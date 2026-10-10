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Bộ Y tế trả lời về kiến nghị người từ 70 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 1 triệu đồng/tháng

| | Xã hội

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri về việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi, đồng thời nâng mức trợ cấp lên 1 triệu đồng/tháng.

Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 xuống đủ 70 tuổi.

Cử tri cũng đề nghị nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 1 triệu đồng/tháng nhằm cải thiện đời sống của người cao tuổi.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh từ 75 xuống 60 tuổi, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã phục vụ, cống hiến cho đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng này.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản điều chỉnh độ tuổi hưởng và mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp cần được nghiên cứu toàn diện, trên cơ sở đánh giá tác động đối với số lượng người thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.

"Việc điều chỉnh phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn", Bộ Y tế nêu rõ.

Kiến nghị nâng trợ cấp hưu trí xã hội và giảm tuổi hưởng xuống 70 tuổi (Ảnh minh họa)

Về đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng, Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh cần căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của cựu chiến binh, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Dự kiến tăng kinh phí 11.680 tỷ đồng/năm

Giữa tháng 8, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Trong đó, hơn 3,53 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Nhà nước cũng đang bảo đảm chính sách trợ cấp xã hội cho hơn 1,2 triệu người.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động lớn đến nguồn lực ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá tác động chính sách, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi dự kiến làm tăng kinh phí thực hiện khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, tại cuộc làm việc này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ phải đi đôi với đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách và sự tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.

Theo Luân Dũng

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