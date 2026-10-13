Tin vui cho nam diễn viên SN 1984 công khai nợ 20 tỷ đồng

Sau biến cố nợ nần từng gây xôn xao dư luận, Quách Ngọc Ngoan đón nhận tin vui khi bộ phim Trại buôn người có sự góp mặt của anh đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng tại phòng vé.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến sáng 12/10/2026, Trại buôn người đạt hơn 408 tỷ đồng doanh thu sau gần ba tuần công chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những phim Việt nổi bật tại phòng vé năm nay.

Bộ phim thu hút sự chú ý nhờ đề tài khai thác những góc khuất của nạn buôn người và các đường dây lừa đảo. Bên cạnh nội dung, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên gồm Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan cùng nhiều gương mặt khác.

Với Quách Ngọc Ngoan, thành công của bộ phim là tín hiệu tích cực trong quá trình anh trở lại với hoạt động nghệ thuật sau thời gian gặp biến cố tài chính.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, quản lý khu trại. Đây là nhân vật phản diện nguy hiểm, lạnh lùng, đặt tiền bạc lên trên hết và luôn có những tính toán riêng. Tài trực tiếp tham gia kiểm soát, đe dọa và cưỡng ép các nạn nhân trong đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới.

Việc tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, đặc biệt là một tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Trại buôn người, giúp Quách Ngọc Ngoan có thêm cơ hội duy trì sự hiện diện trong nghề.

Trước đó vào năm 2023, Quách Ngọc Ngoan từng công khai chuyện vỡ nợ 20 tỷ đồng. Anh thừa nhận bản thân rơi vào tình trạng khó khăn, không có khả năng thanh toán khoản nợ vào thời điểm đó. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, Quách Ngọc Ngoan từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Sau biến cố, nam diễn viên có thời gian sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Anh từng chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống và mong muốn làm việc để từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984, được biết đến qua các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng... Sở hữu ngoại hình nam tính cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, anh từng là gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý.