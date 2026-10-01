Ông Đặng Thành Tâm hợp tác với tỷ phú Elon Musk, lên kế hoạch đưa Internet Starlink tới 13 tỉnh thành

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán SGT) công bố trở thành một trong những đại lý phân phối ủy quyền chính thức của Starlink tại Việt Nam. Đây là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, tập đoàn hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, phát triển.

Trước đó, ngày 17/9, Saigontel đã ký thỏa thuận hợp tác với Starlink Việt Nam. Tiếp đến, ngày 8/10, doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp Giấy phép số 11042/GP-SKHCN về cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Theo giấy phép, Saigontel được cung cấp các dịch vụ viễn thông theo phương thức bán lại, bao gồm truy nhập Internet vệ tinh cố định trên phạm vi toàn quốc, truy nhập Internet vệ tinh di động phục vụ nhu cầu kết nối trên biển và dịch vụ kênh thuê riêng cho các trạm thu phát sóng di động. Phạm vi liên lạc được cấp phép bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về bước đi mới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Saigontel, cho biết: “Với Starlink, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp vượt qua những giới hạn của hạ tầng hiện nay, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư để xây dựng, sản xuất và đổi mới sáng tạo trên khắp Việt Nam.”

Một trong những nội dung được Saigontel công bố là tham gia chương trình thí điểm xóa vùng lõm sóng tại 13 tỉnh, thành phố, với kế hoạch lắp đặt 254 bộ thiết bị Starlink. Chương trình có sự phối hợp của Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Starlink Việt Nam cùng các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương.

Trước đó, ngày 11/9, Cục Viễn thông và Starlink Việt Nam đã tổ chức bàn giao 254 bộ thiết bị Internet vệ tinh cùng gói dịch vụ miễn phí sáu tháng cho 13 địa phương. Các thiết bị được bố trí tại những khu vực còn hạn chế về kết nối, trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất.

Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO), có lợi thế về độ trễ so với các hệ thống vệ tinh địa tĩnh truyền thống. Công nghệ này có thể bổ sung kết nối cho những khu vực khó triển khai cáp quang, đồng thời làm đường truyền dự phòng cho các hệ thống cần hoạt động liên tục.

Đối với Saigontel, nhóm khách hàng được ưu tiên gồm doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, logistics và vận tải biển. Internet vệ tinh có thể phục vụ kết nối tại nhà máy, trạm thu phát sóng di động, tàu biển và các cơ sở ngoài khơi. Đến năm 2030, doanh nghiệp dự kiến nghiên cứu mở rộng sang các dịch vụ quản lý mạng, giám sát và an toàn thông tin.

Việc hợp tác với Starlink diễn ra trong bối cảnh Saigontel đang mở rộng hoạt động sang hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo (AI). Cuối tháng 8/2026, Saigontel cùng các đối tác quốc tế đề xuất nghiên cứu tổ hợp trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Nam Tân Tập (Tây Ninh), với công suất mục tiêu 200 MW. Giai đoạn đầu dự kiến có công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD, tương đương hơn 91.000 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 9, doanh nghiệp tiếp tục khảo sát trung tâm dữ liệu AI công suất 32 MW tại Đài Bắc để tìm hiểu công nghệ vận hành, làm mát và cung cấp năng lượng. Cũng trong tháng 9, Saigontel thúc đẩy hợp tác với các đối tác Mỹ trong lĩnh vực robot, tự động hóa và công nghệ AI ứng dụng.

Saigontel được thành lập năm 2002, là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, bất động sản khu công nghiệp và phát triển hạ tầng.