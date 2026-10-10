Sun PhuQuoc Airways dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ cất cánh đúng giờ tháng 9

Duy trì nhịp khai thác ổn định trong tháng thấp điểm và mưa bão

Tháng 9 là giai đoạn thấp điểm của thị trường nội địa khi năm học mới bắt đầu, khiến sản lượng chuyến bay toàn ngành giảm khoảng 17% so với tháng trước. Đây cũng là tháng cao điểm mưa bão tại miền Nam, khiến Tân Sơn Nhất và đặc biệt là Phú Quốc - căn cứ khai thác chính của SPA - tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, tạo áp lực lên hoạt động cất, hạ cánh và dây chuyền khai thác.



Hãng đã đón tàu bay Airbus A330 đầu tiên ngày 22/9

Trong bối cảnh đó, OTP của SPA tăng 17,4% so với tháng 8. Tại Phú Quốc, tỷ lệ cất cánh đúng giờ của hãng đạt 88%, so với mức chung của sân bay là 75,6%. Tại Tân Sơn Nhất, tỷ lệ này đạt 87,2%, cao hơn mức chung 80,8%. Kết quả này phản ánh vai trò của công tác hoạch định khai thác từ sớm, phân bổ nguồn lực và phối hợp giữa các bộ phận, đặc biệt trong giai đoạn nhiều dự án trọng điểm đồng thời đi vào hoàn tất và vận hành.

SPA đã khai trương đường bay Hà Nội - Hồng Kông ngày 30/9

Song song với việc duy trì hiệu quả khai thác, SPA chủ động điều chỉnh cơ cấu cung ứng theo diễn biến nhu cầu thị trường. Trong tháng 9, số chuyến bay quốc tế của hãng tăng từ 414 lên 570 chuyến, đưa tỷ trọng chuyến quốc tế trong tổng số chuyến bay thương mại từ 13,2% lên 18,5%, tăng 5,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Các đường bay mới, trong đó có Hà Nội – Hồng Kông, góp phần mở rộng hoạt động quốc tế trong giai đoạn nhu cầu nội địa giảm theo mùa vụ.

Hoàn thiện năng lực điều hành từ hệ thống và quy trình

Một dấu mốc vận hành quan trọng trong tháng 9 là SPA chính thức đưa hệ thống Làm tải tập trung (Centralized Load Control - CLC) vào hoạt động, trở thành hãng hàng không thứ hai tại Việt Nam triển khai mô hình này.

OTP là một trong những thước đo quan trọng của năng lực vận hành khi quy mô khai thác mở rộng

Theo mô hình CLC, công tác tính toán tải và lập phương án chất xếp được thực hiện tập trung, góp phần chuẩn hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị chuyến bay. Hệ thống sử dụng giải pháp của Amadeus làm nền tảng cốt lõi cho nghiệp vụ làm tải, tính toán tải trọng và phát hành các chứng từ khai thác chuyến bay, kết hợp với giải pháp Flight 360 do đội ngũ kỹ thuật SPA phát triển giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời tạo điều kiện để SPA chủ động phát triển các tính năng phù hợp với đặc thù khai thác của hãng.

Khởi động từ tháng 3/2026, dự án CLC đã chính thức đi vào vận hành chỉ sau 6 tháng triển khai, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SPA. Trong bối cảnh hãng mới đi vào hoạt động chưa đầy một năm, việc xây dựng và triển khai thành công mô hình làm tải tập trung cho thấy năng lực tổ chức, tốc độ triển khai công nghệ và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị.

SPA đã đưa tàu bay A330 vào khai thác thương mại từ ngày 3/10

CLC được đưa vào hoạt động trong cùng giai đoạn SPA hoàn tất phê chuẩn khai thác Airbus A330 và đưa dòng tàu bay thân rộng vào khai thác thương mại. Những cột mốc này gắn với quá trình chuẩn bị đồng bộ về tổ chức, nhân lực và quy trình, từ điều hành bay, kỹ thuật bảo dưỡng, huấn luyện, điều phái đến phục vụ mặt đất.

Với SPA, OTP không chỉ phản ánh hiệu quả điều hành từng chuyến bay, mà còn là một trong những thước đo quan trọng của năng lực vận hành khi quy mô khai thác mở rộng. Trong bối cảnh đội tàu tiếp tục phát triển với nhiều dòng máy bay có năng lực khai thác khác nhau, A330 bắt đầu đi vào hoạt động và mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng, việc duy trì chất lượng khai thác ổn định sẽ là nền tảng để hãng phát triển quy mô đi cùng hiệu quả, an toàn và trải nghiệm nhất quán cho hành khách.



