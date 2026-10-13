Công việc kiếm tiền tỷ của Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải

Không chỉ được biết đến với danh xưng bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Chu Thanh Huyền từ lâu đã khẳng định vị thế riêng như một trong những nàng WAGs có khả năng tự chủ tài chính và kinh doanh nhạy bén hàng đầu làng bóng đá Việt Nam.

Công việc kinh doanh của Chu Thanh Huyền tập trung vào mảng thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội. Khởi đầu chủ yếu với các dòng sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân, cô dần mở rộng hệ sinh thái sang ngành hàng thời trang và đồ dùng dành cho mẹ và bé.

Điểm tựa giúp Chu Thanh Huyền tạo nên sự bứt phá chính là sự kiên trì và sức bền đáng ngạc nhiên trong các buổi livestream bán hàng. Nhiều phiên phát sóng của cô kéo dài liên tục hàng giờ đồng hồ, tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm. Đỉnh điểm vào cuối năm 2023, người đẹp từng gây xôn xao khi công khai con số doanh thu đạt tới 1,6 tỷ đồng cùng gần 5.000 đơn hàng chỉ sau hơn 60 phút lên sóng.

Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải nổi tiếng livestream bán hàng hàng tiếng đồng hồ (ẢnhL FBNV)

Kiếm tiền tỷ nhờ livestream bán hàng nhưng những lúc không lên sóng nàng WAG vẫn cần mẫn ngồi đóng từng gói hàng cho khách. Chính sự chăm chỉ này giúp vợ Quang Hải ngày càng kinh doanh phát đạt.

Chu Thanh Huyền chăm chỉ ngồi đóng hàng cho khách (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, guồng quay công việc này gần như không bị gián đoạn bởi lịch trình cá nhân. Ngay cả khi sang Châu Âu đồng hành cùng Quang Hải trong thời gian nam cầu thủ thi đấu tại Pháp vào cuối năm 2022, cô vẫn duy trì việc phát sóng trực tiếp, phối hợp ăn ý với ê-kíp vận hành ở Việt Nam. Hình ảnh nàng WAGs miệt mài ngồi trước ống kính chốt đơn tới 2h sáng sau khi vừa trở về từ sân vận động cổ vũ chồng cũng trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng.

Cô nàng có cuộc sống viên mãn bên Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Nhờ hoạt động kinh doanh phát triển thuận lợi, Chu Thanh Huyền sở hữu nền tảng tài chính khá vững chắc. Bản thân cô cũng chia sẻ việc có thể gánh vác trách nhiệm tài chính lớn trong gia đình, là chị cả lo lắng cho 4 em nhỏ ăn học và hỗ trợ bố mẹ xây dựng nhà cửa ở quê.

Song hành cùng thu nhập tự thân, cuộc sống của Chu Thanh Huyền sau khi kết hôn với Quang Hải càng thêm viên mãn. Cặp đôi hiện sinh sống tại căn hộ cao cấp mua từ năm 2020 tại Hà Nội, đồng thời thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi xe tiền tỷ, dùng đồ hiệu và thường xuyên đi du lịch. Có thể thấy, đằng sau hình ảnh sang chảnh với bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì hình ảnh một phụ nữ hiện đại, chủ động trong công việc và sở hữu năng lực kiếm tiền đáng nể.