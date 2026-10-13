Tỷ phú ngành đồ uống chi hơn 500 tỷ xây dinh thự trên nóc tòa tháp chọc trời, cuối cùng lại không được ở

Giữa những đô thị hiện đại, một không gian sống đẳng cấp không chỉ được định nghĩa bằng diện tích rộng lớn hay nội thất xa hoa, mà còn nằm ở vị trí độc đáo và tầm nhìn khác biệt. Tại Bengaluru (Ấn Độ), có một “dinh thự trên mây” khiến người ta không khỏi trầm trồ khi được xây dựng trên tầng cao nhất của một tòa dân cư cao cấp. Công trình trị giá khoảng 20 triệu USD, tương đương hơn 500 tỷ đồng, thuộc sở hữu của tỷ phú Vijay Mallya, gây chú ý bởi ý tưởng kiến tạo một không gian sống biệt lập giữa tầng không. Cơ ngơi tọa lạc kiêu hãnh trên đỉnh tòa tháp Kingfisher Towers, giữa một cộng đồng cư dân vốn đã là tập hợp của những CEO và nhà đầu tư quyền lực bậc nhất thành phố Bengaluru.

Tòa tháp Kingfisher Towers được thiết kế cao 33 tầng, và dinh thự của tỷ phú Vijay Mallya tọa lạc trên tầng cao nhất. Căn penthouse được xây dựng gồm 2 tầng, thoạt nhìn mang dáng dấp uy nghi tương tự Nhà Trắng nổi tiếng của Mỹ. Theo truyền thông, đây không đơn thuần là một căn hộ trên cao mà là một "biệt phủ giữa không trung" sở hữu hàng loạt tiện nghi siêu sang: từ bãi đỗ trực thăng riêng, hầm rượu, spa, hồ bơi vô cực cho đến vườn cây xanh mát và đài quan sát thiên văn 360 độ. Nằm ở độ cao 122 mét so với mặt đất và hoàn toàn tách biệt so với các căn hộ bên dưới, chỉ cần đứng ở dinh thự rộng hơn 3.700m² này là có thể thu trọn toàn cảnh thành phố lung linh vào trong tầm mắt.

Chủ nhân của dinh thự xa hoa chưa được tận hưởng ngày nào trong cơ ngơi sang xịn

Dù đầu tư gần 500 tỷ đồng cho bất động sản "trên mây" đỉnh cao này, vị tỷ phú Vijay Mallya lại chưa từng được đặt chân vào sống hay tận hưởng cơ ngơi sang xịn này dù chỉ một ngày. Nguyên do là bởi vào năm 2016, ông đã bất ngờ bỏ trốn sang Anh để lẩn tránh các nghĩa vụ pháp lý cùng các khoản nợ khổng lồ. Ngay sau đó, căn siêu biệt thự cùng hàng loạt tài sản của Mallya đã bị chính quyền tịch thu và phong tỏa. Do những vướng mắc pháp lý phức tạp cùng các vụ kiện tụng kéo dài, chính phủ Ấn Độ đến nay vẫn chưa thể bán đấu giá hay bàn giao công trình cho bất kỳ ai.

Thay vì phô diễn trọn vẹn sự lộng lẫy và nhịp sống xa xỉ của giới siêu giàu, "biệt phủ giữa không trung" lại đành ngậm ngùi đứng im, rơi vào trạng thái bỏ trống suốt nhiều năm qua. Dẫu vậy, thời gian trôi qua, sự uy nghi, bề thế và xa hoa của dinh thự vẫn hiện hữu như một biểu tượng kiêu hãnh giữa bầu trời Bengaluru. Nhắc đến những công trình ấn tượng của Ấn Độ, người ta không chỉ nhớ về vẻ đài các của những di sản lịch sử cổ kính, mà chắc chắn sẽ khó quên kiệt tác kiến trúc đầy tham vọng nhưng cũng lắm thăng trầm này.