Một tập đoàn Việt Nam đãi ngộ đặc biệt cho nhân sự là Tiến sĩ: Thu nhập tối thiểu 500 triệu/năm, hỗ trợ khi mua nhà 2 tỷ, ô tô 1 tỷ

Khối Giáo dục FPT (FPT Education), thuộc Tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT, đã triển khai chính sách đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ.

Theo thông tin công khai trên website tuyển dụng chính thức, tiến sĩ làm việc tại Hà Nội và TP.HCM được đảm bảo thu nhập tối thiểu 500 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 41,7 triệu đồng/tháng. Tại các cơ sở khác, mức thu nhập tối thiểu là 390 triệu đồng/năm, tương đương 32,5 triệu đồng/tháng.

Đây là mức thu nhập đảm bảo, chưa phải giới hạn tối đa. FPT cho biết những cá nhân có năng lực nổi bật, đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý có thể đạt tổng thu nhập 10 chữ số mỗi năm, tức từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, chính sách đãi ngộ của FPT không chỉ giới hạn ở tiền lương mà còn có những khoản hỗ trợ tài chính tương đối lớn.

Cụ thể, Trường Đại học FPT triển khai chương trình hỗ trợ 4 điểm phần trăm lãi suất mỗi năm đối với khoản vay mua nhà có dư nợ tối đa 2 tỷ đồng và 6 điểm phần trăm đối với khoản vay mua ô tô có dư nợ tối đa 1 tỷ đồng.

Chính sách áp dụng cho giảng viên tiến sĩ cơ hữu và các cán bộ quản lý đáp ứng điều kiện theo quy định. Khoản hỗ trợ được tính trên dư nợ vay giảm dần, nhằm giảm chi phí lãi ngân hàng cho người lao động.

Như vậy, FPT không tặng giảng viên 2 tỷ đồng mua nhà hay 1 tỷ đồng mua ô tô, mà hỗ trợ một phần lãi vay đối với các khoản vay trong hạn mức trên.

Theo thông tin công bố năm 2025, tiến sĩ Phạm Hồng Vân, giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học FPT Hà Nội, là một trong những người đã sử dụng chính sách này khi mua nhà.

Bên cạnh đó, FPT còn đưa ra cơ chế thưởng dựa trên thành tích học thuật. Giảng viên đạt chức danh giáo sư được thưởng 150 triệu đồng, trong khi người đạt chức danh phó giáo sư được thưởng 100 triệu đồng.

Đối với hoạt động nghiên cứu, mỗi công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, sáng chế hoặc thành quả nghiên cứu đáp ứng điều kiện có thể được thưởng tối đa 100 triệu đồng. FPT không giới hạn số lượng công trình được khen thưởng.

Các dự án nghiên cứu khoa học cấp trường có thể nhận tài trợ tối đa 100 triệu đồng, trong khi giảng viên trình bày tham luận tại hội thảo quốc tế được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, tiến sĩ chuyển công tác về FPT Education có cơ hội nhận hỗ trợ chi phí đào tạo trước đó lên tới 200 triệu đồng, cùng các chế độ bảo hiểm sức khỏe, ưu đãi học phí cho người thân và cơ hội đảm nhiệm các vị trí quản lý như trưởng khoa, phó khoa, giám đốc phòng thí nghiệm.

Không chỉ tuyển người đã có học vị tiến sĩ, FPT còn đầu tư vào việc đào tạo tiến sĩ mới.

Theo chính sách công bố tháng 8/2026, tập đoàn dành ngân sách tối đa 500 triệu đồng cho mỗi cán bộ nhân viên theo học tiến sĩ công nghệ trong thời gian tối đa 4 năm. Trong đó, 200 triệu đồng dành cho học phí, 150 triệu đồng tham dự hội nghị khoa học và 150 triệu đồng sử dụng tài nguyên GPU phục vụ nghiên cứu.

Chương trình ưu tiên những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, an ninh mạng và điện toán đám mây.