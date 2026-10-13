Ca sĩ quê Ninh Bình cưới con gái đại gia miền Tây: Xây biệt thự 500m² đẹp như resort, vợ vẫn chê 5 thứ

Hoàng Bách (SN 1980, quê Ninh Bình) là nghệ sĩ đa tài của Vbiz, ghi dấu ấn ở cả vai trò ca sĩ lẫn nhạc sĩ. Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, anh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Đoàn Thanh Thảo, cựu người mẫu quê Đồng Tháp - được biết đến là con gái của một đại gia có tiếng tại miền Tây. Sau gần hai thập kỷ đồng hành, vợ chồng nam ca sĩ hiện có tổ ấm hạnh phúc bên 3 con đủ nếp đủ tẻ. Gia đình Hoàng Bách từng có nhiều năm sinh sống trong căn penthouse sang trọng rộng 300m², trước khi chuyển về biệt thự ngoại ô rộng 500m². Dành nhiều tâm huyết cho tổ ấm mới, hai vợ chồng lựa chọn phong cách Farmhouse mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác thư thái như đang tận hưởng kỳ nghỉ ngay tại nhà.

Căn biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng là thế, nhưng trong quá trình sinh sống, Thanh Thảo vẫn nhận ra một số chi tiết chưa thực sự như mong muốn. Mới đây, bà xã Hoàng Bách đã đăng tải video chia sẻ về 5 thiết kế mà cô "không hài lòng" trong nhà, thu hút hơn 100.000 lượt xem trên TikTok. Những chia sẻ này không chỉ hé lộ góc nhìn thực tế của gia chủ sau khi dọn về nhà mới mà còn mang đến nhiều điều đáng tham khảo cho những ai đang có ý định xây dựng, hoàn thiện không gian sống của riêng mình.

1. Thang máy phối màu lệch tông

Chi tiết đầu tiên khiến bà xã Hoàng Bách chưa thực sự ưng ý trong căn biệt thự chính là chiếc thang máy. Thanh Thảo chia sẻ rằng thiết kế thang máy ở thực tế khác xa so với hình dung ban đầu của cô: "Trong hình dung của Thảo về chiếc thang máy, nó khác hoàn toàn với chiếc thang máy hiện tại ở ngoài thực tế này. Thứ nhất là thang máy không mong muốn nó vàng như thế này... Thứ hai là cái màu vàng này nó không mix & match được với màu sắt thép màu trắng..."

Do được đặt ở vị trí giữa nhà, chiếc thang máy lại có màu vàng nổi bật nên đã vô tình tạo cảm giác lệch tông với tổng thể không gian. Đây cũng là khu vực dễ lọt vào tầm mắt khi di chuyển giữa các tầng nên sự khác biệt về màu sắc càng khiến Thanh Thảo cảm thấy chưa hài lòng. Cô cho biết vợ chồng đã cố gắng sử dụng trong vài tháng với hy vọng có thể quen mắt hơn, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự ưng ý. Cũng trong đoạn clip, bà xã Hoàng Bách ngỏ ý tìm kiếm đơn vị có chuyên môn để tư vấn, đưa ra giải pháp cải thiện thiết kế chiếc thang máy sao cho hài hòa hơn với không gian sống.

2. Tủ lạnh trong căn bếp

Chi tiết tiếp theo khiến bà xã Hoàng Bách còn băn khoăn là chiếc tủ lạnh đã gắn bó với gia đình suốt 10 năm. Thanh Thảo chia sẻ: "Tủ lạnh của Thảo bỏ thì thương, vương thì tội. Bạn này đã theo Thảo 10 năm rồi. Bỏ thì tiếc quá, nhưng mà thay thì thật sự là chưa tìm được bạn nào có công năng như Thảo mong muốn".

Sở dĩ chiếc tủ lạnh cũ vẫn được gia đình giữ lại là bởi sở hữu nhiều tính năng tiện lợi mà không phải mẫu nào trên thị trường cũng đáp ứng được. Thiết bị có thể làm cả đá nhuyễn lẫn đá viên lớn, đồng thời tích hợp vòi lấy nước ngay bên ngoài, giúp việc sử dụng hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. Trong đó, chức năng làm đá nhuyễn đặc biệt được Thanh Thảo yêu thích bởi gia đình cô thường xuyên uống cà phê và có nhu cầu sử dụng đá khá nhiều. Dù vậy, sau một thập kỷ sử dụng, chiếc tủ lạnh đã không còn giữ được vẻ ngoài đẹp mắt như trước, phần nào khiến tổng thể căn bếp chưa được hài hòa như mong muốn. Điều khiến bà xã Hoàng Bách khó đưa ra quyết định thay mới là đến nay cô vẫn chưa tìm được một thiết kế vừa đáp ứng đầy đủ công năng yêu thích, vừa phù hợp với cách bài trí và thẩm mỹ chung của không gian bếp. Bởi vậy, dù biết thiết bị đã cũ, Thanh Thảo vẫn chưa nỡ thay thế chiếc tủ lạnh đã đồng hành cùng gia đình suốt nhiều năm.

3. Khóa từ ở cổng nhà

Một chi tiết khác chưa khiến Thanh Thảo hài lòng là chiếc khóa từ lắp tại cổng chính của căn nhà. Theo bà xã Hoàng Bách, loại khóa này sẽ phù hợp hơn với những vị trí có mái che, trong khi cổng nhà cô lại nằm ngoài trời, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết. Dù gia đình đã lựa chọn loại khóa từ được thiết kế để sử dụng ngoài trời, thiết bị vẫn hoạt động thiếu ổn định khi trời mưa. Đặc biệt, vào những hôm mưa lớn, nước đọng lại khiến khóa gặp trục trặc, có lúc gia đình không thể mở cổng để đi vào nhà, gây ra không ít bất tiện trong sinh hoạt.

Để khắc phục tình trạng này, vợ chồng Thanh Thảo đã trang bị thêm một lớp bảo vệ bên ngoài, ví như chiếc “áo giáp” giúp hạn chế tác động của mưa gió lên thiết bị. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, bởi khóa từ đôi khi vẫn hoạt động chập chờn khi gặp trời mưa. Qua chia sẻ của Thanh Thảo, có thể thấy việc lựa chọn thiết bị cho khu vực ngoài trời không chỉ cần chú ý đến tính tiện lợi hay vẻ hiện đại, mà còn phải cân nhắc kỹ khả năng chống chịu thời tiết và điều kiện lắp đặt thực tế để tránh những phiền toái khi sử dụng lâu dài.

4. Cửa gỗ

Cũng ở khu vực cổng nhà, thiết kế cửa gỗ là một chi tiết khiến Thanh Thảo chưa thực sự hài lòng. Bà xã Hoàng Bách cho biết chất liệu gỗ tự nhiên mà gia đình lựa chọn vốn rất đẹp và cũng là loại vật liệu cô yêu thích. Tuy nhiên, khi được lắp đặt ở vị trí ngoài trời, cửa lại khó tránh khỏi tác động của thời tiết. Trời nắng khiến gỗ co lại, còn khi mưa nhiều, độ ẩm tăng cao lại khiến cửa bị nở, dẫn đến tình trạng bung và khó đóng mở như bình thường. Hiện tại, do đang trong mùa mưa, cánh cửa nhà Thanh Thảo tiếp tục gặp vấn đề và phải sửa chữa nhiều lần. Cô cho biết thợ gỗ đã phải xử lý đến lần thứ ba, tháo cửa xuống để bào bớt phần gỗ, tạo khoảng hở phù hợp để vật liệu có không gian co giãn khi thời tiết thay đổi.

Chia sẻ về vấn đề này, Thanh Thảo bày tỏ: "Thảo thấy một cái cửa khi mà mình lắp, mình muốn nó vững, nó bền, nó có thể đẹp, nhưng mà tháo ra tháo vào sửa như thế này cũng là điều bất hợp lý. Cho nên Thảo đang suy nghĩ nếu mà cứ tiếp tục như vậy hoài, mà sửa mà không có được, có thể là Thảo sẽ đổi qua bằng những vật liệu mà ở ngoài trời tốt hơn, hoặc tìm một loại gỗ nào đó tốt hơn loại gỗ này mà có thể chịu được nhiệt, chịu được mưa nắng". Có thể thấy, dù yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác sang trọng mà chất liệu gỗ mang lại, Thanh Thảo vẫn phải cân nhắc lại lựa chọn của mình khi yếu tố thẩm mỹ chưa đi đôi với độ bền và tính tiện dụng. Với những hạng mục thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa như cửa cổng, việc chọn vật liệu phù hợp với điều kiện thời tiết ngay từ đầu cũng là điều đáng lưu ý để hạn chế tình trạng cong vênh, co ngót và phải sửa chữa nhiều lần.

5. Cửa kính

Điều cuối cùng trong danh sách 5 thiết kế chưa thực sự hợp lý, Thanh Thảo gọi tên những mảng kính lớn được sử dụng trong nhà. Không thể phủ nhận, hệ cửa kính mang đến tầm nhìn thoáng đãng, giúp gia đình tận hưởng trọn vẹn cảnh quan bên ngoài. Tuy nhiên, đi cùng với ưu điểm về thẩm mỹ lại là bài toán chống nóng khá nan giải, đặc biệt với những ngôi nhà có hướng Tây như biệt thự của vợ chồng Thanh Thảo - Hoàng Bách. Bà xã nam nghệ sĩ cho biết vào mùa mưa, cây cối xanh tốt phần nào giúp không gian trông mát mắt hơn, nhưng khi bước vào mùa nắng, việc giữ cho ngôi nhà luôn dễ chịu lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo đó, vào những ngày nắng nóng, gia đình phải bật điều hòa gần như hết công suất thì không gian bên trong đủ mát. Chưa kể, để duy trì những mảng xanh bên ngoài cửa kính, giúp cây cối luôn tươi tốt và đủ độ phủ để che bớt nắng, gia đình cũng phải bỏ ra một khoản chi phí chăm sóc đáng kể. Như vậy, ngoài chi phí đầu tư ban đầu, thiết kế nhiều kính còn kéo theo những khoản phát sinh trong quá trình sử dụng, từ tiền điện đến công sức và chi phí duy trì cảnh quan.

Từ trải nghiệm thực tế của gia đình, Thanh Thảo khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn thiết kế kính phủ kín nhà, nhất là với những công trình ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Những mảng kính lớn có thể giúp ngôi nhà đẹp và thoáng hơn, nhưng cần được tính toán hợp lý về hướng nắng, giải pháp che chắn và khả năng cách nhiệt ngay từ khâu thiết kế để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa tránh phát sinh nhiều bất tiện khi sinh sống lâu dài.

Một số hình ảnh chi tiết về không gian sống của gia đình Hoàng Bách - Thanh Thảo

5 thiết kế chưa ưng ý mà Thanh Thảo chia sẻ chỉ là những chi tiết nhỏ trong tổng thể căn biệt thự. Đây cũng là điều không quá hiếm gặp khi một gia đình bắt đầu sinh sống trong ngôi nhà mới, bởi quá trình sử dụng thực tế thường giúp gia chủ nhận ra những điểm chưa hợp lý để tìm cách điều chỉnh, hoàn thiện dần. Dù vậy, những bất cập này không làm lu mờ vẻ đẹp tổng thể của cơ ngơi Hoàng Bách - Thanh Thảo. Căn nhà vẫn gây ấn tượng với phong cách hiện đại, sang trọng, mang hơi hướng Farmhouse phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng. Từ cách lựa chọn nội thất, bố trí các khu vực chức năng đến việc đưa cây xanh vào không gian sống, mọi chi tiết đều cho thấy sự đầu tư và chăm chút của gia chủ để tạo nên một tổ ấm tiện nghi, mang đậm dấu ấn riêng.

Biệt thự của Hoàng Bách - Thanh Thảo được ưu tiên thiết kế theo hướng mở, tận dụng tối đa khoảng xanh và những đường nét mềm mại để tạo cảm giác gần gũi, thư thái

Không gian sân vườn cực chill với thảm cỏ mướt mát, cây cối sum suê

Bên trong nhà có thiết kế mở, từ khu bếp hay bàn ăn đều có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng sân ngập tràn cây xanh

Không gian bếp nấu mang tông trắng chủ đạo, đồ gia dụng được sắp xếp khoa học