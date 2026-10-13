Thu nhập của ca sĩ nhận 2 phiếu bầu làm Thị trưởng thành phố

Sabrina Carpenter là một trong những nữ ca sĩ gặt hái được nhiều thành công nổi bật trên thị trường âm nhạc đương đại. Trong kỳ bầu cử Thị trưởng New York City năm 2025, Board of Elections đã công bố kết quả kiểm phiếu chính thức bao gồm cả phần phiếu write-in, nơi cử tri tự tay điền tên những ứng viên không đăng ký. Bảng danh sách này tạo ra làn sóng chú ý lớn trên truyền thông khi ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao làng giải trí, trong đó, ca sĩ Sabrina Carpenter nhận được 2 phiếu bầu, đứng cạnh những tên tuổi đình đám khác như Taylor Swift hay Joe Jonas. Dù đây chỉ là những lá phiếu ngẫu hứng mang tính giải trí từ cử tri, sự kiện này đã phản ánh độ nhận diện bao phủ rộng khắp của giọng ca sinh năm 1999 trong đời sống đại chúng Mỹ.

Trong kỳ bầu cử Thị trưởng New York City năm 2025, Sabrina Carpenter nhận được 2 phiếu bầu (Ảnh: Rolling Stone)

Sau chi tiết thú vị tại cuộc bầu cử, công chúng càng tò mò hơn về khối tài sản và thu nhập thực tế của ngôi sao đang lên này. Tính đến năm 2026, khối tài sản ròng ước tính của Sabrina Carpenter đã chạm mốc từ 16 đến 22 triệu USD, tương đương khoảng 400 đến 550 tỷ VNĐ. Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2025, nữ ca sĩ đã bỏ túi khoảng 29 triệu USD nhờ sự bùng nổ toàn diện trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đánh dấu bước nhảy vọt tài chính thuộc hàng ấn tượng nhất lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Tính đến năm 2026, khối tài sản ròng ước tính của Sabrina Carpenter đã chạm mốc từ 16 đến 22 triệu USD

Sabrina Carpenter sinh năm 1999 tại Pennsylvania, cô bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng qua vai diễn Maya Hart trong series Girl Meets World trên Disney Channel từ năm 2014 đến 2017. Song song với diễn xuất, cô theo đuổi đam mê âm nhạc với các thể loại pop, pop rock và R&B qua hàng loạt album ra đời trong giai đoạn này như Eyes Wide Open (2015), EVOLution (2016), Singular Act I (2018) và Singular Act II (2019). Mặc dù sở hữu những ca khúc nổi bật như Thumbs, Skin, Sue Me hay Almost Love, hoạt động âm nhạc của Sabrina thời điểm đó vẫn giữ ở mức an toàn, thiếu sự đột phá cần thiết để bứt phá lên hàng ngôi sao hàng đầu.

Sabrina bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng qua vai diễn Maya Hart trong series Girl Meets World trên Disney Channel từ năm 2014 đến 2017

Mặc dù sở hữu những ca khúc nổi bật như Thumbs, Skin, Sue Me hay Almost Love, hoạt động âm nhạc của Sabrina thời điểm đó vẫn giữ ở mức an toàn, thiếu sự đột phá cần thiết để bứt phá lên hàng ngôi sao hàng đầu

Bước ngoặt thương mại thực sự đến khi Sabrina Carpenter xuất hiện với vai trò nghệ sĩ mở màn cho The Eras Tour của Taylor Swift, biểu diễn trước hàng triệu khán giả tại các sân vận động quy mô lớn và gia tăng độ nhận diện công chúng một cách đột biến. Ngay sau đó, sự bùng nổ của album Emails I Can't Send cùng album kế tiếp Short n' Sweet đã đưa cô chính thức bước vào dàn sao hạng A. Bộ ba bản hit toàn cầu Espresso, Please Please Please và Taste liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Ngoài giọng hát nội lực, Sabrina Carpenter còn định hình phong cách biểu diễn quyến rũ, kết hợp vũ đạo điêu luyện, biểu cảm gợi cảm cùng trang phục táo bạo, tạo nên dấu ấn trình diễn riêng biệt trên sân khấu.

Bước ngoặt đến khi Sabrina Carpenter xuất hiện với vai trò nghệ sĩ mở màn cho The Eras Tour của Taylor Swift

Espresso là một trong những bản hit đưa Sabrina chính thức bước vào dàn sao hạng A

Ngoài giọng hát nội lực, Sabrina Carpenter còn định hình phong cách biểu diễn quyến rũ, kết hợp vũ đạo điêu luyện, biểu cảm gợi cảm cùng trang phục táo bạo

Sự bùng nổ về mặt thương mại đã mang lại cho Sabrina Carpenter nguồn doanh thu bản quyền khổng lồ. Việc các ca khúc liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng phát trực tuyến đã giúp cô đạt mức thu nhập từ các nền tảng nhạc số khoảng 3 đến 3,8 triệu USD mỗi tháng vào năm 2025. Bên cạnh đó, chuyến lưu diễn toàn cầu Short n' Sweet Tour ghi nhận hiệu suất kinh doanh ấn tượng khi thu về trung bình 1,6 triệu USD cho mỗi đêm diễn. Theo dữ liệu từ Billboard, chuyến lưu diễn Short n' Sweet Tour chính thức cán mốc tổng doanh thu 126 triệu USD sau 70 đêm diễn. Riêng trong năm 2025, tour đạt 77,4 triệu USD, xuất sắc lọt top 6 chuyến lưu diễn nhạc pop có doanh thu cao nhất năm.

Sự bùng nổ về mặt thương mại đã mang lại cho Sabrina Carpenter nguồn doanh thu bản quyền khổng lồ

Chuyến lưu diễn Short n' Sweet Tour chính thức cán mốc tổng doanh thu 126 triệu USD sau 70 đêm diễn

Bên cạnh hoạt động âm nhạc thuần túy, Sabrina Carpenter còn tối ưu hóa nguồn thu nhập thông qua các hợp đồng thương mại đắt giá. Cô hiện là gương mặt đại diện cho thương hiệu nội y SKIMS của Kim Kardashian, hãng chăm sóc tóc Redken và chuỗi thương hiệu Dunkin'. Ngoài ra, dòng nước hoa cá nhân cũng mang lại cho cô nguồn thu nhập thụ động ổn định. Nữ ca sĩ còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với việc sở hữu các căn hộ và biệt thự tại khu vực New York và Beverly Hills (Los Angeles), có tổng giá trị ước tính từ 5 đến 10 triệu USD.

Cô hiện là gương mặt đại diện cho thương hiệu nội y SKIMS của Kim Kardashian

Nữ ca sĩ còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với việc sở hữu các căn hộ và biệt thự tại khu vực New York và Beverly Hills (Los Angeles)

Năm 2025 và đầu năm 2026 đánh dấu chuỗi cột mốc phát triển rực rỡ trong sự nghiệp của nghệ sĩ gốc Pennsylvania. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67 năm 2025, cô xuất sắc mang về những chiếc kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp với hai giải thưởng Album nhạc pop xuất sắc nhất cho Short n' Sweet và Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất cho đĩa đơn Espresso. Đến cuối năm 2025, cô tiếp tục phát hành album Man's Best Friend và nhanh chóng chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đến tháng 4/2026, Sabrina Carpenter khẳng định vị thế dẫn đầu khi đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn chính (Headliner) tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với sân khấu mang tên “Sabrinawood”.

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67 năm 2025, cô xuất sắc mang về những chiếc kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp với hai giải thưởng Album nhạc pop xuất sắc nhất và Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất

Khối tài sản ròng hàng chục triệu USD cùng dòng thu nhập tăng trưởng không chỉ ghi nhận thành công về mặt thương mại, mà còn khẳng định vị thế vững chắc và tiềm năng phát triển dài hạn của nữ ca sĩ

Từ những lá phiếu mang tính ngẫu hứng tại cuộc bầu cử New York cho đến quy mô tài chính thực tế, Sabrina Carpenter đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc của một ngôi sao trẻ biết tối ưu hóa mọi cơ hội nghệ thuật. Khối tài sản ròng hàng chục triệu USD cùng dòng thu nhập tăng trưởng không chỉ ghi nhận thành công về mặt thương mại, mà còn khẳng định vị thế vững chắc và tiềm năng phát triển dài hạn của nữ ca sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

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