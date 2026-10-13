Mỹ nhân Việt duy nhất chiếm lĩnh 2 thảm đỏ hot nhất Hàn Quốc lúc này, nhan sắc tới Hollywood cũng công nhận

Giữa không khí sôi động của Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026, Đỗ Thị Hải Yến trở thành cái tên đặc biệt của điện ảnh Việt khi xuất hiện tại hai sự kiện gắn với hai dự án phim khác nhau. Một bên là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, có buổi ra mắt thế giới trong chương trình Vision-Asia; bên kia là Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, tác phẩm góp mặt tại nhiều sự kiện của liên hoan và tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt trong khuôn khổ Vietnam Night. Không chỉ gây chú ý bởi dấu mốc nghề nghiệp hiếm có, nữ diễn viên còn khiến người ta khó rời mắt với vẻ đẹp sang trọng trên từng thảm đỏ.

1982 đánh dấu màn trở lại với điện ảnh của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Trong phim, Hải Yến đảm nhận vai Thu Yến, đồng thời tham gia với tư cách nhà sản xuất. Đây là dự án được chờ đợi bởi sự kết hợp giữa một đạo diễn có dấu ấn riêng với nữ diễn viên vốn nổi tiếng kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản.

(Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hải Yến tại thảm đỏ dự án 1982 (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh cũng có mặt tại BIFF, thuộc chương trình A Window on Asian Cinema. Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, với Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương. Ngoài các hoạt động quảng bá bộ phim, nữ diễn viên còn cùng ekip tham gia Vietnam Night, sự kiện kết nối và giới thiệu điện ảnh Việt Nam với các đối tác, khách mời quốc tế. Việc hai dự án cùng góp mặt tại một kỳ liên hoan phim khiến Hải Yến trở thành một trong những gương mặt Việt Nam có hành trình nổi bật nhất tại Busan năm nay.

(Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hải Yến tại sự kiện Vietnam Night (Ảnh: FBNV)

Đỗ Thị Hải Yến không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay liên tục góp mặt trong những dự án thương mại. Sinh năm 1982, cô bén duyên với điện ảnh từ sớm và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng những tác phẩm có dấu ấn nghệ thuật, trong đó có tới 9 bộ phim góp mặt tại những liên hoan phim quốc tế lớn trong hành trình làm nghề.

Dấu mốc đưa Hải Yến đến gần hơn với khán giả quốc tế là Người Mỹ Trầm Lặng (The Quiet American, 2002) của đạo diễn Phillip Noyce. Đóng cùng những tên tuổi Hollywood như Michael Caine và Brendan Fraser, cô đảm nhận vai Phượng trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Graham Greene. Bộ phim nhận được nhiều đề cử quan trọng, trong đó có Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng, giúp nữ diễn viên Việt Nam có cơ hội bước vào một không gian điện ảnh rộng lớn hơn. Hải Yến cũng nhận được đề cử Satellite Award ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh, một dấu mốc đáng chú ý với diễn viên Việt Nam ở thời điểm đó.

Nhan sắc của Đỗ Thị Hải Yến năm đó khiến Hollywood cũng phải công nhận (Ảnh: NSX)

Sau Người Mỹ Trầm Lặng, Hải Yến tiếp tục ghi dấu với Chuyện Của Pao, bộ phim mang về cho cô những giải thưởng diễn xuất trong nước và được lựa chọn tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế, đồng thời trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tranh đề cử Oscar ở hạng mục Phim quốc tế. Đến Chơi Vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm được giới thiệu tại Venice, Toronto và Busan. Phim còn giành giải FIPRESCI của Hiệp hội Phê bình phim quốc tế tại Venice. Đây là những dấu ấn cho thấy sự nghiệp của Hải Yến không chỉ được ghi nhận bằng danh tiếng cá nhân mà còn gắn với những dự án có đời sống nghệ thuật vượt ra ngoài thị trường nội địa.

Hình ảnh trong Chuyện Của Pao (Ảnh: NSX)

Những năm tiếp theo, cô góp mặt trong Cánh Đồng Bất Tận và Cha, Con Và..., tiếp tục nối dài danh sách tác phẩm Việt Nam hiện diện tại các liên hoan phim quốc tế. Đáng chú ý, Cha, Con Và... của đạo diễn Phan Đăng Di từng tranh giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Với Hải Yến, số lượng phim không quá dày đặc, nhưng mỗi lần xuất hiện đều gắn với những dự án có tham vọng nghệ thuật và hành trình phát hành quốc tế đáng kể.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng kể từ Cha, Con Và... (2015), Đỗ Thị Hải Yến trở lại với Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê, bộ phim ra mắt quốc tế tại Liên hoan phim Toronto năm 2025. Trong tác phẩm, cô hóa thân thành Kỳ Nam, người phụ nữ sống tại một khu cư xá cũ ở Sài Gòn những năm 1980. Từ Quán Kỳ Nam đến 1982 và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, hai năm gần đây chứng kiến Hải Yến hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn sau thời gian dài tương đối kín tiếng.