Cô gái 22 tuổi thản nhiên hôn "thủy quái" dài hơn 4 m, nặng 450 kg: Danh tính khiến nhiều người sửng sốt!

Cô gái 22 tuổi gây sốc khi hôn "thủy quái" dài hơn 4 m

Một bộ ảnh tốt nghiệp tại Mỹ đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi cô gái 22 tuổi lựa chọn chụp hình cùng một con vật khổng lồ, nặng tới 450 kg. Đáng chú ý, cô không chỉ đứng bên cạnh mà còn thực hiện hành động táo bạo khiến nhiều người phải thót tim.

Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào tháng 5/2026, cô gái diện váy xanh đậm, đội mũ tốt nghiệp, đứng dưới nước cạnh một con cá sấu dài khoảng 4,2 m. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi cô cúi xuống, áp môi vào phần mõm của con vật, bất chấp bộ hàm đầy răng sắc nhọn ngay trước mặt.

Ở một khung hình khác, cô còn đặt chiếc mũ tốt nghiệp lên mõm cá sấu và tạo dáng như đang chụp ảnh cùng một người bạn thân thiết. Sự tương phản giữa vẻ ngoài thanh lịch của cô gái và kích thước đồ sộ của con vật khiến những bức ảnh trở nên đặc biệt.

Theo tờ Chron của Mỹ, bộ ảnh nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Tại thời điểm được tờ báo ghi nhận, bài đăng đã thu hút hơn 223.000 lượt thích và khoảng 2.000 bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước hành động táo bạo của cô gái, trong khi không ít ý kiến lo ngại về mức độ nguy hiểm. Điều khiến người xem càng bất ngờ là nhân vật chính gần như không tỏ ra sợ hãi, thậm chí rất bình thản khi tiếp xúc với con vật khổng lồ.

Danh tính đặc biệt của cô gái và sự thật phía sau bộ ảnh

Theo New York Post, nhân vật chính là Katalina Daley, thường được gọi là Kat Daley, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học McNeese State ở bang Louisiana, Mỹ, với chương trình học tổng hợp tập trung vào khoa học tự nhiên.

Tuy nhiên, điều khiến Kat trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bộ ảnh tốt nghiệp mà còn ở công việc cô đang theo đuổi.

Cô hiện làm việc tại Gator Country Adventure Park & Sanctuary, một cơ sở cứu hộ và bảo tồn cá sấu ở Beaumont, bang Texas. Đây cũng chính là nơi bộ ảnh được thực hiện.

Con cá sấu xuất hiện trong những bức ảnh gây xôn xao có tên Big Al, dài khoảng 4,2 m. Ngoài Big Al, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của một con cá sấu khác mang tên Tex.

Theo chia sẻ của Kat với truyền thông Mỹ, tình yêu dành cho động vật hoang dã đã hình thành từ khi cô còn nhỏ. Năm 7 tuổi, cô bắt đầu tham gia các hoạt động cứu hộ động vật và duy trì niềm đam mê này trong suốt quá trình trưởng thành.

Khoảng một năm trước khi bộ ảnh được công bố, Kat bắt đầu thực tập tại Gator Country. Chỉ sau ba tháng, cô được đề nghị làm việc toàn thời gian, tham gia chăm sóc cá sấu và các hoạt động giới thiệu động vật tới khách tham quan.

Ý tưởng chụp ảnh tốt nghiệp cùng cá sấu được bà Shannon Saurage, một trong những người điều hành cơ sở, đề xuất. Kat lập tức đồng ý vì muốn lưu giữ dấu mốc quan trọng bên những con vật gắn bó với công việc của mình.

Nhiếp ảnh gia Laura Oglesbee là người thực hiện bộ ảnh đặc biệt này.

Dù các bức ảnh trông có vẻ mạo hiểm, Kat cho biết cô đã trải qua quá trình huấn luyện và có thời gian dài làm quen với Big Al. Buổi chụp còn có sự hỗ trợ của các nhân viên chuyên môn.

Cô cũng nhấn mạnh rằng mọi người tuyệt đối không nên bắt chước hành động tiếp xúc gần với cá sấu, bởi đây vẫn là loài động vật hoang dã nguy hiểm.

Mong muốn thay đổi cách nhìn về loài cá sấu

Không chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm tốt nghiệp, Kat Daley còn hy vọng bộ ảnh sẽ giúp mọi người hiểu thêm về cá sấu và tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã.

Theo cô, loài bò sát này thường bị mô tả là những sinh vật hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công con người. Tuy nhiên, việc hiểu đặc tính tự nhiên, tôn trọng môi trường sống và giữ khoảng cách phù hợp có thể giúp hạn chế những cuộc chạm trán nguy hiểm.

Dẫu vậy, cá sấu vẫn có khả năng gây thương tích nghiêm trọng, ngay cả khi đã quen với sự hiện diện của con người.

Theo New York Post, Gator Country rộng khoảng 15 mẫu Anh, tương đương hơn 6 ha, chăm sóc khoảng 450 con cá sấu. Đây là nơi tiếp nhận và chăm sóc nhiều cá thể được di dời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột với con người.

Sau khi tốt nghiệp, Kat cho biết cô không có ý định rời bỏ công việc hiện tại. Được chăm sóc động vật và tham gia hoạt động bảo tồn chính là ước mơ mà cô theo đuổi từ nhỏ.

Với cô gái 22 tuổi, bộ ảnh bên những con cá sấu khổng lồ không đơn thuần là cách gây chú ý trên mạng xã hội mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê.

Theo Chron, New York Post, People