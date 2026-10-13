Thạc sĩ ngành phân phối bán lẻ 38 tuổi có tài sản 7.800 tỷ

Ở tuổi 38, G-Dragon không chỉ là thủ lĩnh BIGBANG, biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng toàn cầu mà còn sở hữu danh mục tài sản đa dạng, từ bản quyền âm nhạc, bất động sản đến thương hiệu thời trang cá nhân PEACEMINUSONE.

Theo các ước tính được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đề cập, tài sản của G-Dragon (Kwon Ji-yong) hiện tại có thể đạt 100-300 triệu USD, tương đương khoảng 2.600-7.800 tỷ đồng

Theo các ước tính được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đề cập, tài sản của G-Dragon (Kwon Ji-yong) hiện tại có thể đạt 100-300 triệu USD, tương đương khoảng 2.600-7.800 tỷ đồng. Đây đều là những con số tham khảo, chưa có báo cáo tài chính công khai đầy đủ để xác nhận chính xác quy mô tài sản của G-Dragon. Tuy nhiên, với những khoản thu hữu hình có thể đo lường, đây vẫn là con số gây choáng. Việc định giá tài sản của nam ca sĩ không đơn giản khi danh mục sở hữu được cho là bao gồm nhiều bất động sản cao cấp, bộ sưu tập kim cương, đồ hiệu, nội thất và các tài sản trí tuệ có giá trị thương mại.

Trong đó, bản quyền âm nhạc là một nguồn thu đáng kể. G-Dragon nằm trong nhóm nghệ sĩ Kpop sở hữu số lượng ca khúc đăng ký bản quyền lớn, với khoảng 180-200 tác phẩm được ghi nhận tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Những ca khúc đình đám cùng BIGBANG và các sản phẩm solo như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Heartbreaker hay Crayon tạo nên danh mục tác phẩm có khả năng mang lại nguồn thu bản quyền lâu dài.

Bất động sản cũng là một phần đáng chú ý trong khối tài sản của G-Dragon. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Seoul, trong đó có căn hộ penthouse Warner Cheongdam ở Gangnam với giá trị ước tính khoảng 18 tỷ won, tương đương 330 tỷ đồng; căn penthouse Nine One Hannam tại Hannam-dong trị giá khoảng 16,4 tỷ won, tương đương 300 tỷ đồng; và bất động sản tại Galleria Forêt ở Seongsu-dong, được cho là mua với giá khoảng 3,03 tỷ won, tương đương 56 tỷ đồng. Năm 2017, anh cũng mua tòa nhà thương mại March Rabbit tại Cheongdam-dong với giá xấp xỉ 8,8 tỷ won, tương đương 160 tỷ đồng.

Ngoài âm nhạc và địa ốc, thời trang là lĩnh vực góp phần định hình giá trị thương mại của G-Dragon. Nam ca sĩ đồng sáng lập PEACEMINUSONE cùng stylist lâu năm Gee Eun vào tháng 10/2016. Thương hiệu nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong giới streetwear nhờ cách tiếp cận độc đáo, các đợt phát hành giới hạn và những màn hợp tác với các tên tuổi lớn, nổi bật là Nike qua dòng giày Air Force 1 Para-Noise và Kwondo 1.

G-Dragon sở hữu những bất động sản đắt đỏ

PEACEMINUSONE hoạt động theo mô hình phát hành sản phẩm giới hạn và chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì vậy, thương hiệu hiện không có mức định giá tài chính chính thức được công bố rộng rãi bởi đơn vị kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng văn hóa, giá trị thương mại và khả năng tạo ra nhu cầu lớn trên thị trường thứ cấp khiến PEACEMINUSONE trở thành một tài sản thương hiệu đáng chú ý trong hệ sinh thái kinh doanh của G-Dragon.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của PEACEMINUSONE là chiến lược phát hành sản phẩm với số lượng hạn chế. Từ quần áo, mũ đến phụ kiện, nhiều sản phẩm chỉ được mở bán theo từng đợt và nhanh chóng hết hàng. Trên thị trường chuyển nhượng, một số mẫu hợp tác giới hạn với Nike có thể được giao dịch ở mức cao hơn giá bán lẻ đáng kể, đặc biệt với những phiên bản hiếm. Tuy nhiên, mức giá này thay đổi tùy sản phẩm, tình trạng hàng hóa và nhu cầu của người mua, không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đều có giá trị tăng tương tự.

PEACEMINUSONE là IP phủ sóng nhất năm qua của 1 nghệ sĩ Kpop

Các màn hợp tác với những thương hiệu quốc tế cũng giúp PEACEMINUSONE mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi thời trang. Bên cạnh Nike, thương hiệu từng có những dự án hợp tác với McDonald's, Disney và Monster Products. Sản phẩm G-Dragon Highball được phân phối qua chuỗi cửa hàng tiện lợi CU cũng cho thấy khả năng mở rộng hình ảnh cá nhân sang các lĩnh vực khác. Kế hoạch lấn sân sang ngành làm đẹp với PEACEMINUSONE Beauty, hợp tác cùng tập đoàn Goodai Global, tiếp tục mở ra hướng phát triển mới cho thương hiệu.

Về nhận diện, hình ảnh hoa cúc khuyết một cánh và chiếc kẹp giấy đã trở thành những biểu tượng gắn liền với PEACEMINUSONE. Sản phẩm của thương hiệu cũng xuất hiện trong hình ảnh của nhiều ngôi sao quốc tế như Bella Hadid, Angelababy cùng các nghệ sĩ Kpop. Sự hiện diện này góp phần tăng độ nhận diện và tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên cho thương hiệu.

G-Dragon và PEACEMINUSONE sắp lấn sân sang mỹ phẩm - lĩnh vực "cá kiếm" bậc nhất với các nghệ sĩ

Năm 2025, G-Dragon ra mắt IP mới ZO&FRIEND, xây dựng bộ nhận diện xoay quanh mèo yêu Zoa, mở rộng hợp tác với các thương hiệu dễ tiếp cận hơn. ZO&FRIEND hiện phủ sóng nhiều lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng, mỹ phẩm đến áo quần, giày dép. Là IP mới, nhưng ZO&FRIEND cho thấy tiềm năng "cá kiếm" không kém PEACEMINUSONE. Mới đây nhất, G-Dragon kết hợp 2 IP cá nhân với bộ sưu tập riêng PEACEMINUSONE x ZO&FRIEND, hứa hẹn gây sốt cộng đồng fan.

G-Dragon hiện đang lưu diễn cùng BIGBANG

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, G-Dragon còn có nguồn thu từ những chuyến lưu diễn solo và cùng BIGBANG, hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu cũng như các dự án đầu tư khác. Nam nghệ sĩ cũng được nhắc đến trong các lĩnh vực đầu tư như nghệ thuật, xe sang, chứng khoán và tài sản số.

Không chỉ gây chú ý bởi khối tài sản, G-Dragon còn có quá trình học vấn kéo dài song song với sự nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ từng theo học tại Trường Trung học Nghệ thuật Quốc gia Gugak, nơi đào tạo về âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, trước khi tốt nghiệp trung học tại Seoul Korea Art High School.

G-Dragon duy trì song song việc học với sự nghiệp âm nhạc

Năm 2008, G-Dragon nhập học chuyên ngành Âm nhạc hiện đại tại Đại học Kyunghee nhưng sau đó rời chương trình trong bối cảnh lịch trình hoạt động cùng BIGBANG bận rộn. Năm 2009, anh tiếp tục theo học tại Đại học Mạng Gukje và tốt nghiệp cử nhân ngành Thể thao Giải trí vào năm 2013.

Cũng trong năm 2013, nam ca sĩ đăng ký chương trình cao học tại Đại học Sejong. Đến năm 2016, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Phân phối Nội dung và Bán lẻ. Lĩnh vực này có sự liên quan đến hoạt động phân phối, thương mại và quản lý sản phẩm, những khía cạnh đáng chú ý trong quá trình phát triển thương hiệu thời trang cá nhân của G-Dragon. Người hâm mộ tấm tắc, vốn dĩ G-Dragon có khả năng kinh doanh "mát tay" như vậy là nhờ có nền tảng học thuật thực sự vững chắc.

G-Dragon có khả năng kinh doanh "mát tay" như vậy là nhờ có nền tảng học thuật thực sự vững chắc

Tháng 6/2024, G-Dragon tiếp tục được chú ý khi Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) bổ nhiệm anh làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí. Vai trò này hướng đến việc thúc đẩy sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, đồng thời tìm hiểu khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp giải trí.

Từ âm nhạc, thời trang đến công nghệ, G-Dragon đều để lại dấu ấn riêng

Từ âm nhạc, thời trang đến công nghệ, G-Dragon đều để lại dấu ấn riêng. Khối tài sản của nam ca sĩ trải dài từ danh mục bản quyền, bất động sản và thương hiệu cá nhân cho thấy nhiều nguồn lực đứng sau sức ảnh hưởng thương mại của thủ lĩnh BIGBANG.