Cuộc sống của Thiên An sau phiên tòa với Jack

Sau nhiều năm trở thành tâm điểm chú ý bởi chuyện tình cảm với Jack và những tranh chấp liên quan đến con gái, Thiên An đang cho thấy một hướng đi mới trong công việc. Thay vì chỉ được nhắc đến qua những ồn ào đời tư, nữ diễn viên gần đây xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình tại một hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2026. Những hình ảnh trên sân khấu cùng chia sẻ về quá trình học hỏi nghề MC cho thấy cô đang dành sự quan tâm cho một lĩnh vực mới, bên cạnh hành trình chăm sóc con gái và xây dựng lại sự nghiệp.

Sau phiên tòa, Thiên An mong khép lại những chuyện đã qua

Ngày 22/9/2026, phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự tranh chấp xác định cha cho con giữa Jack và Thiên An diễn ra tại TP.HCM. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định Jack là cha đẻ của bé Sol trên cơ sở kết quả giám định ADN cùng lời khai và tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Sau phiên tòa, Thiên An chia sẻ mong muốn khép lại những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi vì những tranh luận tiêu cực đã xảy ra, đồng thời bày tỏ mong muốn con gái được sống bình thường, không tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện của người lớn.

Thiên An xinh đẹp trong chuyến du lịch Hàn Quốc gần nhất. Nguồn: Thiên An

Thiên An cũng cho biết cô không cấm cản việc Jack thăm con và sẽ hỗ trợ nếu phía cha của bé muốn gặp con. Cô khẳng định sẽ tôn trọng phán quyết của tòa, đồng thời mong hai mẹ con có thể trở lại với nhịp sống bình thường, để cô yên tâm làm việc và chăm sóc con gái.

Động thái này đánh dấu một bước chuyển trong cách Thiên An chia sẻ về câu chuyện riêng. Sau quãng thời gian dài những thông tin liên quan đến cô và Jack liên tục thu hút sự chú ý, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn dừng tranh luận và hướng đến cuộc sống bìnhNg yên hơn cho con.

Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình). Nguồn: Thiên An

Thiên An thử sức với vai trò MC, chia sẻ nhiều hơn về công việc mới

Đầu tháng 10/2026, Thiên An thu hút sự chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc làm MC tại một hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2026. Xuất hiện với diện mạo chỉn chu, cầm micro dẫn dắt chương trình và tương tác với khách mời, nữ diễn viên cho thấy sự tự tin khi đảm nhận một vai trò khác ngoài diễn xuất.

Nguồn: Thiên An

Theo chia sẻ được báo chí dẫn lại, Thiên An cho biết càng học, cô càng nhận ra công việc MC không đơn thuần là nói trước đám đông. Nghề này còn đòi hỏi khả năng cảm nhận cảm xúc, tư duy, trải nghiệm sống và xử lý tình huống. Chính quá trình học hỏi ấy khiến cô ngày càng yêu thích công việc mới.

Nguồn: Thiên An

Trước đây, Thiên An được biết đến với vai trò người mẫu, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án điện ảnh. Tuy nhiên, sau những ồn ào đời tư, hoạt động nghệ thuật của cô có giai đoạn bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, cô không xuất hiện dày đặc với những vai diễn mới mà dành sự quan tâm cho các hoạt động dẫn chương trình và những trải nghiệm nghề nghiệp khác.

Nguồn: Thiên An

Việc thử sức với vai trò MC có thể mở ra thêm lựa chọn cho Thiên An trong hành trình làm nghề. Đây cũng là hướng đi giúp cô tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, mở rộng kỹ năng và tìm kiếm cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Vừa làm việc, vừa chăm sóc con gái

Trong câu chuyện được nhắc đến tại phiên tòa, việc chăm sóc bé Sol là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Thiên An cho biết cô đảm nhận phần lớn trách nhiệm kinh tế để nuôi dưỡng con gái, với sự hỗ trợ từ mẹ và em gái trong những thời điểm công việc bận rộn.

Sau phiên tòa, điều nữ diễn viên nhấn mạnh không phải những tranh cãi thắng thua, mà là mong muốn con gái được lớn lên trong môi trường bình thường, ít chịu tác động từ những ồn ào của người lớn. Cô cũng bày tỏ hy vọng có thể tập trung làm việc và chăm sóc con như những gia đình khác.

Nguồn: Thiên An

Nhìn vào những cập nhật gần đây, có thể thấy Thiên An đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho công việc và những trải nghiệm mới. Những hình ảnh làm MC với phong thái tự tin, cùng chia sẻ về quá trình học hỏi, cho thấy cô đang từng bước tìm kiếm hướng phát triển khác ngoài màn ảnh.

Dẫu vậy, những thông tin công khai hiện có chưa đủ để kết luận toàn bộ cuộc sống riêng tư hay tình hình sự nghiệp của Thiên An đã thay đổi ra sao. Điều có thể ghi nhận là sau phiên tòa, cô đã công khai bày tỏ mong muốn khép lại ồn ào, tập trung vào con gái và tiếp tục công việc.

Nguồn: Thiên An

Với Thiên An, giai đoạn hiện tại có lẽ không chỉ là câu chuyện vượt qua một biến cố đời tư, mà còn là quá trình tìm lại nhịp sống và xác định hướng đi phù hợp cho bản thân. Sau nhiều năm được công chúng biết đến qua chuyện tình cảm, việc cô xuất hiện trong một vai trò mới có thể trở thành dấu mốc đáng chú ý trên hành trình xây dựng lại hình ảnh nghề nghiệp.