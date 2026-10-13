Đang nóng lúc này: Mỹ nhân mới đạt giải ở cuộc thi hoa hậu 2026 quay lưng trở mặt với bạn trai yêu 4 năm

Sáng 13/10, tờ Sports Chosun đưa tin, Lee Joo Hyang - Á hậu Miss World Korea 2026 vừa bị bóc trần tính cách thật trên chương trình Love War (đài JTBC). Theo nguồn tin, sau khi giành danh hiệu ở Miss World Korea, Lee Joo Hyang bỗng ngày càng yêu sách, cứ luôn lấy chuyện mình từng đoạt giải ở cuộc thi sắc đẹp ra khoe khoang rồi tự xưng mình như “người của công chúng”, thậm chí còn coi việc được bạn trai - Park Jin Sung cung phụng là điều hiển nhiên. Được biết, Lee Joo Hyang - Park Jin Sung đã hẹn hò được khoảng 4 năm.

Ngay trên sóng truyền hình mới đây, Park Jin Sung cũng tỏ ra bất lực trước màn thay đổi của bạn gái Á hậu. Anh thú nhận mâu thuẫn giữa mình và Lee Joo Hyang bỗng trở nên sâu sắc kể từ sau khi cô đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc: “Sau khi cô ấy giành được danh hiệu, tình cảm giữa 2 đứa bọn tôi dường như đã bị vắt kiệt. 1 bức tường ngăn cách đang dần hình thành giữa 2 chúng tôi”.

Mối quan hê giữa Lee Joo Hyang - Park Jin Sung ở hiện tại vừa bị mổ xẻ trên sóng truyền hình. Ảnh: Nate

Tập phát sóng mới đây của Love War cũng đã lột tả chân thực cuộc sống thường ngày của Park Jin Sung khi anh chàng phải chật vật chiều chuộng nàng Á hậu họ Lee. Chỉ vì Lee Joo Hyang muốn nếm thử 1 loại bánh mì nổi tiếng, Park Jin Sung đã phải di chuyển cả đi lẫn về mất 1 giờ 40 phút, chưa kể thời gian xếp hàng chờ đợi ròng rã lên tới 3 tiếng đồng hồ tại địa điểm bán bánh. Trên suốt đường đi, anh chàng phải 1 mình ôm hết túi xách, ô che nắng và cả những túi đồ nặng trĩu của bạn gái đến mức kiệt sức, gần như bị ngất xỉu. Dù liên tục bị người yêu sai vặt nhưng chàng trai cũng chỉ biết thở dài thườn thượt và lặng lẽ làm theo các yêu cầu của đối phương.

Dưới cái nóng gay gắt hơn 40 độ C, cuối cùng Park Jin Sung đã không thể giấu nổi vẻ kiệt sức. Anh than vãn: “Chắc anh ngất xỉu vì đứng đợi mất. Nóng quá nên anh mệt không chịu nổi luôn rồi”.

Thay vì thông cảm cho đàng trai, Lee Joo Hyang cứ luôn miệng nói mình là “người của công chúng”, còn cho rằng bản thân xứng đáng được bạn trai nâng niu cưng chiều, xem như viên ngọc quý trong tay. Thái độ hống hách, trịch thượng này của nàng Á hậu họ Lee đã khiến cô vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ dàn khách mời tại trường quay.

Lee Joo Hyang tự xem mình là nàng công chúa sau khi giành được giải cao ở cuộc thi sắc đẹp rồi bắt bạn trai cung phụng, hầu hạ cô. Ảnh: Naver

Được biết, Park Jin Sung đã trúng tiếng sét ái tình với Lee Joo Hyang khi thấy cô ở phía bên kia vạch kẻ đường trong 1 lần tình cờ gặp mặt và 2 người bắt đầu hẹn hò kể từ đó đến nay. Thấm thoắt họ đã ở bên nhau được khoảng 4 năm.

Lee Joo Hyang bắt đầu gây chú ý sau khi giành được danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Miss World Korea 2026. Hiện tại, cô cũng đang điều hành 1 thương hiệu thời trang và trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế trang phục cho nhãn hàng này.

Lee Joo Hyang tự nhận mình thích bắt trend và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống. Cô bày tỏ: “Tôi muốn đi chơi thâu đêm”. Không chỉ muốn được hòa mình vào bầu không khí của các bữa tiệc, lễ hội âm nhạc, nàng Á hậu còn lao vào lùng sục các cửa hàng pop-up.