Ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm một điều "chưa từng có tiền lệ" ở Việt Nam tại nơi lạnh -4 độ C quanh năm: Áp dụng công nghệ hiện đại hàng đầu, tương tự cách Singapore, Qatar đang làm

Giữa vùng biển Cần Giờ với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Nam Bộ, một không gian gần như đối lập hoàn toàn đang được phát triển bên trong Vinhomes Green Paradise. Đó là Công viên Tuyết thuộc VinWonders Cần Giờ, nơi nhiệt độ dự kiến được duy trì ở khoảng -4 độ C quanh năm.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu tuyết có quy mô khoảng 5 ha, với điểm nhấn là núi tuyết nhân tạo cao 68 m cùng hàng loạt trải nghiệm mùa đông. Đáng chú ý hơn, trong không gian tái hiện mùa đông Bắc Âu, chủ đầu tư còn lên phương án đưa một khu rừng thông thật từ nước ngoài về Việt Nam, giữ cây sống trong điều kiện nhiệt độ thấp để duy trì cả mùi nhựa thông tự nhiên.

Công viên tuyết thuộc VinWonders Cần Giờ là một trong những hạng mục đang được Vingroup tập trung khiển khai (Ảnh Chủ đầu tư)

Đưa cả một khu rừng thông thật vào "mùa đông" giữa Nam Bộ

Thông thật nhập khẩu vốn không còn quá xa lạ với người Việt mỗi dịp Giáng sinh. Nhưng kế hoạch tại Cần Giờ khác ở quy mô và cách sử dụng. Thay vì một vài cây đặt tại quảng trường hay sảnh khách sạn, rừng thông được định hướng trở thành một thành phần cảnh quan của cả thế giới mùa đông.

Theo thông tin được chủ đầu tư cung cấp, du khách tương lai có thể đi giữa tuyết, cực quang nhân tạo, Làng Giáng sinh và khu rừng thông sống được đưa từ châu Âu hay Nga về. Những cây này dự kiến được duy trì trong môi trường lạnh để tiếp tục sống và giữ mùi nhựa tự nhiên, qua đó tạo cảm giác gần với một khu rừng mùa đông thực sự hơn so với việc sử dụng cây giả.

Hiện chủ đầu tư chưa công bố số cây, diện tích riêng của khu rừng, chủng loại thông, tuổi cây hay phương thức vận chuyển. Cũng chưa có thông tin xác nhận cây đã được đưa về Việt Nam. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là phương án đang được triển khai theo công bố của dự án.

Điểm đáng nói là Việt Nam thực tế đã có nhiều đơn vị từng nhập thông với số lượng lớn. Tuy nhiên, xét về khía cạnh nhập khẩu cây, sau đó duy trì cây sống và phát triển trong môi trường lạnh nhân tạo như ở Cần Giờ thì chưa có tiền lệ.

Một rừng thông thật sẽ được Vingroup nhập khẩu, đem về dự án ở Cần Giờ (Phối cảnh tạo bởi AI)

Khó nhất không phải đưa cây về, mà là khiến cả khu rừng tiếp tục sống

Một cây trưởng thành sau khi trải qua hành trình hàng nghìn kilomet không thể đơn giản được đưa vào công trình rồi để đó. Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lưu thông không khí, chế độ tưới và bộ rễ đều ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sống lâu dài. Và thế giới đã có những ví dụ cho thấy quy mô kỹ thuật phía sau một "khu rừng nhập khẩu" lớn đến mức nào.

Tại Singapore, Jewel Changi Airport hiện có hơn 2.000 cây và cây họ cau, hơn 100.000 cây bụi thuộc khoảng 120 loài đến từ nhiều quốc gia. Riêng Forest Valley có hơn 900 cây, cây họ cau và khoảng 60.000 cây bụi, tạo thành một thung lũng rừng ngay bên trong công trình sân bay.

Theo báo cáo của Changi Airport Group, trong giai đoạn chuẩn bị, khoảng 3.000 cây và cây họ cau được thu mua từ Australia, Brazil, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Mỹ..., sau đó chuyển tới một vườn ươm bên ngoài để dưỡng trước khi trồng vào Jewel. Việc làm này nhằm giúp cây có đủ thời gian thích nghi và đạt chất lượng cần thiết.

The Straits Times cho biết toàn bộ quá trình từ mua cây, vận chuyển tới thích nghi mất gần 3 năm. Nhiều cây phải được cắt tỉa để vừa container vận chuyển bằng đường biển; sau khi tới Singapore, chúng tiếp tục được dưỡng khoảng hai năm. Các yếu tố như mức ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm bên trong Jewel đều phải được tính đến khi lựa chọn cây.

Jewel Changi Airport hiện có hơn 2.000 cây và cây họ cau, hơn 100.000 cây bụi thuộc khoảng 120 loài đến từ nhiều quốc gia (Ảnh Changi Airport)

Đây cũng là lý do, nếu phương án rừng thông Cần Giờ được thực hiện đầy đủ, công nghệ cần thiết sẽ không chỉ dừng ở hệ thống làm lạnh tạo ra mức nhiệt -4 độ C. Cây sống còn đòi hỏi một hệ thống kiểm soát vi khí hậu phù hợp, áp dụng thêm loạt công nghệ hàng đầu giúp cây duy trì sự sống và phát triển tốt.

Qatar cũng tạo một "khu rừng" trong công trình bằng cây từ khắp thế giới

Một ví dụ khác nằm giữa vùng khí hậu nóng của Trung Đông. The Orchard tại sân bay quốc tế Hamad, Qatar là khu vườn nhiệt đới trong nhà rộng khoảng 6.000 m². Không gian này có hơn 300 cây và 25.000 thực vật được đưa tới từ những khu rừng bền vững trên khắp thế giới.

Để cây có thể tồn tại lâu dài bên trong nhà ga, ngay từ giai đoạn thiết kế, công trình đã phải tính tới điều kiện ánh sáng dành cho thực vật. Qatar Airways cho biết mái của khu vực sử dụng kết cấu lưới khẩu độ lớn cùng kính hiệu suất cao để kiểm soát và lọc ánh sáng, tạo điều kiện cho cây thích nghi với môi trường bên trong và tiếp tục phát triển trong suốt vòng đời công trình.

Singapore và Qatar vì thế cho thấy việc "xây một khu rừng" từ những cây được đưa đến từ nhiều nơi trên thế giới hoàn toàn khả thi, nhưng phía sau cảnh quan xanh là cả quá trình lựa chọn, vận chuyển, dưỡng cây và kiểm soát môi trường kéo dài nhiều năm.

The Orchard tại sân bay quốc tế Hamad, Qatar - khu vườn nhiệt đới trong nhà rộng tới 6000m2 (Ảnh Qatar Airways)

Cần Giờ đang đặt bài toán ấy vào một điều kiện khác biệt hơn: rừng thông sống nằm giữa một thế giới tuyết khoảng -4 độ C quanh năm. Việt Nam từng nhập thông Nga, từng có cả khu vườn hàng nghìn cây ngoại nhập, song chưa ghi nhận một công trình kết hợp rừng thông nhập khẩu với môi trường mùa đông nhân tạo dưới 0 độ C như phương án đang được giới thiệu tại VinWonders Cần Giờ.

Nếu hoàn thiện đúng kế hoạch, điều đặc biệt của khu rừng này vì thế không chỉ nằm ở việc cây được đưa từ Nga về. Đó còn là câu chuyện dùng công nghệ để "chuyển" một phần cảnh quan mùa đông tới vùng biển nhiệt đới Nam Bộ và khiến hệ thực vật ấy tiếp tục sống trong một khí hậu gần như hoàn toàn do con người tạo ra.



