“Trường học” bán trú dành cho người cao tuổi tại TP.HCM: Có giáo án riêng, sáng đến chiều về, 14 triệu đồng cho 20 ngày/tháng

Trung tâm sinh hoạt người cao tuổi Genki là một cơ sở chăm sóc trị liệu cho người cao tuổi theo mô hình và tiêu chuẩn Nhật Bản, cung cấp dịch vụ sinh hoạt bán trú dành cho người cao tuổi. Trung tâm bắt đầu mở cửa đón khách từ quý 2/2024.

Trung tâm có diện tích khoảng 1.000 m² tại B7 Khu Dân Cư Tân Thuận Nam, Đường Cao Thị Chính, Phú Thuận, TP.Hồ Chí Minh. Trung tâm sinh hoạt và chăm sóc người cao tuổi Genki House bố trí các phòng tập luyện, đọc sách, thiền, yoga cùng khu dưỡng sinh ngoài trời và cà phê sân thượng. Người cao tuổi đến đây sinh hoạt ban ngày, sau đó trở về với gia đình.

Người cao tuổi “đến lớp”, tập yoga, làm tranh, viết nhật ký

Theo giới thiệu của Genki House, các hoạt động trí lực được xây dựng thành giáo án cụ thể, tổ chức theo hình thức lớp học nhằm cải thiện khả năng vận động não và tăng cường sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi. Chương trình thể lực kết hợp nhiều phương pháp tập luyện, có huấn luyện viên hướng dẫn.

Hội viên có thể tham gia thiền, yoga với các bài tập nhẹ nhàng, đồng thời dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với những người cùng thế hệ. Chăm sóc dinh dưỡng cũng là một nội dung trong chương trình của trung tâm.

Trong một hoạt động được đăng trên website, các cụ cùng làm tranh giấy với chủ đề “Ngôi trường xưa”. Hội viên cắt dán những hình ảnh gợi nhớ thời học sinh, sau đó tô màu và hoàn thiện tác phẩm. Trung tâm còn giới thiệu các bài tập rèn luyện trí nhớ như giải đố, sudoku, và ghi nhật ký cuối ngày giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện trí tuệ.

Các dịch vụ khác gồm ngâm chân, massage thủy lực và tư vấn dinh dưỡng theo tình trạng sức khỏe của từng hội viên.

Không gian khoảng 1.000 m² của Genki House được chia thành các khu chức năng: phòng khám và điều trị y học cổ truyền; phòng massage, châm cứu; phòng tư vấn sức khỏe; phòng luyện tập thể lực và trí lực.

Bên cạnh đó là phòng giải trí, sinh hoạt chung, phòng thiền, yoga, phòng đọc sách, thư giãn, phòng ăn, khu tập dưỡng sinh ngoài trời và cà phê sân thượng.

Trong danh mục khám chữa bệnh trên website, Genki House công bố các dịch vụ khám và kê đơn thuốc y học cổ truyền, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, cấy chỉ và thủy châm. Cơ sở cũng giới thiệu các bài vận động nhẹ với sự hỗ trợ của máy tập chuyên dụng.

Đăng ký theo buổi hoặc cả ngày, mức phí đến 14 triệu đồng/tháng

Theo bảng giá hội viên, người cao tuổi có thể chọn sinh hoạt buổi sáng từ 8h30 đến 11h30 hoặc buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Gói trải nghiệm một buổi có giá 500.000 đồng; gói trải nghiệm một tuần gồm 5 buổi có giá 2,4 triệu đồng.

Gói 6 buổi mỗi tuần, tổng cộng 24 buổi/tháng, có giá 10 triệu đồng.

Đối với hình thức sinh hoạt cả ngày, phí trải nghiệm là 800.000 đồng/ngày. Gói 5 ngày mỗi tuần, tổng cộng 20 ngày/tháng, có giá 14 triệu đồng.

Từ hệ thống trường quốc tế đến nơi bán trú cho người cao tuổi

Ngày 02/08/2024, Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên và Công ty TNHH Năng lượng sống – Genki ra mắt Genki House tại TP.HCM. Tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên, cho biết doanh nghiệp đã tham quan nhiều mô hình chăm sóc ban ngày tại nước ngoài trước khi triển khai.

Nhóm sáng lập lựa chọn tham khảo mô hình Nhật Bản và điều chỉnh một số hoạt động để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của người Việt.

Trong thư giới thiệu trên website Genki House, bà Oanh chia sẻ cảm hứng xây dựng trung tâm đến từ sự quan tâm tới sức khỏe thể chất và tinh thần của cha mẹ, ông bà trong chính gia đình mình. Những khó khăn khi không thể ở bên người thân liên tục hằng ngày là một phần lý do hình thành mô hình này.

Theo bà Oanh, trung tâm xây dựng lịch sinh hoạt với nhiều hoạt động phù hợp cho người cao tuổi, đồng thời bố trí bác sĩ, y tá và điều dưỡng tham gia chăm sóc.

Trước khi đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, ông Trịnh Quang Đồng và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh đã xây dựng Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên với Hệ thống Trường quốc tế Canada.

Theo website KNI, hệ thống giáo dục được giới thiệu có hơn 5.000 học sinh, tổng vốn đầu tư vượt 2.000 tỷ đồng, gồm các trường quốc tế, song ngữ, mầm non và Trường liên cấp Albert Einstein.

Trường Quốc tế Canada khai giảng năm học đầu tiên 2009–2010 tại cơ sở tạm ở khu Panorama, Phú Mỹ Hưng, với 165 học sinh. Năm 2010, Trường Mầm non Canada – Việt Nam thành lập với 30 học sinh đầu tiên.

Năm 2022, ông Trịnh Quang Đồng và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh thành lập CTCP Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên (KNI Group). Theo website doanh nghiệp, KNI mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực ngoài giáo dục, gồm chăm sóc sức khỏe, du lịch, khách sạn, chuỗi cung ứng và bán lẻ

Tại sự kiện ngày 02/08/2024, đại diện doanh nghiệp công bố kế hoạch phát triển thêm 7 cơ sở Genki House tại TP.HCM. Doanh nghiệp cũng cho biết đang triển khai dự án phòng khám và điều trị lão khoa quốc tế với sự tư vấn, hợp tác chuyên môn của các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc.