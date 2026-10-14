Theo thông tin đăng tải trên nền tảng tuyển dụng VietnamWorks ngày 6/10, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành thương hiệu Green SM, đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Trưởng phòng Tuyển dụng Tài xế 2 bánh (Tuyển Mass). Đáng chú ý, tin tuyển dụng được gắn nhãn "Urgent" (tuyển gấp), với số lượng cần tuyển lên tới 4 người.

Đây là vị trí quản lý cấp trưởng phòng, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội. Theo thông báo, mức lương dành cho nhân sự trúng tuyển dao động từ 800 đến 1.800 USD/tháng, tương đương khoảng 20,8 - 46,8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh thu nhập, thời gian làm việc cũng là điểm đáng chú ý. Nhân sự được tuyển sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khung giờ 9h - 18h, tương đương 5 ngày mỗi tuần. Địa điểm làm việc được xác định tại Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Thông tin tuyển dụng được đăng trên VietnamWorks (Ảnh chụp màn hình(

Về chế độ đãi ngộ, GSM công bố chính sách lương tháng 13, bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm sức khỏe. Người lao động còn có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn.

Công việc liên quan trực tiếp đến tài xế 2 bánh, không giới hạn trình độ học vấn

Theo mô tả từ GSM, Trưởng phòng Tuyển dụng Tài xế 2 bánh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động tuyển dụng, tiếp nhận đối tác tài xế trên toàn quốc. Công việc không phải trực tiếp điều khiển phương tiện hay vận chuyển hành khách, mà tập trung vào quản lý và phát triển đội ngũ tài xế phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, nhân sự đảm nhiệm vị trí này cần xây dựng chiến lược tuyển dụng theo từng giai đoạn phát triển của công ty, đồng thời thiết lập hệ thống tìm kiếm ứng viên thông qua nhiều kênh như trực tuyến, trực tiếp, giới thiệu và hợp tác đối tác.

Ngoài việc bảo đảm chỉ tiêu số lượng tài xế mới, trưởng phòng còn phải chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển dụng, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi từ ứng viên thành tài xế hoạt động thực tế. Người đảm nhiệm vị trí này cũng cần phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, quản lý ngân sách và điều hành đội ngũ chuyên viên.

Ảnh GreenSM

Đáng chú ý, trong phần thông tin việc làm trên VietnamWorks, GSM ghi rõ trình độ học vấn tối thiểu là "Không giới hạn". Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp không đặt ra một ngưỡng bằng cấp cụ thể trong mục thông tin tuyển dụng.

Dù vậy, yêu cầu về kinh nghiệm lại tương đối cao. Ứng viên cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như phát triển nguồn cung, tăng trưởng thị trường, tuyển dụng tài xế, Digital Marketing hoặc Growth Marketing. Trong đó, ít nhất 3 năm phải làm việc ở vị trí quản lý đội nhóm.

Doanh nghiệp cũng ưu tiên những người từng làm việc trong lĩnh vực gọi xe công nghệ, giao hàng, logistics, thương mại điện tử hoặc vận hành nền tảng công nghệ. Kinh nghiệm triển khai các chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn, khả năng quản lý ngân sách và đánh giá hiệu quả hoạt động là những yếu tố được đề cao.

Như vậy, dù không giới hạn trình độ học vấn, đây vẫn là vị trí đòi hỏi kinh nghiệm thực tế và năng lực quản lý, đặc biệt trong hoạt động phát triển đội ngũ tài xế quy mô lớn.

Doanh nghiệp hiện do con trai sinh năm 2000 của ông Phạm Nhật Vượng điều hành

GSM được biết đến là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ vận tải và giải pháp di chuyển xanh, gắn liền với thương hiệu Xanh SM trước đây. Tháng 4/2026, công ty chính thức công bố đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM nhằm thống nhất nhận diện trên các thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, người đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM. Trước khi trở thành Tổng giám đốc GSM, ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc Vận hành toàn cầu tại doanh nghiệp này từ tháng 6/2026.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng hiện đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam (Ảnh GreenSM)

Theo công bố của Vingroup, GSM đã hiện diện tại 9 quốc gia, gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch, Hà Lan và mới đây là Mỹ. Trong bối cảnh doanh nghiệp phát triển hoạt động vận tải và các dịch vụ di chuyển xanh, vị trí Trưởng phòng Tuyển dụng Tài xế 2 bánh giữ vai trò trực tiếp trong việc tổ chức, phát triển nguồn nhân lực vận hành. Thông tin tuyển dụng 4 nhân sự quản lý lần này cũng cho thấy nhu cầu bổ sung đội ngũ phụ trách tuyển dụng tài xế của GSM tại Việt Nam.