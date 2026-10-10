Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay vị giáo sư giàu nhất Việt Nam, chuẩn bị làm điều đặc biệt

Ngày 8/10/2026, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Trường Đại học Phenikaa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới việc kết nối đào tạo với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Vietjet Careers, thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác trong các chương trình hướng nghiệp, chia sẻ chuyên môn, thực tập và tuyển dụng sinh viên. Đặc biệt, hoạt động này không chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành hàng không mà còn hướng tới nhiều lĩnh vực khác.

Vietjet cho biết, bên cạnh những vị trí đặc thù như phi công, tiếp viên và kỹ thuật hàng không, hoạt động của hãng còn cần nhân sự trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, khai thác và dịch vụ. Trong khi đó, Phenikaa là trường đại học đào tạo đa ngành, có nguồn sinh viên thuộc nhiều nhóm chuyên môn phù hợp với nhu cầu của hãng.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện hai bên đã trao đổi về nhu cầu nhân lực cũng như các hoạt động có thể phối hợp triển khai. Sinh viên Phenikaa được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc tại Vietjet, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và chuẩn bị kỹ năng trước khi tốt nghiệp.

Đằng sau thỏa thuận hợp tác này là hai hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với những doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn hàng đầu Việt Nam.

Vietjet gắn liền với tên tuổi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT hãng hàng không. Bà cũng giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Sovico và Phó Chủ tịch thường trực HDBank.

Theo dữ liệu Forbes ngày 10/10/2026, bà Phương Thảo sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ USD, đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ở phía đối tác, Trường Đại học Phenikaa thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa do Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch. Ông Năng được truyền thông biết đến với danh xưng giáo sư giàu nhất Việt Nam, đồng thời là một doanh nhân thành công trong lĩnh vực công nghiệp và vật liệu. Ước tính khối tài sản của GS.TS Hồ Xuân Năng ước tính khoảng 3.800 tỷ đồng, xếp thứ 46 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam

Tên tuổi của ông Hồ Xuân Năng gắn với Vicostone, doanh nghiệp sản xuất đá thạch anh nhân tạo lớn tại Việt Nam, có sản phẩm xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Từ nền tảng công nghiệp, Phenikaa từng bước mở rộng sang công nghệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Trường Đại học Phenikaa là một trong những đơn vị thuộc hệ sinh thái này, được phát triển theo định hướng kết hợp đào tạo với nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Thỏa thuận giữa Vietjet và Đại học Phenikaa đánh dấu thêm một hoạt động kết nối giữa hai hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Hai bên hiện chưa công bố số lượng sinh viên dự kiến tuyển dụng hoặc quy mô tài chính dành cho các chương trình hợp tác.