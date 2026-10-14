Hãng phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

Mới đây, Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film - hãng phim của Vingroup đăng thông báo về việc tuyển dụng một số vị trí cho khối sản xuất phim và khối sản xuất quảng cáo.

Cụ thể, ở khối sản xuất phim, đơn vị tuyển vị trí video editor (gen AI/dựng phim) và Biên kịch Phim hoạt hình. Khối sản xuất quảng cáo, nhà tuyển dụng cần tìm nhân sự cho các vị trí Biên kịch quảng cáo, AI Video Generation Specialist (Generative AI Artist/Sản xuất hình ảnh AI), Video Editor (Dựng/hậu kỳ).

Nhà tuyển dụng không nêu cụ thể về thu nhập cho các vị trí nói trên.

Theo đó, V-Film được thành lập vào cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy toàn bộ vốn của công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup cùng các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hiện Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt, được nhiều người biết đến với biệt danh JVevermind. Ông là một trong những vlogger tiên phong tại Việt Nam, từng là người Việt đầu tiên nhận nút vàng YouTube và góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016.

Theo định hướng được công bố, V-Film hướng tới xây dựng hệ sinh thái điện ảnh mang bản sắc Việt, lấy việc kể các câu chuyện về con người, lịch sử và văn hóa dân tộc làm trọng tâm, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại, quy mô sản xuất lớn và khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Hồi tháng 9 vừa qua, đơn vị này đã tổ chức casting cho một dự án phim hài cổ trang Việt Nam mới.