp nhất là 8. 048,7 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026. Để tìm hiểu thêm về Tập đoàn Panasonic, vui lòng truy cập: https://holdings.panasonic/global/.

Nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam

Tính đến tháng 4 năm 2026, Nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam có bảy công ty bao gồm Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Panasonic Sales Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam – là công ty nghiên cứu và phát triển, bốn công ty sản xuất bao gồm Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic Insurance Service Việt Nam. Nhóm các công ty có tổng số nhân lực gần 7.000 người. Panasonic là một trong những doanh nghiệp luôn chú trọng tới các hoạt động trách nhiệm xã hội, tại Việt Nam, Panasonic đặc biệt triển khai các hoạt động về giáo dục và môi trường với tầm nhìn vì cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam và một xã hội Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững . Để biết thêm thông tin về C ông ty và các hoạt động tại Việt Nam, xin vui lòng truy cập website: http://panasonic.com/vn/.