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12 dự án của Mường Thanh: Chỉ được xây tổng 6.759 căn hộ, thực tế tăng lên gần 25.000 căn

| | Doanh nghiệp

12 dự án của Mường Thanh: Chỉ được xây tổng 6.759 căn hộ, thực tế tăng lên gần 25.000 căn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, 12 dự án liên quan đến doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, nhưng thực tế đã tăng lên 24.943 căn, chênh lệch 18.184 căn so với phê duyệt.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư.

Theo báo cáo đánh giá tác động chính sách của Sở Xây dựng, các dự án này có những sai phạm liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng, đã được nhiều cơ quan thanh tra, kiểm tra chỉ ra qua các kết luận ban hành trong giai đoạn 2015-2017.

Đáng chú ý, tại 12 dự án, chủ đầu tư bị xác định đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tăng số lượng căn hộ so với quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng thêm 18.184 căn, tương đương gần 2,7 lần số lượng được phép xây dựng.

Theo Sở Xây dựng, việc gia tăng số căn hộ kéo theo quy mô dân số tăng, tạo áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu vực có dự án, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân.

Danh sách các dự án được rà soát gồm CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ, cùng Khu nhà ở Xa La.

Theo báo cáo, một số căn hộ tại VP3, VP5, CT6 Kiến Hưng và CT5 Tân Triều đã được cơ quan tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong khi đó, các dự án VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ.

Theo Lệ Chi

vietnamdaily.kienthuc.net.vn

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