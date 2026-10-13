Kỳ Duyên tậu Porsche, mua chung cư cao cấp: Tuổi 30 chạm đỉnh sự nghiệp, sống đời triệu người mơ

12 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1996) giờ đây đã bước sang cột mốc tuổi 30 đầy rực rỡ. Một thập kỷ sau chiếc vương miện đầu tiên, người đẹp tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tại Miss Universe cùng năm, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khác trên hành trình nhan sắc. Không còn là cô gái chập chững thuở mới vào nghề, Kỳ Duyên của hiện tại có địa vị vững chắc trong showbiz, hoạt động nổi bật ở lĩnh vực thời trang, giải trí và thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện lớn. Bên cạnh nhan sắc ngày càng sắc sảo, gu thẩm mỹ cùng phong cách sống của nàng hậu cũng là những điều khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm.

Kỳ Duyên không phải tuýp người thường xuyên khoe khoang về vật chất, song cô cũng chẳng giấu kín cuộc sống mình đang tận hưởng. Trên trang cá nhân, cô nàng vẫn đều đặn chia sẻ những trạng thái rất khác nhau: khi tất bật với lịch trình công việc, lúc dành hàng giờ tập luyện giữ dáng, khi lại xách vali đi du lịch, nghỉ dưỡng hay tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên bạn bè. Qua những lát cắt ấy, không khó để nhận ra cuộc sống sung túc mà nàng hậu có được sau hơn một thập kỷ làm việc chăm chỉ.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên cũng có niềm yêu thích rõ rệt với thời trang và những món đồ đắt giá. Hàng hiệu xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của cô, từ túi xách, trang phục đến phụ kiện. Tháng 4/2026, người đẹp còn gây chú ý khi nhận chiếc Porsche Taycan chạy điện màu hồng sau khoảng 3 tháng chờ đợi. Dòng xe này tại Việt Nam có giá khởi điểm từ hơn 4,6 tỷ đồng và tăng lên tùy phiên bản, trang bị. Tuy nhiên, xe sang hay hàng hiệu mới chỉ là một phần trong bức tranh cuộc sống hiện tại của Kỳ Duyên. Không gian sống của nàng hậu cũng là điều khiến nhiều người tò mò.

Sau nhiều năm gắn bó với nơi ở cũ, người đẹp đã chuyển sang một căn hộ mới thuộc dự án cao cấp tại TP.HCM. Dịp Tết Nguyên đán 2026, cô lần đầu chia sẻ những hình ảnh bên trong căn nhà, kèm dòng trạng thái giản dị “home sweet home” (ngôi nhà yêu dấu) khi tận hưởng những ngày đầu năm cùng các chú cún cưng. Sau đó, những hình ảnh về căn hộ mới này cũng thường xuyên được khán giả ghi lại qua cuộc sống mà người đẹp chia sẻ trên MXH.

Vài khung hình được đăng tải cũng đủ hé lộ phong cách thiết kế mà Kỳ Duyên lựa chọn. Căn hộ mang hơi hướng hiện đại, lấy gam màu trung tính, đặc biệt là trắng, làm chủ đạo từ phòng khách đến phòng bếp. Những món đồ nội thất cũng được lựa chọn kỹ càng, tổng thể mang đến cảm giác hiện đại, phù hợp với hình ảnh một người đẹp yêu thích thời trang và có phong cách sống năng động. Đáng chú ý là là dàn Bearbrick cực giá trị mà Kỳ Duyên sưu tập. Cô trưng bày những món hàng đắt tiền này như một showroom thu nhỏ, sắp xếp bắt mắt với hệ đèn LED chạy dọc càng làm những chú art-toys thêm nổi bật, toát lên vẻ xa xỉ.

Khu vực bếp và bàn ăn được bố trí liền mạch với không gian sinh hoạt chung. Những chiếc nồi đầy màu sắc được chọn để nhấn nhá cho gian bếp cũng có vẻ là một sở thích khác của người đẹp. Nhờ những item này căn bếp trông có điểm nhấn và ấm áp hơn hẳn. Đây cũng là nơi Kỳ Duyên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuẩn bị các món ăn theo chế độ healthy đến tận hưởng thời gian tại nhà.