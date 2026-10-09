Liên tiếp huy động vốn lãi suất trên 11%, quy mô nợ trái phiếu CII mở rộng ra sao?

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) mới thông báo về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 200 tỷ đồng, mã dự kiến CIIL12601.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp, kỳ hạn 2 năm. Công ty dự kiến phát hành ngay trong tháng 10, để kịp thanh toán nợ vay cho VietinBank vào quý IV/2026-I/2027.

Lãi suất cố định cho 4 kỳ đầu tiên là 11,5%/năm, kỳ tính lãi 3 tháng mỗi lần. Các kỳ sau đó áp dụng lãi suất thả nổi (lãi suất tham chiếu cộng 4,8%/năm; nhưng không thấp hơn 11%/năm).

Tài sản đảm bảo là phần góp vốn trị giá 215 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đối tác Công Tư CII, cùng với gần 19 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE) do công ty con sở hữu.

CII đang dồn dập huy động trái phiếu gần đây, kế hoạch mới được đưa ra dù công ty còn chưa kịp báo cáo kết quả của đợt trước đó.

Cụ thể, lô trái phiếu CII426001 dự tính huy động gần 6.720 tỷ đồng, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 10/9 đến ngày 9/10.

Lô CII426001 có kỳ hạn đến 25 năm, được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có quyền mua 1 trái phiếu). Nguồn vốn dùng đầu tư vào các chương trình/dự án của CII.

﻿Nhà đầu tư sẽ không nhận lãi trong 12 kỳ đầu tiên (tức 3 năm đầu tiên), sau đó được áp dụng lãi suất 14,5% cho các kỳ còn lại.

Như vậy, nếu tính cả 2 đợt phát hành trong tháng 10/2026, tổng quy mô vốn nợ mà CII dự kiến huy động thêm ra thị trường lên tới 6.920 tỷ đồng.

﻿Nợ trái phiếu "phình to” gấp 2,4 lần

﻿Trước 2 đợt huy động trên, CII đã phụ thuộc nhiều vào vốn trái phiếu. Báo cáo đến 30/9 cho thấy quy mô nợ trái phiếu đã chạm mức kỷ lục hơn 7.888 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Trong đó, các loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền có khoảng 3.323 tỷ đồng. Lớn nhất là lô CII012029 G có giá trị hơn nghìn tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào 2029,

Các trái phiếu có quyền chuyển đổi còn dự nợ đến 4.565 tỷ đồng. Lớn nhất là lô CII426028 với giá trị 2.500 tỷ đồng, đáo hạn vào 2041 và lô CII425021 giá trị 2.000 tỷ đồng đáo hạn vào 2035.

Trên sổ sách kế toán, do một phần giá trị trái phiếu chuyển đổi được tách hạch toán vào vốn chủ sở hữu, tổng nợ vay trái phiếu ghi nhận chính thức của CII tại thời điểm cuối tháng 6/2026 là 6.582 tỷ đồng (thấp hơn 1.300 tỷ đồng so với con số theo mệnh giá).

Động thái liên tục phát hành chứng khoán nợ khiến cấu trúc tài chính của CII phụ thuộc ngày càng lớn vào kênh trái phiếu, trở thành một nguồn quan trọng bên cạnh vốn ngân hàng.

Tỷ trọng nợ trái phiếu trong tổng nợ vay tài chính của CII đã tăng vọt từ mốc 14,5% (cuối năm 2023 với 2.744 tỷ đồng) lên gần 23,7% vào cuối tháng 6/2026 (6.582 tỷ đồng trên tổng nợ vay 27.792 tỷ đồng). Như vậy, chỉ sau 2,5 năm, quy mô nợ trái phiếu của doanh nghiệp hạ tầng này đã mở rộng gấp 2,4 lần.

Con số này vẫn chưa tính đến 2 đợt huy động diễn ra trong tháng 10 (số huy động dự kiến 6.920 tỷ đồng). Do đó, nếu được hấp thụ hoàn toàn, quy mô nợ trái phiếu của CII sẽ tiếp tục nhân đôi. Điều này cũng tạo ra áp lực tài chính khổng lồ, do mặt bằng lãi suất trái phiếu thường cao hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Theo thống kê từ CII tính đến 30/9, tổng số tiền lãi mà doanh nghiệp đã thanh toán cho 13 lô trái phiếu hiện hữu từ khi phát hành đã lên đến 1.460 tỷ đồng.

Nợ trái phiếu CII mở rộng 2,4 lần so với cuối năm 2023. Nguồn: CII

Việc chấp nhận chi phí vốn cao thông qua kênh trái phiếu xuất phát từ đặc thụ mô hình kinh doanh. Là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông sở hữu dòng tiền thu phí định kỳ ổn định, CII đang tận dụng lợi thế này để đẩy mạnh phát hành các chứng khoán nợ.

Việc liên tiếp trúng các gói thầu/dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng thời gian qua cũng buộc doanh nghiệp tìm cách mở rộng nguồn vay.

Đầu năm nay, doanh nghiệp đã trình TP.HCM đề xuất dự án đầu tư hạ tầng đô thị theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh. Công ty đã lựa chọn Arup làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch ý tưởng cho dự án này.

Hay dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Nhóm CII tham gia với tỷ lệ 55% vốn điều lệ doanh nghiệp dự án. Tháng 7/2026, dự án đã ký hợp đồng tín dụng với 6 ngân hàng, tổng hạn mức hơn 27.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 8, liên danh CII – CII PPP – IMIC được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương trước sáp nhập, tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho liên danh CII – Hạ tầng IMIC lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh. Tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.