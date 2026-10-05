MC Kỳ Duyên nói chuyện sinh con với chồng cũ vừa tái hợp ở tuổi 61

Vừa qua, MC Kỳ Duyên và chồng đã tới thăm nhà vợ chồng ca sĩ Ngọc Ngữ - Châu Ngọc Hà ở Mỹ. Được biết, MC Kỳ Duyên đã quay về với chồng cũ sau nhiều năm ly hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới lại.

Là đàn em thân thiết nên vợ chồng Ngọc Ngữ tiếp đón MC Kỳ Duyên rất chu đáo, tận tình. Ngay khi vợ chồng nữ MC đặt chân xuống sân bay ở Houston, Châu Ngọc Hà đã lái xe tới đón tận nơi rồi đưa đi ăn uống, nghỉ ngơi.



Sau đó, Châu Ngọc Hà lại lái xe chở vợ chồng MC Kỳ Duyên về trang trại gà rộng mênh mông của vợ chồng mình ở ngoại ô Houston. Tại trang trại gà này, vợ chồng Ngọc Ngữ có một căn biệt thự riêng rộng lớn để mọi người cùng nghỉ dưỡng.

Dù đã ở tuổi 61 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn rất trẻ trung và quấn quýt với chồng kém tuổi như đôi vợ chồng son mới cưới. Đặc biệt, nữ MC còn rất chiều chồng. Thấy chồng muốn uống cà phê, cô lập tức đi pha cho anh một ly espresso.

MC Kỳ Duyên cũng tỏ ra yêu quý trẻ con. Cô liên tục bế ẵm con trai mới sinh của Ngọc Ngữ với thái độ thích thú, phấn khích. Điều này khiến Châu Ngọc Hà phải thốt lên:

"Chị Kỳ Duyên ơi, nhìn anh chị y như đôi vợ chồng son mới cưới. Vợ đi pha cà phê cho chồng còn chồng ẵm con cho vợ. Nhìn hạnh phúc ghê".

MC Kỳ Duyên thích thú đáp: "Nếu vợ chồng tôi mà sinh con như thế này thì tôi cũng rất mừng".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, là một trong những người dẫn chương trình hải ngoại nổi tiếng và duyên dáng bậc nhất. Cô sở hữu ngoại hình trẻ trung, phong cách tự tin, nhã nhặn cùng khả năng xử lý tình huống vô cùng khéo léo.

Bên cạnh sự nghiệp MC gắn liền với nhiều chương trình nghệ thuật lớn, cô còn thành công ở vai trò luật sư, diễn viên và kinh doanh. Nữ MC từng tốt nghiệp cử nhân Luật ở Mỹ trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhờ vốn sống phong phú cùng sự thông minh, cô luôn giữ vững tình cảm yêu mến sâu sắc trong lòng khán giả qua nhiều thập kỷ.