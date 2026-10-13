Hoàng Đức về quê bán trà sữa

Trên sân cỏ, các cầu thủ nổi tiếng thường xuất hiện với quần đùi, áo số, tập trung cao độ trong từng pha bóng. Nhưng rời xa những trận đấu căng thẳng, nhiều người lại có cuộc sống đời thường giản dị, gần gũi, thậm chí sẵn sàng nhập hội diễn tiểu phẩm cùng người thân. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1998, Hải Phòng) là một trong số đó.

Mới đây, đoạn clip tiền vệ đứng bán trà sữa ở quê, tranh thủ quay video bắt trend thu hút sự chú ý.

(Nguồn: @nguynhiyn81)

Trong khoảnh khắc này, bối cảnh là một vị khách nói với Hoàng Đức: “Chồng chị hay ghen, không cho mua mấy quán có trai đẹp, nên chị mới hay mua quán em!”. Câu nói tưởng như đang giải thích lý do thường xuyên ghé quán, nhưng thực chất lại là màn cà khịa nhan sắc của chủ quán là không đẹp trai.

Nghe xong, Hoàng Đức lập tức thể hiện vẻ mặt giận dỗi ra mặt. Biểu cảm của anh chàng khiến tình huống càng thêm hài hước, nhất là khi người bị trêu lại là một cầu thủ vốn quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì vừa đá bóng hay vừa đẹp trai.

“Em thích cái biểu cảm này. Nhưng mặt anh Đức giống đang ngủ ngon bị gọi dậy bán hàng á”, “Lỡ va vào ánh mắt phán xét của anh Đức”, “Chị nói thế là không được rồi chị khách ơi”, “Vừa kiêm tuyến giữa nay lại phải về bán trà sữa nữa. Ảnh sắp gánh GDP nước nhà rồi hả?”, “Chị khách nói thế nhiều người đau lòng lắm đấy ạ”, “Khách đi ra đây gặp em mình nói chút chuyện nhé!”,... là một số bình luận từ dân tình.

Hoàng Đức cũng rất chịu khó diễn (Ảnh cắt từ clip)

Thực tế, đây không phải công việc kinh doanh mới của Hoàng Đức. Quán trà sữa trong clip là của người em họ nam cầu thủ tại quê nhà Hải Phòng. Mỗi khi được nghỉ và trở về quê, nam cầu thủ thường ghé quán chơi, gặp gỡ người thân và bạn bè. Bởi vậy, hình ảnh Hoàng Đức đứng sau quầy trà sữa hay nhập vai trong những tiểu phẩm đời thường cũng không quá xa lạ với những người theo dõi anh.

Ngoài ra nhiều người cũng cho rằng khi về quê, Hoàng Đức có phần thoải mái hơn. Trái với vẻ tập trung trên sân cỏ hay sự kín tiếng trước truyền thông, ngoài đời, tiền vệ này không ngại trở thành nhân vật chính trong những màn trêu chọc qua lại với người thân.

Nguyễn Hoàng Đức sinh năm 1998, quê Hải Phòng, là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam. Anh chàng bắt đầu bộc lộ năng khiếu bóng đá từ nhỏ, được tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hải Dương khi học lớp 4. Năm 2017, Hoàng Đức gia nhập CLB Viettel, từng bước khẳng định tên tuổi và góp công giúp đội bóng vô địch V.League 2 năm 2018, V.League 1 năm 2020. Từ tháng 10/2024 đến nay, Hoàng Đức thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Ở cấp độ đội tuyển, anh từng cùng U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 năm 2017, giành 2 HCV tại SEA Games 30 và 31, 2 lần cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup (2024 và 2026),... trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia. Hoàng Đức cũng từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Gần nhất, Hoàng Đức đảm nhận vai trò đội trưởng ĐTQG Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Hoàng Đức cũng được cho là sở hữu khối tài sản nổi bật. Năm 2021, anh xây nhà cho bố mẹ ở quê, đóng góp phần lớn chi phí theo thông tin được bài viết đề cập. Cuối năm 2025, nam cầu thủ hoàn thành căn hộ riêng rộng gần 120 m² tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng trong đội hình ĐTQG Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nhà riêng của Hoàng Đức ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)