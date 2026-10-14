Bái phục "pháp sư" Trung Quốc: Xây nhà nép mình trong vách đá, thác nước đổ trước cửa đẹp như tranh, trả 20 tỷ không bán

Trong thần thoại Trung Hoa, những chốn bồng lai tiên cảnh luôn khiến người ta say mê bởi vẻ đẹp huyền ảo, thoát tục. Tưởng chừng chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại, thế nhưng ngoài đời thực cũng có những không gian đẹp tựa chốn tiên cảnh, khiến người ta ngỡ như đang lạc bước vào một thế giới khác. Đáng ngạc nhiên hơn, có người thực sự lựa chọn những nơi ấy làm chốn an cư để tận hưởng cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên. Chẳng nói đâu xa, ẩn sâu trong núi rừng Quý Châu (Trung Quốc) tồn tại một chốn "tiên cảnh" vô cùng kỳ diệu. Khác với những câu chuyện cổ tích, nơi đây không phải thánh địa của chư tiên mà là tổ ấm ấm cúng của gia đình hai thành viên. Căn nhà với thế lưng tựa vào núi đá uy nghi, mặt hướng ra dòng suối mát lành, được xây dựng khéo léo ngay giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Xung quanh là tiếng nước chảy róc rách đêm ngày cùng những dòng thác đổ rủ xuống mượt mà như bức rèm che, tạo nên một không gian sơn thủy hữu tình, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài.

Đây là nơi sinh sống của hai ông bà đã ở độ tuổi ngoài 70. Các con của họ sau khi trưởng thành đều đã chuyển xuống thị trấn sinh sống và lập nghiệp. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn quyết định ở lại căn nhà trong lòng núi để tận hưởng bầu không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ cùng nhịp sống thong dong, chậm rãi giữa thiên nhiên xanh mát. Căn nhà chứa đựng vô vàn kỷ niệm ấy quý giá đến mức, theo lời bà lão, từng có một nam doanh nhân ghé thăm, vì quá mê đắm vẻ đẹp nơi đây nên đã ngỏ ý mua lại với giá 5 triệu Nhân dân tệ (gần 20 tỷ đồng), nhưng hai ông bà đã từ chối không chút đắn đo. Dù nằm trong lòng hang đá, không gian sống của ông bà tuy đơn sơ, giản dị nhưng không hề thiếu thốn hay lạc hậu. Nơi đây vẫn có đầy đủ điện nước sinh hoạt tiện nghi, thậm chí còn được trang bị cả máy giặt hiện đại để phục vụ cuộc sống hằng ngày, giúp hai ông bà vừa được an nhiên vui thú điền viên, vừa giữ trọn sự thong thả của tuổi già.

Cận cảnh về không gian sống độc đáo của hai ông bà đã được một nữ blogger nổi tiếng ghi lại trọn vẹn trong chuyến ghé thăm. Theo lời nữ blogger, để đi vào nhà có hai con đường: một lối đi vòng qua đỉnh núi và một con đường nhỏ men theo dưới chân núi. Ngôi nhà gây ấn tượng mạnh bởi lối kiến trúc độc lạ khi nằm lọt thỏm, gọn gàng ngay trong lòng hang đá, ngay trước hiên lại là một dòng thác nước đổ xuống tuyệt đẹp. Bước qua cánh cửa, gian nhà chính của ông bà hiện lên vô cùng ấm cúng với những vật dụng sinh hoạt giản dị được sắp xếp ngăn nắp: từ chiếc đèn bão nhuốm màu thời gian, chiếc hòm gỗ tích trữ đầy ngô hạt, cho đến những bó củi khô được xếp gọn gàng bên góc tường. Đi sâu hơn vào bên trong là khu vực bếp nấu, phía trên giàn bếp treo nhiều dải thịt lợn gác bếp thơm nức. Đối với người dân vùng Tây Nam Trung Quốc, thịt hun khói không chỉ là món ăn truyền thống quen thuộc mà còn là nét văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc, gắn liền với nếp sống tự cung tự cấp nơi núi rừng.

Dù nằm tách biệt giữa thiên nhiên hoang sơ, không gian sống của hai ông bà vẫn giữ được sự tiện nghi đầy đủ. Ngôi nhà được cấp điện sinh hoạt và trang bị cả máy giặt hiện đại, giúp sinh hoạt hằng ngày thêm phần thong thả. Nguồn nước dùng hoàn toàn là nước suối tự nhiên trong lành, mát rượi, chảy trực tiếp vào tận nhà thông qua hệ thống ống dẫn khéo léo. Nhờ địa hình hang đá tự nhiên, không gian nơi đây sở hữu đặc tính "đông ấm hè mát" lý tưởng, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu quanh năm. Ngay khoảng không xung quanh hang núi, ông bà còn tận dụng để quây chuồng nuôi gà, gầy dựng một vườn rau nhỏ xanh tốt, tự cung tự cấp nguồn thực phẩm tươi sạch và an lành mỗi ngày.