Người đàn ông Tăng Thanh Hà khen “đẹp trai quá” nhiều lần: Doanh nhân nổi tiếng, ở tuổi 43 trông thế nào?

Không ai khác, đó chính là chồng của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983). Cặp đôi kết hôn năm 2012 và hiện có 3 người con. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn giữ đời tư khá kín tiếng. Tuy nhiên, qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, vợ chồng Hà Tăng vẫn khiến nhiều người chú ý.

Hà Tăng và chồng

Đặc biệt, Hà Tăng cũng thường đăng ảnh chồng vào những dịp đặc biệt, từ kỷ niệm ngày yêu nhau đến các dấu mốc đáng nhớ. Không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau, nữ diễn viên còn nhiều lần công khai khen chồng đẹp trai, khiến dân tình phải vội “chụp màn hình”.

Theo đó, vào tháng 6/2021, nhân dịp kỷ niệm 12 năm yêu nhau, Hà Tăng đăng tải những hình ảnh cũ bên ông xã.

Ở phần bình luận, cô tag tài khoản MXH của chồng kèm chia sẻ. “Hồi xưa đẹp trai quá, bây giờ đẹp trai hơn”.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh kỷ niệm 12 năm yêu với chồng

Cô khen chồng đẹp trai

Đến tháng 11/2022, Tăng Thanh Hà tiếp tục khiến dân tình thích thú khi đăng hình chồng tại một sự kiện và viết: “Anh Nguyễn Quốc Khánh đẹp trai này là chồng mình đó”. Cách gọi thân mật cùng lời khen thẳng thắn khiến bài đăng được nhiều người quan tâm.

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Có thể thấy, dù không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư hay thể hiện tình cảm rầm rộ trước công chúng, Hà Tăng và Louis Nguyễn vẫn có cách riêng để thể hiện sự gắn bó. Nếu Louis Nguyễn thường âm thầm ủng hộ vợ trong những dấu mốc quan trọng, thì Hà Tăng cũng chẳng ngại dành cho ông xã những lời khen ngọt ngào. Chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy khiến chuyện tình của cả hai sau hơn một thập kỷ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Louis Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983. Anh sinh ra và lớn lên tại Manila (Philippines), là con trai thứ 2 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Philippines, anh sang Mỹ học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Georgetown (Washington DC).

Hiện tại Louis Nguyễn đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc - Phát triển kinh doanh tập đoàn, CEO của ACFC - công ty mảng thời trang cấp trung và trực tiếp quản lý điều hành F&B VFS. Anh chính là người góp phần quan trọng đưa các thương hiệu như Burger King, Domino’s pizza, gà rán Popeyes... về Việt Nam.

Dù xuất thân trong gia đình kinh doanh nổi tiếng, Louis Nguyễn khá kín tiếng trước truyền thông. Anh ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến công việc hoặc gia đình. Bởi vậy, mỗi lần doanh nhân lộ diện, diện mạo và phong cách của anh thường trở thành chủ đề được chú ý.

Vào tháng 8 vừa qua, anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện kỷ niệm của thương hiệu kính mắt cao cấp được đưa về Việt Nam. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, anh đảm nhiệm vai trò CEO, đại diện phát biểu tại chương trình.

Diện mạo của Louis Nguyễn trong một sự kiện hồi tháng 8

Khác với hình dung về một doanh nhân thường xuất hiện trong những bộ vest hoặc sơ mi lịch lãm, Louis Nguyễn lựa chọn trang phục khá đơn giản gồm áo thun trắng phom rộng phối cùng quần tối màu. Không có nhiều phụ kiện nổi bật, anh vẫn được một số cư dân mạng nhận xét là bảnh bao, phong độ, giữ vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái điềm tĩnh, tự tin.

Một số bình luận cũng cho rằng chính sự giản dị khiến doanh nhân trông gần gũi hơn. Đây là lần hiếm hoi Louis Nguyễn xuất hiện công khai tại sự kiện mà không có Tăng Thanh Hà đồng hành.

Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà kết hôn năm 2012, sau khoảng 3 năm tìm hiểu. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp đôi có ba người con gồm Richard, Chloe và Mason. Gia đình hiện sinh sống tại TP.HCM và lựa chọn giữ kín phần lớn đời tư, đặc biệt là hình ảnh các con.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi màn ảnh, dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội qua những hình ảnh nấu ăn, tập luyện, chăm sóc nhà cửa và các chuyến du lịch cùng người thân.

Trong khi đó, Louis Nguyễn xuất hiện ít hơn trước công chúng. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình một cách thường xuyên, nhưng vẫn có những động thái thể hiện sự đồng hành cùng vợ vào các dịp quan trọng.

Một số hình ảnh của Hà Tăng và chồng

Khi Tăng Thanh Hà trở lại với dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng sau 13 năm vắng bóng, Louis Nguyễn đăng tải hình ảnh vợ trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “13 Years. My Queen is back!” (13 năm. Nữ hoàng của tôi đã trở lại!). Bài đăng thể hiện sự ủng hộ của doanh nhân đối với quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của vợ.

Gần đây, Louis Nguyễn còn chia sẻ khoảnh khắc sánh đôi cùng Hà Tăng trong chuyến nghỉ dưỡng, kèm dòng trạng thái “Sea, sunset, and you” (Biển, hoàng hôn và em).

Cả hai vẫn duy trì cuộc sống gia đình tương đối riêng tư. Những lời khen dành cho chồng của Hà Tăng hay các bài đăng ủng hộ vợ từ Louis Nguyễn là những khoảnh khắc hiếm hoi giúp công chúng hiểu thêm về mối quan hệ của cặp đôi sau hơn một thập kỷ chung sống.

Ảnh: FBNV