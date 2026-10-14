Sao nhí nổi tiếng cả nước biết mặt giờ làm thuê tại quán lẩu ở phường Gò Vấp (TP.HCM)

Nhắc đến Đất Phương Nam, khán giả từng xem bộ phim phát sóng năm 1997 hẳn khó quên bộ đôi An - Cò do Hùng Thuận và Phùng Ngọc đảm nhận. Nếu An gây thương nhớ bởi hành trình lưu lạc đi tìm cha, Cò lại chiếm được tình cảm của người xem nhờ vẻ ngoài lanh lợi, tính cách hồn nhiên và tình bạn chân thành dành cho An.

Ở thời điểm đó, Phùng Ngọc là một diễn viên nhí được nhiều người biết đến. Vai Cò trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của anh, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần với đông đảo khán giả. Sau thành công của Đất Phương Nam, Phùng Ngọc tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một tương lai rộng mở sau vai diễn để đời, con đường nghệ thuật của Phùng Ngọc dần chững lại. Anh không có thêm vai diễn tạo được tiếng vang tương tự, rồi thưa dần trên màn ảnh. Khi cơ hội diễn xuất ngày càng ít, nam diễn viên lựa chọn rời xa showbiz, chuyển sang làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

"Bé An" Hùng Thuận và "Cò" Phùng Ngọc đã tạo nên ký ức đẹp cho nhiều thế hệ khán giả

Hai năm sau khi giải nghệ, Phùng Ngọc lập gia đình. Cuộc sống của anh khó khăn và cuộc hôn nhân cũng sớm đổ vỡ. Anh từng làm nghề cắt tóc, chạy xe ôm, làm bảo vệ, bán quần áo vỉa hè và thử sức với công việc kinh doanh online. Có thời điểm, nam diễn viên phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành để tìm việc, cuộc sống thiếu ổn định khiến anh khó tích lũy cho tương lai.

Phùng Ngọc từng trải lòng: "Cuộc sống của tôi giống như bụi đời vậy. Ngày ngày bươn chải đủ thứ nghề để kiếm sống. Nhiều khi tôi thấy cái tên Cò hợp với tôi thật. Cứ bay đi bay đi mãi rồi đến bao giờ mệt thì lại đậu xuống".

Phùng Ngọc bấp bênh với nhiều công việc từ chạy xe ôm, làm bảo vệ,... để kiếm tiền mưu sinh

Có khoảng thời gian, Phùng Ngọc phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề, nợ nần bủa vây và gần như không còn tiền tích lũy. Dẫu vậy, nam diễn viên chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi mà vẫn kiên trì tìm kiếm công việc, hy vọng có thể từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thăng trầm, chuyện tình cảm của Phùng Ngọc cũng trải qua không ít lận đận. Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài khoảng 10 năm trước khi kết thúc. Sau nhiều năm sống một mình, tháng 5/2024, anh tổ chức đám cưới lần thứ hai với người phụ nữ kém mình 10 tuổi. Thời điểm ấy, nhiều khán giả hy vọng nam diễn viên đã tìm được hạnh phúc sau những năm tháng chật vật mưu sinh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Đến giữa năm 2025, Phùng Ngọc xác nhận anh và vợ đã chia tay sau khoảng một năm chung sống. Nam diễn viên không tiết lộ chi tiết nguyên nhân đổ vỡ, chỉ cho biết đang nỗ lực vượt qua những khó khăn và học cách chấp nhận những điều đã xảy ra.

Sau 2 cuộc hôn nhân, nam diễn viên hiện sống một mình

Phùng Ngọc hiện làm việc tại một quán lẩu khổ qua ở phường Gò Vấp, TP.HCM. Công việc của anh bắt đầu từ đầu năm, bao gồm quay video giới thiệu món ăn, livestream bán hàng, trao đổi với khách và chốt đơn. Khi quán thiếu nhân viên, anh còn trực tiếp giao đồ ăn cho khách.

Sau nhiều năm làm đủ nghề, Phùng Ngọc cho biết đã dần thích nghi với công việc livestream. Nguồn thu nhập đều đặn từ quán lẩu giúp anh có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt và từng bước giải quyết những khoản nợ. Công việc bận rộn cũng giúp nam diễn viên tập trung hơn vào cuộc sống hiện tại.

Ngoài giờ làm, Phùng Ngọc sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 20 m2 ở ngoại ô TP.HCM, với tiền thuê 700.000 đồng mỗi tháng. Anh vẫn giữ chiếc xe máy được tặng trước đó, coi đây là tài sản quý giá, đồng thời mua thêm một chiếc xe cũ để thuận tiện đi lại hằng ngày.

Đáng chú ý, khi biết Phùng Ngọc đang làm việc tại quán lẩu, Hùng Thuận tiếp tục ghé thăm, dùng bữa và hỗ trợ bạn quảng bá công việc mới. Tình bạn giữa hai diễn viên từng gắn bó trên màn ảnh năm nào vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Phùng Ngọc livestream quảng bá giúp quán lẩu, thường chạy qua lại các chi nhánh để làm việc

Hùng Thuận tái ngộ Phùng Ngọc, ủng hộ công việc hiện tại của người bạn lâu năm

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