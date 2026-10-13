Cơ phó SN 2001 vừa cầu hôn bạn gái trên máy bay riêng ở Mỹ, từ bỏ Đại học Bách Khoa để theo nghề hiện tại

Ngày 12/10, phi công Bùi Thanh Hà (SN 2001), được biết đến với biệt danh Hà Còi, bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi công khai loạt ảnh cầu hôn thành công bạn gái Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000). Đáng chú ý, thay vì lựa chọn một nhà hàng sang trọng hay địa điểm du lịch nổi tiếng, nam cơ phó đã ngỏ lời với bạn gái ngay trên bầu trời Florida, Mỹ.

Màn cầu hôn diễn ra sau hơn hai năm cả hai đồng hành bên nhau. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy Meichan xuất hiện trong khoang lái một chiếc máy bay nhỏ, đeo nhẫn đính hôn và rạng rỡ bên bạn trai.

Địa điểm cầu hôn cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Hà Còi. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nam phi công cho biết Florida chính là nơi anh lần đầu tiên tập bay, bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ chinh phục bầu trời.

Hình ảnh được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ, Hà Còi không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình tình cảm của cả hai. Anh viết: "Và em đã đồng ý! Mình đã làm được!", đồng thời gửi lời cảm ơn tới bạn gái, gia đình và bạn bè đã đồng hành cùng mình.

Đội ngũ quản lý của Meichan đã xác nhận thông tin cô nhận lời cầu hôn của Hà Còi tại Mỹ. Sự kiện nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Không chỉ chuyện tình cảm, hành trình học tập và sự nghiệp của chàng phi công sinh năm 2001 cũng khiến nhiều người quan tâm. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cơ phó của một hãng hàng không Việt Nam, Hà Còi từng có thời gian theo học tại một trong những trường đại học kỹ thuật nổi tiếng nhất cả nước.

Từ bỏ Đại học Bách khoa sau một học kỳ, dành hơn 3 năm theo đuổi nghề phi công

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Trả lời một cuộc phỏng vấn vào năm 2024, anh chia sẻ cả bố và mẹ anh đều làm việc trong ngành hàng không. Chính môi trường gia đình đã tạo điều kiện để Hà sớm tiếp xúc, tìm hiểu và hình thành niềm yêu thích với nghề phi công.

Từ nhỏ, anh đã mong muốn được trực tiếp điều khiển những chiếc máy bay, khám phá bầu trời và đặt chân tới nhiều vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, con đường đến với nghề bay của chàng trai trẻ không hoàn toàn diễn ra theo một lộ trình thẳng.

Trước khi theo đuổi nghề phi công, Hà Còi từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau một học kỳ, anh quyết định dừng việc học tại đây để chuyển sang chương trình đào tạo phi công chuyên nghiệp.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình học tập của Hà Còi. Thay vì tiếp tục theo đuổi ngành học kỹ thuật tại giảng đường đại học, anh lựa chọn một môi trường đào tạo đặc thù, gắn với những yêu cầu nghiêm ngặt về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và sức khỏe.

Hà Còi đã trải qua hơn 3 năm đào tạo để trở thành phi công, trong đó có khoảng một năm học tập tại Mỹ. Anh từng theo học tại Aviator College, một cơ sở đào tạo hàng không tại quốc gia này.

Sau thời gian tích lũy kiến thức và hoàn thành các chứng chỉ bay cơ bản ở Mỹ, Hà trở về Việt Nam tiếp tục quá trình huấn luyện. Nam phi công cho biết từng cân nhắc giữa các hãng hàng không trước khi quyết định lựa chọn Vietjet Air.

Trước khi đảm nhận vị trí này, Hà Còi đã hoàn thành khoảng 200 giờ bay thực hành. Đến năm 2024, khi mới ngoài 20 tuổi, chàng trai sinh năm 2001 đã bắt đầu công việc trong buồng lái máy bay thương mại.

Trở thành cơ phó Vietjet khi còn rất trẻ, sở hữu lượng người theo dõi lớn

Không chỉ gây chú ý bởi tuổi đời còn trẻ, Hà Còi còn được nhiều người biết đến qua các video chia sẻ về cuộc sống và công việc phi công trên mạng xã hội.

Tháng 6/2024, những đoạn video ghi lại hình ảnh Hà trong trang phục phi công và các khoảnh khắc tại buồng lái đã thu hút sự quan tâm lớn. Ban đầu, anh chỉ đăng tải để lưu giữ kỷ niệm cá nhân, nhưng không ngờ các video nhanh chóng được nhiều người đón nhận.

Đằng sau những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, công việc thực tế của một cơ phó đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Hà Còi từng tiết lộ anh thường chuẩn bị đồ dùng, giấy tờ và hồ sơ từ trước ngày khởi hành. Khi tới sân bay, phi hành đoàn phải họp để cập nhật tài liệu, tình hình thời tiết và điều kiện khai thác.

Sau đó, anh cùng cơ trưởng kiểm tra tình trạng kỹ thuật và các hệ thống của tàu bay trước khi thực hiện chuyến bay. Với Hà, nhiệm vụ chỉ thực sự hoàn thành khi máy bay hạ cánh an toàn và hành khách đã rời khỏi tàu bay.

Bên cạnh công việc chính, Hà Còi còn phát triển hoạt động sáng tạo nội dung. Tài khoản TikTok của nam cơ phó đã vượt một triệu người theo dõi. Anh cũng tham gia chụp ảnh quảng cáo và xuất hiện tại một số sự kiện.

Đáng chú ý, tháng 4/2026, Hà Còi từng khiến người theo dõi hiểu lầm rằng mình sẽ nghỉ nghề bay để sang Mỹ du học. Tuy nhiên, sau đó anh đính chính rằng bản thân không từ bỏ công việc phi công mà chỉ trở lại Florida trong một chương trình học tập, bay ngắn hạn theo lời mời của trường cũ.